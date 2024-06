“Fue un semillero de talento y (ahora) da pena”: presidenta del Colmed endurece el tono contra la Clínica Las Condes

Rodeada de autoridades y de figuras del mundo privado, como el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, la presidenta del Colegio Médico, Anamaría Arriagada, criticó con dureza a la Clínica Las Condes, ocasionando sorpresa e incomodidad entre quienes asistieron a la cita de Clapes UC el martes.

“Actualmente, la clínica sufre una debacle ética, en su ética institucional, en el trato con sus funcionarios, en las prestaciones, la caída de la calidad que ha ocurrido en este país a ojos vista de todos nosotros y creo que eso es de alguna manera un desafío y quizás sería el norte de lo que un poco el superintendente debiera plantearse como tener la regulación, el poder de que esto no se vuelva a repetir”, fueron las palabras con la titular del Colmed inició su intervención en el seminario “Tras aprobación de la Ley Corta: los escenarios que se abren para el sector salud”, organizado por la Universidad Católica.

Sus palabras se hicieron aún más incómodas para algunos cuando intensificó el tono: “Es una institución privada que además fue formadora, tuvo convenios con universidades importantes. Fue un semillero de talento y hoy en lo que está transformado realmente da pena, pero sobre todo pienso que es como un desafío como eso no se vuelve a repetir o como a eso le ponemos de alguna manera un fin. Un fin que sea bueno y que salve lo que quede de esa institución”.

En ese contexto, interpeló al superintendente de Salud, Víctor Torres, y al presidente de la Asociación de Clínicas de Chile, Javier Fuenzalida, quienes también estaban presentes en la instancia. Eso sí, el único que salió del paso fue este último, aclarando que “no me puedo hacer cargo de la posición de la Clínica Las Condes, porque como ustedes saben y yo siempre digo, es de las pocas clínicas que no es parte de nuestro gremio y por tanto nunca me refiero a ellos”.

Consultada por la tercera, la presidente del gremio afirmó que “nos parece que la situación de la Clínica Las Condes está tocando fondo y por eso el tono más duro. Eso sí, el Colmed se ha hecho parte desde el principio y ha ofrecido apoyo legal a los médicos que han sido injustamente desvinculados y fuimos muy enérgicos de acusar la situación de Manuel Álvarez, quien siguió atendiendo por telemedicina a pesar de estar en un proceso judicial”.

La primera arremetida

Tras bambalinas, los presentes comentaron el efecto que podrían tener las palabras de la especialista en medicina interna, pues su administración se ha caracterizado por ser más silente que las anteriores. Incluso durante la crisis de las isapres enfrentó críticas de algunos sectores del Colmed que la acusaban de tener un rol menor en los debates y de no defender los intereses de todos los colegiados.

Aunque algunos consideran que el tono fue duro, reconocen que era necesario que se hiciera parte de la discusión e intesificara las críticas. En ese sentido, José Miguel Bernucci, exsecretario del gremio, apunta que “dentro del mundo médico es conocido y esa opinión se comparte con los pacientes. Hay hechos objetivos que permiten darle sustentos a la opinión de la presidenta”.

El centro de salud no ha dejado de acumular conflictos. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizará el próximo 6 de agosto al presidente de clínica, enfrentan una difícil situación financiera que los tienen durante esta jornada en una junta extraordinaria de accionista y terminó abruptamente con contratos de diversos médicos.

“Se hicieron cambios en los contratos, en el acceso de las fichas clínicas y en los protocolos para atender a los pacientes. El colegio intentó interceder para proteger a los médicos, pero no se logró y terminó con la salida con gran parte del equipo y eso llevó a la pérdida de calidad, que es lo que decía la presidenta”, puntualiza Bernucci.

El expresidente del gremio, Enrique Paris, coincide que “la presidenta describió muy bien lo que está ocurriendo en la Clínica Las Condes y es que desgraciadamente el centro de salud está pasando por una situación difícil. Igual, no hay que perder la esperanza de que la clínica se pueda recuperar y eso requiere un cambio en el equipo directivo actual, porque es indudable que no lo han hecho bien”.

Con todo, el actual presidente del Ipsuss de la Universidad San Sebastián, sostiene que parte del llamado a la atención estaba fuera de lugar: “En el único punto con el que no estoy de acuerdo con la presidenta del Colegio Médico es que hable de calidad y deje que el Colmed actué como centro de investigación como ocurrió en la pandemia, porque se aleja de su misión. El control de calidad le corresponde a la Superintendencia de salud”.

La respuesta de la clínica

Consultado por La Tercera, Jorge Rufs, director médico de Clínica Las Condes, afirmó que “le enviaré una invitación formal a la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, para que venga a conocer nuestra clínica, acuerdos, instalaciones, equipamientos, cuerpo médico y atención a pacientes, y así poder constatar la enorme calidad que existe en nuestra institución.

Y agregó que “las puertas de CLC estarán siempre abiertas para el Colmed o cualquier autoridad y, en especial, a toda la comunidad para que puedan contar con la mejor atención y la más alta calidad en sus prestaciones”.

Finalmente, el especialista sentencio que " la clínica sigue siendo un semillero de talentos”.