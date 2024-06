Fiasco de Biden en debate alimenta especulaciones sobre posible reemplazante como candidato del Partido Demócrata

La prensa estadounidense, las encuestas, los columnistas y hasta miembros del propio Partido Demócrata lo reconocieron. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había apostado a que un debate con el republicano Donald Trump impulsaría su moribunda campaña de reelección. Pero su apuesta pareció fracasar estrepitosamente este jueves, luego que su desastrosa performance –con un discurso salpicado por lapsus, ataques de tos enfermiza y propenso a la repetición- acelerara las dudas sobre su candidatura.

Los votantes registrados que vieron el debate del jueves entre Biden y Trump dijeron que el republicano tuvo un mejor desempeño, en proporción del 67% frente al 33%. Antes del debate, los mismos votantes decían que esperaban que Trump tuviera una mejor actuación que Biden, en porcentajes 55% a 45%.

Una precepción que la prensa estadounidense reflejó en sus titulares. “Las complicaciones de Biden en el debate alarman a los demócratas”, fue el título de The New York Times en la mañana de este viernes. En la misma línea, The Washington Post destacó en su portada: “Los demócratas entran en pánico ante Biden y dudan de su futuro”.

Una mala evaluación sobre la actuación de Biden compartida incluso en las filas demócratas. “Parecía un poco desorientado. Se hizo más fuerte a medida que avanzaba el debate. Pero para entonces, creo que ya había cundido el pánico”, dijo David Axelrod, veterano operativo demócrata y comentarista político de CNN. Axelrod también dio voz a una conversación que se estaba produciendo entre muchos demócratas el jueves por la noche: “Va a haber discusiones sobre si debe continuar”.

De hecho, dos de los columnistas más notorios del New York Times, Nicholas Kristoff y Thomas Friedman, escribieron directamente que Biden tiene que dar un paso al costado, y los demócratas deben buscar otro candidato. “Presidente Biden, he visto suficiente. Él debe retirarse de la carrera”, escribió Kristoff, al igual que lo hizo Friedman: “Joe Biden es un buen hombre y un buen presidente. Debe retirarse de la carrera”.

“Es difícil argumentar que Biden debería ser nuestro candidato”, reconoció a CNN un operador que ha trabajado en campañas en todos los niveles durante más de una década. Los demócratas incluso opinaron sobre quién podría ser en su lugar: “Si yo fuera Gavin (Newsom) o Gretchen (Whitmer), estaría haciendo llamadas esta noche”, comentó uno.

Después del debate, Newsom desestimó los pedidos de que Biden sea eliminado de la lista demócrata. “Nunca le daré la espalda al presidente Biden. No conozco a ningún demócrata en mi partido que lo haría”, dijo cuando se le preguntó sobre un rumor de demócratas posiblemente abiertos a reemplazar a Biden como candidato del partido.

Si bien el propio Biden, según agentes de campañas, se niega a abandonar e incluso se comprometió a un segundo debate con Trump el 10 de septiembre, lo cierto es que ya comenzaron a sonar nombres como eventuales cartas para reemplazar al candidato demócrata.

En ese sentido, ya el propio Kristoff escribió la noche del jueves en X: “Me gustaría que Biden reflexionara sobre su actuación en el debate y luego anunciara su decisión de retirarse de la carrera, dejando la elección del candidato demócrata en manos de la convención. Alguien como Gretchen Whitmer (gobernadora de Michigan), Sherrod Brown (senador) o Gina Raimondo (Secretaria de Comercio de Estados Unidos) todavía podría saltar y vencer a Trump”.

También suenan la propia vicepresidenta y compañera de fórmula de Biden, Kamala Harris; Raphael Warnock, senador por Georgia; el gobernador de Pennsylvania, Josh Shapiro; el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el representante de California. Ro Khanna.

Otros a quienes Biden superó durante las primarias presidenciales de 2020 del partido también podrían volver a intentarlo, incluidos los senadores Bernie Sanders de Vermont, Elizabeth Warren de Massachusetts y Amy Klobuchar de Minnesota, así como el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

Pero si Biden abandonara abruptamente la carrera, grupos conservadores han sugerido que presentarán demandas en todo el país, cuestionando potencialmente la legalidad del nombre del candidato demócrata en la boleta.

Sin embargo, Elaine Kamarck, especialista en estudios de gobernanza de la Brookings Institution de Washington, autora de un libro sobre el proceso de nominación presidencial y miembro del brazo normativo del Comité Nacional Demócrata, dijo que los tribunales se han mantenido sistemáticamente al margen de las primarias políticas siempre que los partidos que las organizan no hagan nada que contradiga otros derechos constitucionales, como la supresión de votantes por motivos de raza.

“Desde el punto de vista constitucional, está muy claro que es competencia del partido… El asunto de nominar a alguien para representar a un partido político es asunto del partido político”, agregó.