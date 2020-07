¿Hoy o a más tardar el miércoles? Piñera pide opiniones sobre cambio de gabinete mientras sube la presión

“Se tiene que zanjar hoy o más tardar el miércoles”. Eso dicen en el gobierno y en Chile Vamos sobre la decisión que está evaluando el Presidente Sebastián Piñera respecto a un posible cambio de gabinete para superar la crisis oficialista, que se agudizó tras la aprobación del retiro de fondos de AFP.

El Mandatario, aseguran en Palacio, sigue analizando los pros y contras de realizar un ajuste ministerial, principalmente en su comité político, que está integrado por Gonzalo Blumel (Interior), Claudio Alvarado (Segpres), Karla Rubilar (Segegob), Cristián Monckeberg (Desarrollo Social) e Ignacio Briones (Hacienda).

De hecho, durante el fin de semana, según afirman en el Ejecutivo, si bien el Jefe de Estado estuvo trabajando en su casa en el discurso de la cuenta pública de este viernes 31, también utilizó parte de su tiempo para hablar con timoneles y dirigentes de los partidos de Chile Vamos.

Así, en el oficialismo dicen que el Mandatario contactó, entre otras personas, al presidente de RN, Mario Desbordes, y a su par de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe. En esos diálogos, según quienes lo conocieron, Piñera pidió opiniones sobre la magnitud del ajuste, analizó los escenarios y si es que era necesario un cambio.

Esas conversaciones, según fuentes del oficialismo, han continuado durante esta jornada. En el sector, además, afirman que las señales del Jefe de Estado y del gobierno apuntan a que ya se inclinó la balanza por hacer una modificación en su equipo.

El Mandatario, en paralelo, se reunió con su comité político esta mañana, como es habitual. Sobre la cita, no hay una versión única, debido a que algunos dicen que el tema no se tocó, mientras que otros sostienen lo contrario.

Como sea, hasta ahora los nombres que circulan para llegar al gabinete no han variado mucho: entre ellos, se mencionan a Andrés Allamand (RN), Evelyn Matthei (UDI) y Juan Antonio Coloma (UDI). También han sido mencionados el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Y durante las últimas horas volvió a surgir el nombre de Desbordes como una alternativa, quien, incluso, en el ajuste anterior también estuvo dentro de las opciones para llegar a la cartera de Interior.

Hoy, por ejemplo, el expresidente de RN Carlos Larraín dijo en radio Pauta que “me gusta Andrés Allamand” y que “Sebastián Piñera tiene que enfrentarse a un ministro del Interior que sea capaz de decirle que se equivoca”.

Con todo, las versiones en las últimas horas son múltiples. A varios en la centroderecha les llamó la atención la entrevista de Matthei en La Tercera Domingo, en la que no se cerró a asumir el cargo. En Palacio hay varios que ven como algo positivo una posible llegada suya al gabinete, debido a que recalcan que tiene carácter y sería un arribo histórico a Interior, ya que sería la primera mujer a cargo de esa cartera.

Además, si bien Desbordes se ha mostrado partidario de que no se realice un cambio de gabinete, el domingo difundió la entrevista de Matthei en un chat de militantes de RN, comentando que “al margen de que hoy no esté en RN, Evelyn sería un gran aporte al gobierno en cualquier cargo”.

Sin embargo, en la UDI tienen más resistencia a ese nombre y transmiten que no saben “si es la persona indicada”.

Preocupación en Palacio y presión de los partidos

La indefinición de Piñera en la materia preocupa en La Moneda y en las colectividades del bloque. De hecho, en nada sirvieron las palabras que entregó ayer el Mandatario en una actividad en la que sostuvo que “todos los ministros están trabajando con un grado de compromiso y de entrega que yo aprecio, valoro y agradezco”. Sus dichos, señalan en el oficialismo, trajeron más incertidumbres que certezas.

En el sector dicen que hay un ambiente de un gobierno paralizado, que no se está avanzando en el “nuevo trato” con los partidos y, además, a algunos les preocupa que el Presidente está más expuesto al desgaste.

Durante la semana pasada, el Jefe de Estado abordó el tema con varios de sus ministros y asesores. En una de las reuniones del comité político, según fuentes de gobierno, la ministra Rubilar le transmitió que, sea cual sea su decisión sobre si hacer o no un cambio, debe tomarla luego porque lo único que está en la agenda pública es si se hará o no un ajuste.

En Palacio dicen que a los secretarios de Estado les preocupa que mientras no haya una definición, no se podrán destacar otras actividades, porque toda la atención está centrado en eso. Asimismo, les inquieta que están contra el tiempo ante los múltiples “desafíos” por delante, entre ellos, ordenar a la coalición con una estructura clara, el debate por el plebiscito, para el que prevén una polarización, y el aniversario del estallido social el próximo 18 de octubre. Para esos hitos, en el Ejecutivo dicen que deben estar preparados y con un equipo empoderado.

En paralelo, desde los partidos de Chile Vamos presionan para que la definición se tome no más allá de este miércoles, antes de la cuenta pública presidencial fijada para el viernes.

Allamand, por ejemplo, señaló esta mañana en radio Cooperativa que “se justifica un cambio y se debe pensar en una nueva estrategia”. Y agregó: “Al Presidente de la República le corresponde algo, y yo creo que debiera ser inminente: o confirmar el equipo o, en definitiva, reemplazar al equipo político. Es algo que yo entiendo debería quedar resuelto en los próximos días, en todo caso antes del viernes”.

Desbordes -quien se ha visto enfrentado a Allamand por las elecciones internas de su colectividad y por el proyecto del retiro de fondos de AFP- se limitó a decir que “en mi opinión, es perfectamente posible enfrentar los desafíos que vienen con el actual comité político”, pero coincidió en que “ahora bien, si el Presidente decide hacer cambios, lo apoyaremos; ojalá, eso sí, esto se resuelva pronto”.

Van Rysselberghe, en tanto, manifestó que “la verdad que yo creo que debería ser relativamente luego si es que va a haber un cambio o no. No hacen bien las indefiniciones. No sé si un cambio es necesario o no, es una decisión que tiene que tomar el Presidente, pero esa debe quedar ratificada lo antes posible”.

Por su parte, la jefa de bancada de la UDI, María José Hoffmann, sostuvo que “la pregunta que hay que hacer es cómo ese cambio ayuda a recuperar la unidad de la coalición”. Y, al igual que los otros dirigentes, Hoffman pidió celeridad y dijo: “Espero que no sigamos hablando de cambio de gabinete una semana más”. Y el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, indicó que “es importante que el Presidente zanje y/o cierre la especulación ante un posible cambio de su equipo de confianza”.

En general, en las colectividades de Chile Vamos dicen que el tema se ha tratado con mucho hermetismo desde La Moneda. Y transmiten que Piñera se ha demorado porque quiere gente que le responda a él y que no le pongan tantas condiciones. Ese punto, de hecho, es el que ha sido más debatido al interior del sector, ya que apuntan a que si el Mandatario no modifica su estilo protagónico, no servirá de nada una modificación.