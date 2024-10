Francisco Leturia y los chats de Hermosilla: “Hay un flautista de Hamelin en la Fiscalía que utiliza las filtraciones para desviar la atención y proteger a poderosos”

Las repercusiones del caso Audio no cesan. Ha tenido implicancias en el mundo político y judicial, y de acuerdo con el análisis que hace Francisco Leturia, ex presidente del Consejo Para la Transparencia, también tiene ramificaciones que se cruzan con otro caso que ha resonado con fuerza el último año: Convenios.

El profesional desliza que se ha vinculado mañosamente al fiscal Carlos Palma con el caso Audio, dados los resultados que estaba obteniendo en la arista ligada a la Fundación ProCultura. Asegura que eso se ha logrado gracias a filtraciones que vienen desde el propio Ministerio Público y que el fiscal Ángel Valencia no ha sido capaz de afrontar aquello con decisión.

De hecho, manifiesta que el persecutor ha terminado haciendo favores a poderosos.

Usted ha sido crítico de lo que ha sucedido en el caso ProCultura, con Irina Karamanos y la remoción del fiscal Carlos Palma del caso ¿Cree en las versiones que indican que aquello ocurrió por motivos políticos?

Mira, yo creo en los hechos que están a la vista. Esto tendría origen en situaciones que ocurrieron mucho antes. Lo primero es que hubo una publicación en un medio (Ciper) de un supuesto pantallazo de una conversación de Palma con el señor Migueles (esposo de la ministra Vivanco), que supuestamente estaba en el teléfono del abogado Luis Hermosilla. Pero eso no era así, nos engañaron y nos mintieron, y probablemente al periodista también alguien le mintió y al fiscal nacional y a todos los chilenos.

¿Tiene antecedentes de aquello?

¿Quién engañó y con qué propósito? No sabemos quién es, aunque hay bastante sospecha de que fue un asesor del senador Manuel Ossandón. ¿Con qué motivación? No sabemos, pero fue después de que el fiscal decidiera ejecutar allanamientos en Valparaíso y tras solicitar permiso para allanar al gobernador Claudio Orrego. Y el mismo día que le comunica a Ángel Valencia que había aparecido lo de Irina Karamanos, le quita la investigación. Entonces, si eso no da para sospechar, en un país donde el fiscal anterior le echó tierra al caso de financiamiento ilegal de la política y otros, no nos pidan que pensemos que acá no ha pasado nada.

Karamanos insiste en que ella no hizo abonos y de hecho entregó sus cartolas ¿Desconfía de la revisión que se haga de ello? ProCultura, en una segunda declaración, también negó que ella hubiese depositado.

Yo no dudo del trabajo del fiscal Patricio Cooper, pero cuando él asume en forma, pasó un tiempo para que continúen las diligencias, porque tiene que instalarse, conocer el caso, armar el equipo. Y en ese tiempo, obviamente que ya borraron los teléfonos y destruyeron toda la prueba.

Pero sí creo que hay varios fiscales que han logrado el objetivo de filtrar información, manipular a la opinión pública, desinformar en forma dolosa, coludidos con algunos medios de comunicación o periodistas, con fines políticos. Persiguen a los enemigos y tratan bien a los amigos o a quienes se les ha dado la gana. A Palma lo sacan con una noticia falsa, en cambio a Lorena Parra la confirman en el cargo, sabiendo que tenía chats y que hablaba bastante con Hermosilla.

Ma parece escandaloso que el fiscal nacional se ponga a hacerle favores al Presidente o a “la ex” del Presidente para cuidar su imagen. Porque desde el momento que se pone a cuidar la imagen de la gente con poder en vez de a perseguir delitos, sacrifica la persecución penal. Y el Ministerio Público tiene un largo prontuario de dejar de hacer su trabajo parta hacerle favores a la gente con poder.

¿Cree que todas las filtraciones vienen de la Fiscalía?

