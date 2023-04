Golpe al Tronco: RN deslinda responsabilidades por polémica en Vitacura y Contraloría notifica a 16 funcionarios municipales

Fue este jueves en la tarde cuando los principales dirigentes de RN se enteraron de un nuevo y grave antecedente que puso el foco en el partido. La Contraloría asestó un duro golpe contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien es investigado por supuestas triangulaciones de dinero desde las corporaciones a sus cuentas corrientes.

Mediante un sumario, el ente fiscalizador formuló cargos contra el exjefe comunal y determinó una “grave vulneración a la probidad”. Por ello es que las alarmas se encendieron en la tienda liderada por el senador Francisco Chahuán y el diputado Diego Schalper, por haber sido el “Tronco” un histórico militante y dirigente del partido que, sin embargo, renunció a la militancia en junio de 2021 tras conocerse las denuncias en su contra al interior del municipio que provocaron sendas indagatorias de la Contraloría y el Ministerio Público.

En el partido quisieron adelantarse a los hechos y confeccionaron una declaración pública para referirse al caso. En ella partieron diciendo que “RN reitera su compromiso con principios fundamentales: probidad, transparencia, debido proceso y presunción de inocencia. Así, esperamos que los procesos tanto en sede administrativa como penal se desarrollen con plena normalidad y se establezcan las responsabilidades que correspondan”.

Mientras que en segundo lugar enfatizaron que “como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, reiteramos nuestra afirmación de que los hechos deben investigarse en todas sus aristas y, de acreditarse la concurrencia de delitos, deben aplicarse las sanciones que correspondan con pleno apego a la ley”.

Y es que el tema -que ya era incómodo para el partido desde sus inicios debido a la ascendencia que Torrealba tuvo durante años-, volvió a encender las alarmas debido a la proximidad de las elecciones del 7 de mayo, en que se elegirán a los candidatos al Consejo Constitucional. La colectividad espera elegir cerca de ocho escaños.

El partido es liderado por Francisco Chahuán y Diego Schalper. FOTO: CAROLINA REYES MONTERO/ AGENCIAUNO

Por lo mismo, en el partido han adoptado la decisión estratégica de alejarse lo más posible de la figura del ex alcalde. Es decir, enfatizar la renuncia de Torrealba en 2021, quien en esa oportunidad afirmó que “jamás permitiría que un proyecto del que he formado parte por tanto tiempo se vea afectado por una investigación judicial de la que me corresponde únicamente a mí hacerme cargo”. En esa línea, el vicepresidente del partido, Luis Mayol, dice que “Torrealba renunció a RN el 2021. Está alejado del partido”.

Por otro lado, buscan resaltar que seguirán en la misma línea a cómo se han referido anteriormente al caso, señalando que la justicia debe hacer su trabajo con cualquier persona.

De todas maneras, en el caso han sido mencionados otros dirigentes de RN como el exintendente Felipe Guevara y el exdiputado y sobrino del “Tronco”, Sebastián Torrealba. Ambos han descartado tajantemente tener algo que ver.

16 funcionarios notificados por Contraloría

Por otro lado, el proceso comenzado tras la liberación del sumario de Contraloría ayer seguía andando. Así, durante la tarde de ayer y esta mañana el organismo notificó a 16 funcionarios actualmente en ejercicio en el municipio de Vitacura, los cuales tienen la calidad de “inculpados” en la serie de irregularidades que se acreditaron.

Entre estos se encuentran el director de administración y finanzas, José Bucarey; la subdirectora de finanzas subrogante, Nancy Ortiz; la directora de control subrogante, Patricia Bravo y la tesorera municipal, Iris Bustos.

También figuran en el listado la subdirectora de finanzas subrogante, Myriam Álvarez, la funcionaria de la dirección de administración y finanzas, Tamara Parra, los funcionarios de SECPLA, Mónica Scholz y Elsa Abarca, la directora de administración y finanzas subrogante, Marcela Menares y la subdirectora de presupuestos, Esmeralda Barrera.

No ocurrió lo mismo con el propio Torrealba, quien no fue encontrado para su notificación. “El exalcalde no porque no fue habido en su domicilio, pero ya se realizaron las búsquedas de esas personas y se le notificará por carta certificada que es lo que establece la ley”, dijo el contralor Jorge Bermúdez hoy.

Una vez conocido el pronunciamiento de Contraloría, la actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino (Evopoli), afirmó que “hemos sido informados que la Contraloría General de la República, después de largos meses, cerró la etapa investigativa relacionada con las irregularidades detectadas en los programas Vita y ha tomado la decisión de presentar cargos contra funcionarios y exfuncionarios. Ahora, ellos tienen la posibilidad de presentar sus descargos y Contraloría va a tener que evaluarlos, ponderarlos y proponer sanciones. Por lo tanto, en esta etapa, como alcaldesa no me puedo referir en detalle a este proceso”.

En tanto, desde el Consejo para la Transparencia, su presidente Francisco Leturia dijo que “tenemos que preguntarnos cómo es posible que estas cosas pasaran por tantos años y a este nivel. Obviamente hay problemas en los sistemas de control ¿Nadie se dio cuenta? ¿Dónde estuvieron los concejales? Estamos llegando, pero estamos llegando tarde y todas las semanas tenemos un escándalo en materia municipal. Lo más importante en estos casos, por supuesto, es perseguir responsabilidades y ser constructivos. Es decir, sacar lecciones, para que estas cosas, que pasan demasiado seguido, no sigan pasando. Tenemos que mejorar los sistemas de control en el ámbito municipal, eso es lo más importante”.