“Hay que aumentar las penas de los delitos de cuello y corbata”: quién es el fiscal que investiga a Hermosilla, Villalobos y Sauer a casi un mes del escándalo

Con un perfil totalmente opuesto a su antecesor, en marzo del 2019 el fiscal Felipe Sepúlveda asumía la jefatura de la Fiscalía de Ñuñoa, para reemplazar al entonces emblemático fiscal Carlos Gajardo.

Sin cuenta de Twitter, sin entrar en polémica con sus jefaturas y lejos de la primera línea en los medios de comunicación, Sepúlveda se desmarcaba de su antecesor, a pesar de que ambos mantenían una muy buena relación. Con ese perfil comenzaba a afianzarse en el Ministerio Público el abogado que ingresó en 2004 al ente persecutor, como asistente en la Fiscalía Regional de Rancagua.

Casi 10 años después el fiscal tiene a su cargo el caso judicial del momento: el supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos para favorecer los intereses del dueño de STF Capital, Daniel Sauer. La investigación involucra al reconocido penalista Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, abogada que grabó la ya conocida y polémica conversación.

Los protagonistas del caso, sin embargo, no eran ajenos para el fiscal Sepúlveda, quien supervisaba la investigación que lleva el fiscal de su equipo Juan Pablo Araya desde julio de este año respecto a los negocios de los dueños de STF Capital. Esto a partir de una serie de querellas por estafa contra la familia Sauer que fueron admitidas a tramitación por la justicia. Ese era el caso madre, pero a partir del 13 de noviembre todo se entremezcló con la filtración del audio en que Hermosilla, Villalobos y Sauer hablaban del supuesto pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Sepúlveda -junto al jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, organizaron un equipo y enviaron una orden de investigar al OS-7 de Carabineros para que trabajaran en las pesquisas. A partir de eso se fijaron un primer objetivo: contextualizar el audio y determinar qué era verdad y qué era mentira de lo que se hablaba en el registro.

La tarea para el fiscal no era menor: desentramar una eventual red de corrupción. Pero no era algo nuevo, dado que indagó otros casos que mezclaban política, fraudes y estafas en el mundo empresarial. El desafío no le incomoda, dicen sus cercanos en el Ministerio Público.

Así, por ejemplo, se puede desprender en la entrevista que dio en junio del 2020 en el sitio web En Estrado. Allí señaló que uno de los puntos de inflexión que provocaron cambios la reforma “han sido la evolución de la persecución a bandas y casos de mayor complejidad, el caso Penta y la persecución del financiamiento ilegal de la política, la preocupación por aumentar las penas de los delitos de cuello y corbata, y la creciente preocupación por personas que han sido privadas de libertad y que han terminado siendo absueltas de los cargos en su contra”.

Jadue, Sabat y tragamonedas

Fue en marzo del 2018 que el fiscal Sepúlveda asumió como jefe de Alta Complejidad. La tarea no era fácil, pues no solo se hacía cargo de una jurisdicción importante que indagaba delitos económicos, sino que tenía que reemplazar al saliente Carlos Gajardo, quien saltó a la fama con el caso Penta.

Con un perfil más bajo que su antecesor, el persecutor comenzó a asumir casos que lo llevaron a las primeras planas. Uno de los primeros fue por el delito de lavado de activos en contra del expresidente de la ANFP Sergio Jadue. “Nos gustaría que la situación del imputado Sergio Jadue se resuelva pronto en beneficio del proceso de extradición, que lleva varios años en tramitación”, dijo en octubre del 2020 en El Mercurio.

Otro de los casos que, en parte, han marcado su carrera terminó recién este año, con una condena en contra del exalcalde de Ñuñoa Pedro Sabat (RN). El 25 de mayo el Ministerio Público logró acreditar el delito de negociación incompatible del exjefe comunal. “Este es un caso muy relevante, toda vez que da cuenta de la comisión de actos que son reñidos con la probidad pública y son actos constitutivos de corrupción”, dijo al conocerse la sentencia.

Los delitos de corrupción son los que más han estado bajo su radar. Por ejemplo, en 2019 indagó el negocio de las tragamonedas por el presunto lavado de activos y cohecho para el financiamiento ilegal de campañas políticas, algo que lo llevó, incluso, a pedir los registros del Servel y solicitar otras medidas intrusivas para esclarecer el destino de los fondos.

Por estos días, Sepúlveda está abocado a la investigación del caso que involucra a Hermosilla, Villalobos y Sauer, donde la toma de declaraciones ha marcado el casi primer mes del caso. Ayer, sin ir más lejos, volvió a entrevistarse con la abogada que grabó el audio para seguir buscando la verdad de un caso que, sin duda, no será fácil.