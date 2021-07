Harry Jürgensen, convencional CHV: “La nueva mesa tiene que dar garantías a todos de que actuará dentro de los marcos que le corresponde”

Se pusieron de acuerdo con anticipación para entregar una señal de unidad, pese a que sabían que sería una candidatura testimonial. Eso afirma el constituyente de Vamos por Chile por el distrito 25, Harry Jürgensen sobre su postulación a la presidencia.

Sobre los votos que se desordenaron en el oficialismo durante la jornada de ayer y que se fueron hacia otros candidatos, sostiene que “son equivocaciones del minuto de ciertas personas”, pero descarta que sea un precedente para las discusiones que vienen y apuesta a que logren acuerdos temáticos. “No estamos de brazos caídos”, advierte. Además, está en desacuerdo con la idea de la nueva mesa de la Convención Constituyente de discutir sobre la amnistía a los “presos de la revuelta”, manifiesta que eso se escapa de los temas de la instancia y adelanta que lo rechazarán como bloque.

Decidieron presentar una candidatura a la presidencia y vicepresidencia como bloque, pese a que sabían que iba a perder, ¿por qué?

La minoría tiene que ser disciplinada y tiene que estar unida. Estoy muy conforme con mi participación porque si mi nombre sirvió para generar unidad y tener la mayoría de los votos nuestros, mantener esa misma línea en la elección de vicepresidente era mantener la unidad. Yo valoro tremendamente la unidad y la forma de manejar un grupo que es diverso y esa satisfacción de haber contribuido a esa unidad de Vamos por Chile.

Quisieron dar una señal de unidad, entonces.

Sabíamos que era una candidatura claramente testimonial, no había posibilidad frente a las otras minorías que finalmente terminaron con acuerdos entre ellos, pero dimos una señal de unidad. Pero en unidad seguiremos trabajando.

No están con los brazos caídos al ser minoría frente a los temas que vienen..

No tenemos nunca los brazos caídos porque además estamos con mucho optimismo de que vamos a ser aporte dentro del trabajo constitucional porque las mayorías y las minorías son circunstanciales en este minuto en el día de la elección del presidente y vicepresidente. Pero acuérdese que frente a los temas que vamos a tratar en la Constitución vamos a estar constituyendo mayorías también.

¿Esta votación, entonces, no les genera un precedente? Apostarán por mayorías temáticas..

Estas semanas previas a la instalación nos sirvió mucho a los 37 constituyentes de Vamos por Chile para ir conformando ideas comunes respecto a los temas y así también trabajamos en unas normas para que nos rijan estos primeros 30 días y esas fueron presentadas a la mesa (...). Tenemos que construir esta semana la forma en que vamos a trabajar los próximos 30 días.

Pero igual en la misma votación hubo algunos de Vamos por Chile que votaron por otros candidatos a la vicepresidencia. Igual se desordenaron. ¿Qué ocurrió?

No tengo una explicación francamente a eso, porque se pudo observar que algunos votos nuestros que se escaparon y después volvieron a la siguiente vuelta. Entonces, realmente no hay una razón. Tampoco hubo una razón para que los votos se hayan ido a la votación del otro lado cuando era claro que era un acuerdo que iba a ocurrir entre las dos listas que estaban peleando la vicepresidencia y que nosotros no teníamos ningún espacio de participación porque nadie buscaba los votos nuestros para eso.

¿Espera que en el futuro no se vuelva a romper un acuerdo?

Creo que estas situaciones, en este tipo de elecciones pueden haber compromisos de algunas personas, pero en mi opinión son equivocaciones del minuto de ciertas personas. Pero que no tuvieron ninguna incidencia en los resultados, ni en la forma de conducirnos en el futuro.

¿Qué evaluación hace de la primera jornada? Se registraron algunos incidentes.

