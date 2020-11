Golpiza de la policía a productor negro impacta a Francia y Macron dice estar “consternado”

Un video publicado el jueves por el sitio Loopsider, y ampliamente difundido en las redes sociales, muestra al productor negro, Michel Zecler, siendo golpeado por policías en la entrada de un estudio de música en el distrito 17 de París. El video dura 13 minutos.

Ante este hecho, que ocurrió el sábado 21 de noviembre, el Presidente Emmanuel Macron confirmó que estaba “muy consternado” por la violencia policial. De hecho, el mandatario francés recibió a su ministro del Interior, Gérald Darmanin y le pidió que pronunciara sanciones muy claras contra la policía, según informa Le Monde.

El ministro del Interior fue invitado a un programa del canal France 2 y anunció que había “pedido la suspensión de los tres policías” implicados en la agresión, ante estas imágenes “tremendamente impactantes”. “Si la justicia encuentra una falta, pediré la destitución de los tres policías, (que) ensuciaron la imagen de la República. Cuando la gente está jugando, tiene que quitarse el uniforme de la República”, aseguró Darmanin, al tiempo que la Fiscalía de París abrió una investigación contra los funcionarios.

La difusión de este video llega justo cuando la próxima semana debiera votarse en el Senado un proyecto de ley de “seguridad global”, con un controvertido artículo que prohíbe y penaliza la difusión “malintencionada” de la imagen de los policías, especialmente durante las manifestaciones. Grupos de izquierda y de derechos humanos han respondido a esta disposición puesto que temen que el proyecto dificulte la cobertura de las protestas por parte de la prensa y complejice el conocimiento de la eventual brutalidad policial. El proyecto ya fue aprobado esta semana en la Asamblea Nacional.

Son tres policías implicados en la violencia, así como un agente sospechoso de haber arrojado una lata de gas lacrimógeno en el local donde se encontraba el productor musical, que ya fueron inicialmente suspendidos por un periodo de cuatro meses y puestos bajo custodia policial en la Inspección General de la Policía (IGPN).

En esta foto proporcionada por la producción musical de Mazava, se muestra a Michel Zecler, el sábado 21 de noviembre en París.

El hombre atacado, Michel Zecler, había sido puesto en un principio bajo custodia policial como parte de una investigación abierta por la oficina del fiscal de París por “violencia contra una persona que detenta el poder público” y “rebelión”. Pero la Fiscalía de París cerró esta investigación y abrió el martes un nuevo procedimiento por “violencia de titulares de autoridad pública” y “falsificación en escritura pública” en contra de los oficiales implicados. Los agentes explicaron que querían detenerlo porque emanaba un fuerte olor a cannabis, y fue calificado de “peligroso” por los agentes que intentaron hacer pasar el hecho por un caso grave de rebelión escribiendo un informe que luego fue desmentido por las imágenes.

“Me dijeron ‘negro sucio’ varias veces y me pegaron”, denunció ayer la víctima, que acudió a presentar una denuncia en la sede de la IGPN en París. “Simplemente me gustaría que se hiciera el trabajo (del IGPN)”, dijo al final de su testimonio. Según el productor musical, la policía lo siguió hasta su sala de grabación, donde fue rápidamente abordado por no llevar mascarilla, antes de golpearlo. Mientras lo golpeaban, Zecler incluso dudó de que fuera la policía y gritó a sus compañeros que se encontraban en el sótano: “¡llama a la policía!”.

El productor musical francés, Michel Zecler, hablando con los medios junto a su abogada Hafida El Ali, afuera de la IGPN (Inspección General de la Policía Nacional de Francia).

Otros miembros del gobierno de Macron también reaccionaron al video. El ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, dijo ayer a LCI que estaba “escandalizado por estas imágenes”, pero advirtió que no hay que mezclar las cosas: “Decir que la República tiene un problema con la violencia policial no es cierto. Pero cada violencia policial es un problema para la República”. “Hay policías, abogados o incluso panaderos racistas, pero decir que la policía es racista no es cierto”, continuó Éric Dupond-Moretti.

La ministra responsable de la industria, Agnès Pannier-Runacher, indicó a BFMTV que “el gendarme, el policía, es el hombre o la mujer que debe defender al débil, al frágil. Evidentemente, la violencia policial es un problema para la República. Siempre que hay violencia policial hay que investigar, hay que sancionar“.

Incluso, desde la misma institución condenaron el hecho. El mayoritario sindicato policial, SGP Police FO Unit, dijo que “esta no es nuestra policía, esta no es mi policía, esta no es su policía republicana”.