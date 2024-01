“Fuimos postergados por gobiernos ciegos”: La decepción del alcalde de Isla de Pascua porque el Cable de Humboldt no conecta digitalmente a la isla

Este jueves, el Presidente Gabriel Boric anunció el proyecto Cable Humboldt, el primer cable submarino de fibra óptica entre Sudamérica y el Asia-Pacífico que estará operativo durante el primer trimestre de 2026. Se trata un cable de conexión digital de internet que recorrerá 14.800 kilómetros de mar, desde Valparaíso hasta Sydney, en Australia, para transferir datos digitales de forma más segura, rápida y directa. La iniciativa contó con la inversión de 55 millones de dólares y la firma de un acuerdo estratégico con Google.

El optimismo del gobierno fue la tónica del anuncio. Pero no en todas partes se recibió igual. En la Isla de Pascua el sentimiento fue de decepción porque el proyecto no considera por ahora la conectividad de la zona insular de Chile, no obstante de que estaba contemplada en un principio. Isla de Pascua y Juan Fernández, actualmente mantienen conexión vía satélite y no por fibra óptica. Según ha dicho el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, este es un proyecto que lleva dos décadas discutiéndose y está en carpeta la conexión insular que se logrará mediante cajas de derivación que estarán ubicadas frente a cada isla una vez que comience la construcción del cable. Para iniciar esa iniciativa se requiere una inversión extra de US$ 55 millones más. “Hemos mantenido reuniones con ambas comunidades pues sabemos que esta es una necesidad elemental y básica para los isleños. Vamos a encontrar solución una vez que contemos con financiamiento”, ha recalcado el subsecretario.

En conversación con La Tercera el alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmunds Paoa, hizo sus descargos señalando que siempre han sido postergados y dice que esperaba que su comuna sea incluida en las negociaciones con el gigante Google. Por ahora recalca que se las arreglan por su propia cuenta para tener internet a través de Starlink, una empresa de Elon Musk que presta servicio en la isla.

En 2022 se visó la idea de incluir a Isla de Pascua en esta ruta inicial del Cable Humboldt. En el anuncio que hizo el Presidente Gabriel Boric no se menciona que el cable conectara con la isla. ¿Cómo evalúa que se haya postergado la conexión para Rapa Nui?

Cuando dicen que en algún momento se buscará conectar el Cable de Humboldt a Rapa Nui, pareciera que le quieren hacer un guiño a ese pequeñísimo territorio de apenas unos cuatro pelagatos chilenos que viven ahí. Como que están mirándonos peyorativamente. Después de casi tres décadas entendí que mi país definitivamente es miope, es ciego, en un mundo donde tenemos muchos beneficios, como alimento, sustentabilidad y como recursos naturales en las plataformas marinas. De todas maneras, nosotros estamos conectados, pero fuimos postergados por gobiernos que están ciegos.

¿Cree que la inclusión de la Isla Pascua en estas negociaciones con Google era más bien un problema para el gobierno?

No, no esperábamos ninguna negociación o inclusión en esta idea de Chile del Cable de Humboldt. Entiendo los costos. En la época del gobierno de Sebastián Piñera nos decían que era alrededor de 2.800 millones de dólares para conectar el cable submarino, me imagino que es dos o tres veces más o menos, pero la isla hoy tiene otras necesidades de conectividad que no involucran a internet.

¿Han insistido en la conectividad a través de cable submarino en gobiernos anteriores?

La conexión la hemos estado insistiendo en distintos gobiernos. Con el último gobierno que recuerdo que intentamos hacer esta gestión fue en el gobierno de Piñera I, cuando vinieron empresas desde el lado del Pacífico, ofreciendo conectarnos y acercar la conexión hacia Chile a través de Rapa Nui. Estamos hablando del vasto y gran mundo asiático, pero Chile no quiso. Miró para otro lado, miró para el lado que hoy día está mal.

”Subsidio paupérrimo”

¿Qué conectividad tiene hoy la isla?

La isla ya tiene su conectividad gracias a la empresa Starlink que ha bajado los costes a un mínimo. No es que el Estado de Chile me esté subsidiando para pagar la conexión que tenemos, nosotros estamos pagando con nuestro dinero. El subsidio del Estado de Chile a la telecomunicación en Rapa Nui es paupérrima. Es la nada misma y, además, el servicio que nos da la empresa que se ganó ese subsidio cobra 100 veces más caro de lo que hoy día Starlink nos ofrece. La municipalidad hace dos meses atrás rescindió contrato con todos los servicios subsidiados por el Estado de Chile porque nos costaba 18 millones mensuales para conectarme, cuando Starlink nos lo ofrecía en 285 mil pesos.

¿Cómo evalúa las gestiones del gobierno con la Isla es otras problemáticas como, por ejemplo, los incendios o la conectividad?

Estamos con problemas de conectividad aeroportuaria. Chile está al debe con este territorio desde hace 40 años. No lo ha hecho y no lo ha querido hacer en los últimos siete gobiernos democráticos que hemos tenido.