Por supuesto. Acá pareciera como que hay una alianza, un negocio, donde un medio se transforma en una especie del diario mural de las cosas que la Fiscalía quiere demostrar. Y si creemos en que esto tiene que ser público, tenemos derecho a saber todo, no que haya un fiscal y un periodista que elija lo que nos transmite. Esto se ve muy oscuro, muy oscuro. Es la operación política más oscura que ha habido en los últimos 20 años en Chile, más oscuro que lo de las platas políticas. Me refiero a las filtraciones de audios y la operación en ProCultura.

Si lo que usted afirma fuera verdad, ¿Qué tan grave sería que las filtraciones vinieran del MP?

Una cosa es lo que a mí me parezca y otra cosa es lo que dice la ley, porque para nuestra ley eso es delito. Filtrar es delito. Y es muy grave porque se presta para hacer maniobras políticas, para manipular el caso, para manipular a la opinión pública. O sea, está todo el país pendiente de esto. O sea, aquí estamos como con un flautista de Hamelin, hay un flautista dentro del Ministerio Público que utiliza el teléfono de Hermosilla para distraer la atención de todas las cosas importantes que están pasando. Entonces estamos cansados de que el órgano encargado de perseguir los delitos en Chile sea un órgano que comete delitos. Es un órgano especializado en cometer delitos que tiene fiscales que son derechamente delincuentes.

No quiero decir que son delincuentes jornada completa. Pero una persona que hace lo que hacía el fiscal Guerra o una persona que tapa los casos de políticos, como lo hizo Abbott, o un fiscal que se dedica a filtrar información, son fiscales que se están dedicando a cometer delitos, o sea, que delincuentes y el Ministerio Público los alberga.

En el caso de Karamanos apenas se publicó el informe de la PDI se informó que se abrió una investigación penal, en el caso de los chats de Hermosilla no se ha hecho lo mismo, ¿Qué le parece?

Hay un trato obviamente dispar de los hechos y es una vergüenza. La fiscal Parra y el fiscal Valencia tenían la facultad y tenían la obligación de perseguir eso y han mirado para el lado. O sea, nuevamente tenemos un Ministerio Público que en algunos casos mira para el lado y en otros que reacciona de inmediato. Obviamente que el que hizo lo correcto es Patricio Cooper. Si tienes una ley que en tus narices que se vulnera, tienes que por lo menos iniciar una investigación. No puede ser que por un caso chico se abra una investigación y por un caso grande se miren al lado.

¿Valencia protege a la fiscal Parra?

Por sus obras los conoceréis. Hay un dicho que dice para los amigos todo, para los enemigos la ley, pero hay que preguntárselo a él. Hasta ahora, todo los elementos indican que se trata con mano blanda a una y con mano dura a otro.

¿Está inhabilitada la fiscal Parra para seguir con esta indagatoria?

100%. Creo que ella ocultó información y no entiendo por qué ella siga a la cabeza del caso Audio. Ella no le da confianza a la ciudadanía y me parece que debe haber un poco de respeto por eso.

En las recientes publicaciones de chats de Guerra y Hermosilla, hay opiniones sobre Rodolfo Carter y Evelyn Matthei, situaciones no delictivas, ¿Cree que aquí alguien está violando la intimidad aprovechándose de la incautación de un celular y usando su información con fines políticos?

Sí, por supuesto. Es la información menos relevante. Todos sabemos que Hermosilla y que Guerra eran personas bastante vulgares. Hay mucha gente que en sus conversación hace ese tipo de comentarios, pero no es delito, aunque puesto en un contexto especial, es lo que más llama la atención y, por consiguiente, quita atención sobre lo que realmente importa, que es un Ministerio Público que está podrido. Pero nos tienen entretenidos con esos chismes que no son ni relevantes ni chistosos.

¿No le cree al fiscal Valencia cuando dice que se investigarán a todos, caiga quien caiga?

