Gerente de ligas de la ANFP: “El retorno del 31 de julio será única y exclusivamente si contamos con la autorización sanitaria”

En un extenso Consejo de Presidentes, que duró 11 horas y media, los clubes del fútbol chileno le pusieron fecha de regreso a la actividad: 31 de julio. Según explicó la ANFP, la decisión fue unánime. Respecto a esto, el gerente de ligas de Quilín, Rodrigo Robles, explica en La Tercera los alcances de la determinación. Enfatiza en que el retorno se concretará siempre y cuando exista autorización sanitaria, y que será esta también la que disponga si se jugará con o sin público en los estadios.

¿Por qué la fecha escogida para el retorno es el 31 de julio y no a fines de junio como era la otra alternativa?

El retorno de la actividad del fútbol profesional es un trabajo multidisciplinario y con muchas variables. Sobre la base de la actual crisis sanitaria que vive nuestro país, es extremadamente importante ser responsables y cuidadosos de manera que el retorno de esta actividad sea de manera sana y segura no sólo para los futbolistas, sino que también para su entorno familiar y para todas las fuentes laborales que se desarrollan alrededor de esta actividad. Para ello, es importante tener instalados y bajo cumplimiento los estrictos protocolos desarrollados por la comisión médica de ANFP, mismos que han sido presentados y dialogados con las autoridades tanto deportivas como sanitarias, en un trabajo conjunto y en equipo. Asimismo, no es un tema menor la logística de los equipos, desde el punto de vista de las concentraciones, viajes y traslados, como también la operación del estadio y la transmisión de los partidos. Todo lo anterior, hay que organizarlo y debe cumplir con los protocolos sanitarios y ello lleva tiempo de coordinación y puesta en marcha, porque no debemos olvidar jamás que, tal como lo declaró FIFA recientemente y que nos adherimos, la salud física y mental de todos los habitantes del planeta debe constituir la base de toda decisión que se adopte respecto a la reanudación de las actividades futbolísticas.

¿Se conversó con las autoridades sanitarias al respecto?

Estamos en contacto permanente con las autoridades sanitarias tanto centrales como regionales, y el retorno del 31 de ulio será única y exclusivamente si contamos con la autorización respectiva.

¿Se conversó con el Sifup? ¿Sabe lo que opinan los jugadores? ¿Se tomó en cuenta su opinión?

Hemos intentado mantenernos en contacto con todos quienes de una forma u otra son parte de esta actividad. Tuvimos y seguiremos teniendo reuniones con Sifup, con los capitanes de los equipos, mantenemos reuniones semanales con los cuerpos médicos de los clubes, con la sociedad chilena de psicología del deportiva, con el colegio de técnicos, con la asociación de preparadores físicos de fútbol de Chile y con la sociedad chilena de medicina del deporte. La semana pasado expusimos ante la comisión de deportes de la cámara de Diputados.

En este escenario de la pandemia, ¿la fecha de regreso es demasiado optimista o ajustada a la realidad?

El Consejo de Presidentes ayer aprobó esta fecha y nos parece positivo y deseable que, si contamos con la autorización de las autoridades sanitarias, poder retornar de forma sana y segura para todos.

¿Cómo será el regreso: con público o sin público en los estadios y por cuanto tiempo será así?

Esa es una determinación de la autoridad sanitaria, de la cual somos absolutamente respetuosos.

¿Podría explicar en qué consiste el protocolo para el retorno en cuanto a entrenamientos, concentraciones, día de partido, etc.?

Es importante distinguir entre el retorno de la actividad del fútbol profesional en su etapa de entrenamientos como de su etapa de competiciones. La etapa de entrenamientos supone el retorno a la actividad propiamente tal luego de una etapa de confinamiento y se desarrolla en fases, esto es, gradualmente. En cambio, en la etapa de competición existen tres ámbitos, el de la concentración, el de los viajes y traslados, y el del estadio (partido). Estos tres ámbitos evidentemente tienen distintos niveles de riesgo de contagio, los que través de los protocolos diseñados donde han participado, además, expertos en enfermedades infecciosas, se intenta minimizar al máximo. Adicionalmente, se han diseñado en todas las etapas, material educativo tanto para los jugadores, su entorno familiar, como para los funcionarios de los clubes y todos quienes participan de esta actividad, con el propósito de contribuir de manera positiva al cuidado de la salud de la población.

Al no jugar en abril, mayo y junio la ANFP no cumplirá con los 10 meses de fútbol que exige el contrato con Turner, ¿lo asume la ANFP? ¿Acaso está conversado ya con el canal?

Este tipo de materias contractuales no me corresponde a mi responder. Sin embargo, puedo decirle que en nuestras sesiones de trabajo semanales con CDF se están elaborando grandes iniciativas para que el retorno además de sano y seguro, sea un aporte tanto al fútbol como a nuestra sociedad.

¿La molestia de Turner aceleró las gestiones para fijar cuanto antes una fecha de retorno?

Desconozco esa materia. Sin embargo, reitero, los clubes son absolutamente conscientes de que la salud física y mental de todos los habitantes del planeta debe constituir la base de toda decisión que se adopte respecto a la reanudación de las actividades futbolísticas, y se ha intentado actuar en consecuencia.

¿Qué recomendación hace a los clubes que tienen a sus jugadores en el seguro de cesantía como Colo Colo, por ejemplo?

Desconozco esa materia.