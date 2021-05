Francisco Caamaño, el más votado de la Lista del Pueblo: “Hay que llegar a mínimos comunes”

Si el resultado más sorpresivo de la noche de ayer en la elección de convencionales constituyentes fue el de la Lista del Pueblo, quien obtuvo el mayor número de votos en el grupo a nivel nacional es Francisco Caamaño (31), ingeniero en Administración de Empresas del Duoc UC.

Vive en la comuna de El Monte, en la provincia de Talagante. Al teléfono con La Tercera, Caamaño -quien tiene un derrame en un ojo por estar tanto tiempo en la pantalla del computador- entrega sus primeras definiciones: “Cuando hayan temas bastantes comprometedores, tengo que pasar por mis bases y no puedo mandarme solo. Este modelo ha permitido que Chile se haya posicionado, pero la realidad ha ido cambiando y Chile quiere un país más igual. La Lista del Pueblo dijo que no iba a transar con la derecha, pero no sé qué tan cierto sea eso, porque por lo menos hay que llegar a mínimos comunes. No estoy hablando de que hay que ceder en todo. Pero hay mínimos comunes que se deben establecer, porque deben dar estabilidad en el país”.

“En Chile, por más que queramos eliminar el sistema neoliberal capitalista, es un proceso paulatino que se debe realizar con progresividad y que quienes están en el poder económico y político del país tienen que ir cediendo. La clase política junto con las grandes riquezas del país siempre han estado gobernando. Esta es una cesión de cuánto van a ceder ellos y cuánto vamos a ceder nosotros. Hay que ver por la estabilidad del país, porque seguimos siendo uno de los países más estables, aunque el sistema no da para más. Tienen que dejarse de egoísmos”.

¿Cómo financiar la creciente ola de demandas por derechos sociales?

-El Estado debe aumentar su participación en las empresas mineras o que le empiece quitar terrenos a empresas extrajeras con un royalty miserable. No estoy hablando que el Estado sea como lo hace Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) y que comience a intervenir todo el mercado, sino que por lo menos en los servicios básicos que tenga directivos y cierta participación como lo era antes.

Para Caamaño, “cuando hablamos de ceder también tenemos que tener una mirada económica y ver cómo puede afectar a la economía en Chile. Entonces, Chile para los chilenos y como se habla de la nacionalización del cobre y el litio, allí está la plata. Hay estudios que señalan que en Chile tiene 30% de intervención en la minería y el otro 70% es extranjero. Yo igual puede ser que tenga muchas ideas y quizás muchos candidatos también tengan ciertas utopías, pero hay que ver cuál será el impacto que generará en la economía. El mercado bursátil existitá siempre, entonces cómo vamos a cambiar el sistema de un día para otro. Entonces eso está generando cierta preocupación en las grandes riquezas en Chile”, concluyó en una conversación que se extendió por casi una hora.

El flamante constituyente por el Distrito 14 es un apasionado por la naturaleza , y fue apoyado por la Sociedad Civil por la Acción Climática, Verde Nativo, Humedales del Mapocho, Frente del Río, Ambiéntate, GeoNativa, Eco Melipilla, Unidos por el Agua de San Pedro, María Pinto Tesoro Natural.

“En ningún caso esto se va a transformar en un partido político”

Ivanna Olivares Miranda (30) es la segunda mayor votación de la Lista del Pueblo con 22.490 preferencias. Es convencional constituyente por el Distrito 5 y se reconoce al igual que Francisco Caamaño defensora la naturaleza a través de Modatima Choapa. También es presidenta de la Comunidad Diaguita Taucán y actualmente se desempeña como profesora de historia y gestora cultural.

Según detalló la joven dirigente a Movimiento Territorial Constituyente, la licenciatura en Historia la obtiene con la tesis La gestación de Minera Los Pelambres y la Privatización de las Aguas en la Localidad de Cuncumen, Valle del Choapa Chile, 1980-2015.

“Son más de 30 años en que se ha enfatizado la explotación de los recursos naturales a través de la mega, mediana y pequeña minería. Lo mismo ocurre con la Constitución de 1980, facilitó otro tipo de actividades que generan daño en toda la región que fue el mono cultivo como los paltos, cítricos y liderado por empresas privadas, las cuales favorablemente obtienen la pleitesía producto de una institucionalidad que privatizó el agua y que posibilitó este tipo de actividades”, describe.

Otra de las grandes figuras del movimiento es Tania Madriaga, quien a sus 49 años, logró un cupo en el Distrito 7, con un 4,53% (15.017 votos). Nacida en la toma Nueva Habana, en Santiago, y posteriormente exiliada en Bélgica y Cuba, la socióloga analiza los resultados y la propuesta de la lista.

“Era algo para lo que trabajamos. Obviamente no lo teníamos ni claro ni garantizado, pero teníamos la expectativa, y se dio un resultado de algo que pensábamos, que era que la gente estaba buscando alternativas. Logramos mostrar, proponer y articular una propuesta que logró este impacto nacional, que era la nota mayor que buscábamos: que no fueran triunfos personales, dispersos, sino que hubiera una forma de mostrarle al país que estaba en curso una nueva manera de entender el proceso y que la gente le estaba tomando el peso al proyecto histórico”, señala.

El origen del movimiento se articuló en las movilizaciones de los dos últiimos años. “Su origen está en las Plazas de la Dignidad de distintas ciudades, y el fenómeno se da a partir del 18 de octubre, donde se reúnen distintas actorías, que no son las tradicionales, sino que aquellos colectivos territoriales de lucha emergentes que se fueron encontrando. Luego, cada uno en su distrito decide dar ese paso al momento de inscribirse, pero ya existía una comunicación, porque todos buscábamos representar la movilización de la mejor manera posible y se logró construir una lista con esa identidad”, sostiene Madriaga.

En la sorpresiva fuerza enfrentan el desafío de consolidar el éxito en las urnas para un proyecto futuro. “Tenemos que organizar ahora las consecuencias de los resultados, ver entre todos los electos y los que no cómo vamos a trabajar y cómo se continúa con la capacidad territorial que construyó la lista. En la Convención habrá que dialogar con todos los actores, pero la Lista del Pueblo tiene una definición clara: no vamos a subordinar la propuesta constituyente a ningún partido ni tampoco se van a negociar, en palabras clásicas de la política, las demandas de la gente en la Convención. Hay que convocar y ejercer un liderazgo, porque buscamos que la Constitución represente de la mejor manera a la gente”, apunta la constituyente porteña.

De todas maneras, para Madriaga el objetivo no está en transformarse en un partido político, aunque sí el movimiento entrará en un momento de reflexión ante el favorable escenario que enfrentan. “Ahora tenemos que evaluar si la forma en que estábamos organizado sirve para este nuevo momento, cómo lo vamos a presentar al país. En ningún caso esto se va a transformar en un partido político, pero sí en una forma de organización que intente mantener vinculado la capacidad que se construyó para poder lograr los objetivos en la Convención”, concluye.