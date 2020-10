Grandes discos 2020: Las estrellas en grupo de riesgo dan batalla

Quizás es la urgencia de jugar los descuentos, la sensación de que el tiempo se va y todavía queda mucho por cantar y decir.

Varias de las más grandes estrellas pertenecientes a la tercera edad, el grupo etáreo más azotado por la pandemia, no se han quedado retozando en sus mansiones sino recuperando archivos o grabando nuevo material en medio del confinamiento, proyectos concretos como si el mundo no se hubiera detenido.

Incluso han aparecido novedades y rescates de algunos que ya han fallecido, como Tom Petty, también en una suerte de tributo a héroes del pasado que siguen protagonizando el presente.

Bob Dylan

El ganador del premio Nobel de literatura 2016 editó en junio Rough and rowdy ways, primer álbum de canciones originales desde 2012.

A los 79 años, Dylan hizo un disco perfecto para los días más duros de encierro repasando algunos de los mayores personajes e hitos de la cultura contemporánea, a la vez reflexivo respecto de su lugar en la historia como una especie de tótem que contiene todas las respuestas.

En el álbum desfilan Shakespeare, John Steinbeck, Al Pacino, Marlon Brando, Elvis y los Stones. La grandeza y la oscuridad de Estados Unidos por una voz que hecha trizas, recompone las piezas del país.

Paul McCartney

Macca (78) eligió Facebook, la red social preferida por los mayores, para anunciar un nuevo álbum con fecha para el 11 de diciembre.

Acorde a los tiempos, el ex Beatle solo dio un breve adelanto con pie a especulaciones y teorías que conectan el nuevo material con títulos solistas con solo su apellido, el primero publicado en 1970 y el segundo en 1980. Un McCartney III 40 años más tarde, suena a perfecta trilogía.

El bajista también ha dado pistas a través de Twitter apuntando a una tercera parte. En entrevista con GQ en agosto confirmó que estaba trabajando. “Me ha dado tiempo para terminar algunas canciones que no había encontrado tiempo para hacer”.

AC/DC

Todo comenzó en el funeral del guitarrista, fundador y compositor principal Malcom Young en 2017.

Como una vieja pandilla de pistoleros que arrastran aventuras, heridas y rencillas, los australianos se vieron por primera vez en años tras una serie de incidentes que incluyeron la sordera del cantante Brian Johnson por manejar autos tuneados sin protección en los oídos, el retiro del bajista Cliff Williams aburrido porque de los originales no quedaba nadie excepto él y Angus Young en la gira donde Axl Rose ofició de cantante, y los serios problemas legales del baterista Phil Rudd incluyendo amenazas de muerte.

Angus Young rescató archivos de su hermano de las sesiones de Black ice (2008) y reclutó al resto. Johnson parece recuperado por un tratamiento del que no hay mayores indicios, excepto la asistencia de una máquina que semeja la batería de un vehículo, como contó a Rolling Stone.

Rudd se sometió a tratamiento psiquiátrico y cumplió arresto domiciliario, y Williams aceptó volver porque, con la excepción de Stevie Young, el sobrino que asumió la guitarra rítmica, se trata de una de las alineaciones clásicas de AC/DC.

El nuevo álbum se grabó el verano boreal pasado con la producción de Brendan O’Brien y estaba prevista su publicación a comienzos de este año, pero el Covid retrasó la fecha hasta el próximo 13 de noviembre.

El single de adelanto es Shot in the dark.

Tom Petty

Wildflowers (1994) es de esos discos que toman connotaciones mitológicas, santos griales, obras que necesitan cierres para completar su sentido.

El segundo título solista de Tom Petty producido por el gurú Rick Rubin, en el que curiosamente toca su banda The Heartbreakers pero no está acreditada, originalmente era un álbum doble. Las presiones discográficas de Warner Bros sacaron 10 de las 25 canciones.

Algunos de los temas excluidos han aparecido por goteo, pero acaba de ser publicado un box set disponible en plataformas que no sólo incluye la decena faltante, sino grabaciones caseras y tomas en vivo con temas de Wildflowers grabados en distintas épocas entre 1997 y 2017, completando 54 temas.

Roger Waters

A los 77 años el ex líder de Pink Floyd continúa su curso inalterable tributando la magnificencia de la obra junto a su antigua banda, pero desde Is this the life we really want (2017), primer trabajo en estudio en un cuarto de siglo -un notable regreso con la producción de Nigel Godrich-, el espectáculo en vivo se refrescó notablemente.

Us + Them es el retrato en directo del tour que pasó por el Estadio Nacional en noviembre de 2018, en este caso la recalada en Amsterdam en junio de ese año. También disponible en DVD y Blu-Ray.

Bruce Springsteen

“El Jefe” publicará este viernes su vigésimo álbum Letter to you y en paralelo va un documental que registra el trabajo en estudio junto a la E Street Band, sus compañeros desde hace 45 años.

“Filmamos los cinco días de las sesiones de Letter To You, y podrás ver a la banda y a mí mismo reconstruyendo los arreglos y grabaciones que componen nuestro último lanzamiento”, escribió de su puño y letra Bruce Springsteen (71) a los fans en su sitio web, describiendo el trabajo como una mirada “íntima y reveladora”.

Ozzy Osbourne

El Príncipe de las tinieblas siempre da noticia. Las últimas provienen del ámbito capilar. Lo fotografiaron sin tintura y algunos fanáticos se sorprendieron de las canas a los 71 años.

En febrero publicó Ordinary man, el doceavo título de una carrera solista que arrancó hace 40 años con Blizzard of Ozz.

Su reciente reedición de lujo incluye algunas rarezas -una toma de guitarra y voz para Goodbye to romance por ejemplo-, pero la novedad está en el material en vivo reproduciendo el álbum con la mejor alineación que alguna vez tuvo incluyendo a Randy Rhoads en guitarra, Tommy Aldridge en batería y Rudy Sarzo al bajo, todos en su mejor momento interpretando clásicos como Crazy train, I don’t know y Mr. Crowley.