Es difícil manejar una primera jornada cuando no hay una norma, pero creo que la presidenta accidental del tribunal, la secretaria relatora del tribunal, manejó bien la situación. En mi opinión, tal vez, postergó demasiado el reinicio de la ceremonia. Lo más lamentable es que hubo manifestaciones que dañaron el significado de nuestro himno patrio.

En Vamos por Chile estuvieron bastante bajo perfil. ¿Eso fue un acuerdo previo que tuvieron y que esperan mantener la tónica de las discusiones que vengan?

Eso fue un acuerdo previo donde -efectivamente- mantener este acto, de instalación, como un acto muy republicano, muy serio, muy trascendental. Y no entrar a la discusión de bancada en bancada, de frente con el otro, sino que mantenerse dentro de la competencia que nos corresponde en este acto. Y, en ese sentido, lo hemos mantenido plenamente. Cuando se discutan los temas relacionados al reglamento, funcionamiento, condiciones, los comité, cómo vamos a funcionar, reglas de censura a la mesa, ahí van a haber debates en los que vamos a participar de forma muy activa. Y cuando discutamos los temas propiamente tal, comisión o en plenario, por supuesto, que nuestra acción tiene que ser activa porque nuestro trabajo es representar nuestras convicciones y las de nuestros electores en esta convención.

¿Qué le parece que la nueva mesa diga que el primer tema que van a abordar es amnistía para “los presos de la revuelta”?

Estoy en absoluto desacuerdo con eso. Lo rechazo categóricamente, porque no es competencia de la Convención Constitucional. Estamos mandatados a hacer una nueva Constitución, escribirla y que incluso tiene que ser aprobada por plebiscito de salida. Ese es nuestro trabajo. No nos podemos meter en funciones propiamente de otros organismos públicos. La Constitución nos prohíbe abordar materias que no estén directamente asociadas a nuestro mandato constitucional.

¿Y va a haber un rechazo como bloque?

Pero por supuesto que lo habrá. No podemos aceptar que nuestra convención aborde temas que no estamos mandatados a abordar y que corresponden, en este caso, a temas del Poder Judicial. Nosotros no estamos para hacer leyes, ni para declarar a favor o en contra de determinados temas, nosotros estamos para redactar la nueva Constitución.

¿Y qué método tienen para bloquear eso si sigue avanzando?

Hay que recurrir a los métodos que están en la propia Constitución.

¿Qué les parece el perfil de Elisa Loncón y Jaime Bassa, elegidos presidenta y vicepresidente?

No los conozco, solo sus trayectorias de vida y sus posiciones políticas y sociales. La nueva mesa tiene que darnos garantías a todos de que la convención va a actuar dentro de los marcos que le corresponde. No podemos salirnos de los marcos establecidos. La propuesta de cinco o seis vicepresidencias no corresponde porque la Constitución solo dice que hay que elegir un presidente y un vicepresidente. En derecho público se puede hacer aquello que está determinado imperativamente que se haga pero no aquello que uno quiera hacer. A Chile nos conviene que funcionemos en base a las normas.

Esta mesa pidió la amnistía, ¿entonces o se están entregando las garantías para el correcto funcionamiento?

¿De qué amnistía estamos hablando? Si hay procesos judiciales en curso, nosotros no estamos para eso. Vamos a tener que pensar el tema porque, para que funcionemos bien, tienen que entregarnos garantías correspondientes a todas las minorías. El presidente y vicepresidente no pueden estar representando solo a un sector y tienen que darnos garantías de que podemos funcionar dentro de los marcos que corresponden.

Entonces se estarían escapando de eso al proponer....

Se estarían escapando pero no hay nada decidido todavía.

Ustedes presentaron una propuesta de reglamento para los primeros 30 días. ¿Espera que eso sea acogido de alguna manera?

Esperamos que sea considerado por la mesa, que puedan ser debatidos, tienen lógicas de funcionamiento que están probadas en otras corporaciones y por lo tanto espero que podamos discutirla como corresponde