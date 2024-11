Hallazgo de ADN y gestiones de contrainteligencia: Fiscales concluyen exposición de pruebas y aseguran que “libertad de Monsalve es un peligro”

A las 9.08 horas de este martes el juez Mario Cayul, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, reanudó la audiencia de formalización del ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, a quien el pasado viernes el Ministerio Público imputó los delitos de violación y abuso sexual.

De inmediato la defensa intentó aplazar nuevamente la discusión, en atención a que no habían tenido el tiempo necesario para revisar la totalidad de los antecedentes -alegaron que recién ayer al medio día recibieron los 172 videos contenidos en la carpeta-, aunque el incidente fue rechazado por el magistrado.

Cayul fue enfático en que durante esta jornada tendrían que culminar las exposiciones y arribar a una resolución respecto de las medidas cautelares bajo las cuales quedará sujetos el otrora militante socialista, por lo que cerrado el punto los fiscales a cargo de la indagatoria, Xavier Armendáriz y Francisco Jacir, continuaron con la exposición de antecedentes que fundamentan los cargos imputados.

Fue el fiscal Jacir, cabe hacer presente, quien señaló que en base a los detalles expuesto, la libertad del imputado constituiría un riesgo para la seguridad de la sociedad, de la víctima y para el éxito de la investigación, por lo que sería necesaria su prisión preventiva.

Luego vino el turno de la abogada querellante, María Elena Santibáñez, quien se plegó a dicha petición. Hizo presente, además, la compleja situación en que se encuentra la denunciante.

Match de ADN en ropa de la víctima

Durante la primera jornada de formalización -el viernes 15 de noviembre-, tanto Armendáriz como Jacir dieron cuenta ante el magistrados de una serie de antecedentes reunidos durante el mes en que se han extendido las pesquisas, y hoy continuaron en esa lógica. Así, en primer punto, Jacir detalló hallazgos relevantes que se desprenden de informes periciales adjuntados por el equipo de la PDI que lleva las diligencias y del Servicio Médico Legal.

Como pudo conocer La Tercera, expuso elementos de las evaluaciones realizadas a la vestimenta que aportó la denunciante como prueba: Ropa interior, una chaqueta y un pantalón. Ahí se encontraron manchas de sangre y fluidos, lo que luego pudo ser contrastado con insumos contenidos en el informe bioquímico que elaboró una perito a partir de pruebas de ADN que se realizaron tanto a la denunciante como al imputado.

Así, el persecutor hizo presente que los fluidos encontrados en el pantalón aportado por la víctima corresponden a restos que se asocian al ADN del imputado. Los encontrados en la ropa interior, en tanto, no arrojaron correspondencia, ya que por degradación no era posible su análisis.

Manifestó, igualmente, que en el pantalón de la víctima se encontró un cromosoma que corresponde al imputado.

Se leyó el informe pericial de fecha 30 de octubre que concluye que de los exámenes a la ropa de la mujer “se obtuvo una huella genética mezclada, de dos contribuyentes. Respecto de uno de los contribuyentes se encontró material genético suficiente para los fines comparativos de la pericia, y se determinó que es 83.000 millones de veces más probable que corresponda a la huella genética del imputado a que corresponda a otra persona”.

Si bien aseveró que en la ropa había rastros de tres personas distintas, se indicó que el de la tercera no sería una huella espermática, y que científicamente no correspondería a otro sujeto masculino. “Tales asertos se sustentan en que no se obtuvo presencia de un segundo cromosoma Y, sino sólo el del imputado de forma que en esta huella genética mezclada, hay un solo contribuyente masculino”, indica el peritaje del SML.

Más declaraciones

Siguiendo en la exposición, el fiscal también repasó extractos de declaraciones tomadas en medio de las diligencias. Entre ellas, la de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien -entre otros detalles- manifestó que supo de la denuncia en contra del ex subsecretario el martes 15 de octubre, por intermedio del director de la PDI, Eduardo Cerna. Se hizo presente, igualmente, que ella indicó que el mandamás de la policía civil le manifestó que antes de que se iniciaran formalmente las pesquisas, otros PDI habían revisado cámaras por instrucción de la ex autoridad.

De igual forma, mencionó parte de lo relatado por el ex jefe de gabinete del ex socialista, Gabriel de la Fuente, quien señaló que si bien no era amigo de éste, sí tenían una relación profesional cercana de por lo menos 12 años. Se hizo presente, de igual forma, que el ex ministro también indicó que fue el 10 de octubre que tuvo los primeros antecedentes sobre esta causa, cuando Gustavo Herrera da entender de que algo había ocurrido con la hoy denunciante, ya que habían salido a comer y que tras beber unos pisco sour amanecieron en el hotel juntos.

Se hizo presente, en el mismo sentido, que De la Fuente también confirmó en medio de su declaración como testigo que fue él quien contactó a la ex jefa de Inteligencia de la PDI, Cristina Vilches, por petición de Monsalve para que se revisarán las cámaras, ya que éste le recalcó que no recordaba nada y que aquello no sólo sería por el consumo de alcohol.

Luego se mencionó parte del testimonio del Presidente Gabriel Boric, quien conversó con el ex jefe civil de las policías la noche del martes 15 de octubre a eso de las 20 horas.

También se esbozaron extractos de la declaración de Vilches, quien manifestó que el 10 de octubre es citada a La Moneda, por un supuesto atentado contra Monsalve. Aseguró que en ese momento no vio necesario que se formalizara denuncia, sino que se podrían hacer diligencias en el marco de inteligencia, como levantamiento de cámaras. Por medio de esas imágenes, como habría relatado la funcionaria, es que advirtieron que no había situaciones sospechosas y que sólo se trataba de dos personas que habían salido a beber.

Ella descartó haber conocido de la denuncia que se estampó en contra del ex subsecretario y que sólo tuvo conocimiento de esta el 15 de octubre.

Asimismo, el persecutor detalló testimonios de cinco funcionarios de la PDI que participaron de las labores de contrainteligencia por instrucción de Monsalve, quienes refirieron cuestiones en la misma línea que su otrora jefa. Confirmaron, de esta forma, que tuvieron reuniones en un cuarten institucional, que realizaron gestiones en el restaurante Ají Seco Místico y en el domicilio de la víctima.

Ahí, dijeron, simularon ser un servicio de delivery de comida, pero que como inicialmente bajó hasta la recepción del edificio una residente del mismo nombre pero que no correspondía, debieron repetir la acción y volver a comprar alimentos para hacerle entrega.

Tras el término de los planteamientos del Ministerio Público, tomó la palabra Santibáñez, quien expuso hasta eso de las 12.20 horas. Luego, el juez decretó receso hasta las 15.30 horas, momento en que intervendrán los abogados del otrora subsecretario.