Todos los políticos dicen lo mismo y el papel aguanta todo. Yo a estas alturas en la vida solo sé una cosa, por sus obras los conoceréis o por sus frutos conoceréis el árbol. Jorge Abbott también decía lo mismo, Al Capone también, y no lo estoy comparando con ellos, sino que todas las personas que cometen delito dicen que no han cometido delito, desde Pablo Escobar hasta el fiscal Guerra.

¿Le parece extraño que en medio de todas las conversaciones que se han publicado no aparezca nada sobre el concurso en que participó Lorena Parra para fiscal regional o sobre las postulaciones a la Fiscalía Nacional?

Yo creo que eso es lo que todo el mundo se está preguntando. ¿No hubo conversaciones sobre eso o qué pasó con esas conversaciones? ¿O hay otras conversaciones entre Parra y Hermosilla o entre Valencia y Hermosilla? Es muy sospechoso. Yo entiendo que haya periodistas dedicados a la política, pero no fiscales que se dediquen a filtrar para hacer política.

El fiscal Valencia volvió este lunes a sus labores, ¿Cómo cree que debería enfrentar esta crisis, que con el caso Guerra también se ha vuelto institucional para el Ministerio Público?

El cuestionamiento alcanza al propio fiscal Valencia, porque lo que ha sido la Fiscalía los últimos 3 o 4 meses, se ha conocido como una empresa de filtraciones estratégicas, una empresa de comunicaciones, y él no ha hecho nada. Y dudo que lo haga. Lo mismo que Cooper hizo en menos de 24 horas, por filtraciones en ProCultura, Valencia lo terminaría haciendo después de tres meses y no quedaría en nada, porque casi con certeza digo que las filtraciones en Audio vienen desde el Ministerio Público. Entonces, no sé si va a ser capaz de investigar de verdad y sancionar a algunos de esos fiscales que pueden ser los más cercanos, porque los fiscales que llevan las causas VIP, son los fiscales más cercanos de él. Primero que todo tenemos que ver si es capar de parar las filtraciones y de investigarlas.

Después tiene que aclarar por qué nunca explicaron que la filtración del “pantallazo” de Palma, nunca salió del celular de Hermosilla.

¿Por qué cree que se puso en circulación ese pantallazo?

Yo creo que eso es parte de las maniobras más oscuras de todo este caso y creo que surgió de alguien que quería que no se hiciera el allanamiento a Orrego en la Gobernación y que pretendía que no se supiera lo del informe vinculado a Irina Karamanos. Y por eso yo creo que se demoraron tanto en aclarar que esa famosa captura no estaba en el celular de Hermosilla. Esta fue una operación mafiosa de alto nivel que logró frenar el caso ProCultura.

Y pongo mucho énfasis en ese pantallazo porque si el Ministerio Público y el sistema de Justicia se hace el leso con esto y no es capaz de descubrir y revelar qué pasó acá, significa que a cualquier persona le puede pasar. Lo correcto es que la Fiscalía reconozca que en esto los engañaron, que cayeron redonditos en la operación, y que se sancione a los responsables. Pero esto de funcionar como Ezzati y los cardenales que no hacían nada ante los casos de abusos de niños, los convierte al menos en cómplices pasivos de gente inescrupulosa que está dispuesta hacer esto.

Este no sería el único caso que involucra a figuras ligadas al gobierno, también está Democracia Viva, ¿Sospecha que ahí se podrían haber cometido irregularidades o protegido personeros? Carlos Contreras, imputado en esa arista ha recalcado que se tapa a los verdaderos responsables.

Después de ver cómo ha funcionado el Ministerio Público en los últimos 10 años yo pongo a todos bajo sospecha. No sé cómo lo hace el Ministerio Público para fallar tanto. Entonces es el Ministerio Público, el que tiene que liberarnos de las sospechas que legitiman los ciudadanos tenemos sobre cómo manejar los casos porque hay cosas raras.