“Hagan más videos... no tenemos plata como los otros dinosaurios”: las instrucciones de Parisi a los candidatos al Consejo Constitucional del PDG

Una hora y doce minutos duró el encuentro telemático que reunió al líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, con candidatos de la región de Antofagasta al Consejo Constitucional.

En un live transmitido por YouTube el martes en la noche, el Canal de la Gente le otorgó espacio a Sindy González, Jorge Álvarez, Tammy Verdugo y Juan Moraga, cuyas candidaturas fueron aceptadas -el día viernes- por el Servel para las elecciones de mayo. Como conductores de la instancia estaban Parisi y Gianni Contenla. También se sumó Luis Ramos, presidente del partido en la región.

Transmisión del Canal de la Gente que reunió a Franco Parisi con los candidatos al Consejo Constitucional del PDG por Antofagasta.

El motivo del encuentro era la socialización de los candidatos pertenecientes al “pacto con la ciudadanía”, nombre que le dieron a la lista de las cartas que competirán del PDG. Sin embargo, la situación también dio espacio para instrucciones de Parisi a los candidatos, en línea con el rol protagónico que esperaban los militantes que tomase para este periodo, incluyendo una visita al país en abril.

Así, Parisi primero mostró un “gran orgullo” con que su pacto sea el de edad promedio más baja -como arrojó el análisis a la lista realizado por La Tercera PM-, a diferencia de las otras listas presentadas. De hecho, Álvarez, quien estaba presente, tiene 20 años y es el candidato más joven de la elección.

“Cosa que usted postea yo le pongo un corazoncito”, dijo Parisi a Álvarez. En ese sentido, el exabanderado pidió a los candidatos que realicen contenidos audiovisuales para que él pueda compartirlos. “Necesito que hagan más videos, todos los días”, dio como instrucción.

Las razones de ello, argumentó después, es que la elección “es una carrera extremadamente corta”, además de asumir que “no tenemos plata como los otros dinosaurios o zánganos del gobierno”.

En la reunión, los presentes mostraron confianza en que resultarán electos en esa circunscripción, al menos, uno de los candidatos, aunque guardaron esperanza en que sean dos. El optimismo radica en que Antofagasta fue la región en donde Parisi, como candidato presidencial en 2021, obtuvo una buena votación.

Sobre el proceso que se avecina, algunos participantes del live -entre ellos Moraga, Parisi y Álvarez- acusaron a parte de los integrantes de la Comisión Experta del oficialismo, refiriéndose al Frente Amplio y a la ex Nueva Mayoría, de haber querido quitar el recurso de protección en la propuesta constitucional anterior. No obstante, no apuntaron a nadie en particular.

“Nosotros vamos a respetar la igualdad ante la ley. Ni los arbolitos ni los mami de la señora Bachelet respetaron la igualdad ante la ley. Nosotros lo queremos como primordial”, dijo.

Por otro lado, criticaron el perfil de los candidatos de esos pactos, en donde cuestionaron la preferencia por la trayectoria política sobre las ideas nuevas.

Casi finalizando, Parisi se asombró con las presentaciones de los candidatos de la tienda, apelando a la cualidad de argumentar de los presentes. “Yo estoy medio preocupado, don Gianni, con respecto a las otras listas. Tení a don Juan, a Tammy, a Jorge y a Sindy, que los van a hacer pedazos (…). Yo ya quiero ver esos debates”. “Se nota que le vamos a ir a pegar combos a todos”, añadió Contenla.

Por último, el excandidato presidencial advirtió a los presentes de que “no se pongan celosos si no les subo un video. Son 62 candidatos y trato de hacer lo más que se pueda”. La reunión concluyó con la petición explícita de Parisi: “Corten estos pedazos (de la transmisión) en video, se los mandan a Luis y yo los subo”.