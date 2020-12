Inicio de la vacunación en Argentina: desconfianza de los médicos y efectos adversos de la Sputnik V

Cinco días después de que las 300.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V llegaran a Argentina directamente desde Moscú, hoy comenzó a las 9 de la mañana el plan de vacunación dirigido en esta primera etapa a los trabajadores de la salud. En medio de una fuerte expectativa para este país, que ya suma 1.590.513 contagiados y casi 43 mil fallecidos por Covid-19, se inocularon las primeras personas, entre ellas el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. “Hoy es el principio del fin de la pandemia en la Argentina. Orgulloso de haber puesto el hombro”, escribió Kicillof en Twitter.

En la provincia de Buenos Aires se distribuyó la mayor cantidad de dosis, con 123.000, el 41% del total, puesto que tiene el 34% de los médicos y enfermeras del país. A la Ciudad de Buenos Aires, se le asignó el 7% de las dosis (23.100) y sus profesionales de la salud representan el 18,4% de los que hay en Argentina. El esquema de vacunación tuvo su inicio en forma simultánea en todas las provincias y el operativo de logística incluyó cientos de conservadoras, toneladas de hielo seco y un gran número de camiones.

El enfermero Gustavo Rodríguez vacuna con la Sputnik V a la Dra. Estefania Zevrnja en el Hospital Dr. Pedro Fiorito, en Avellaneda. Foto: AP

“Hoy es un hermoso día para los argentinos. Es una verdadera epopeya hacer la campaña de vacunación más grande de la Argentina, con equidad e igualdad de derechos. Vamos a empezar esta verdadera epopeya”, dijo esta mañana el ministro de Salud, Ginés González García, desde el Hospital Posadas en la provincia de Buenos Aires, donde se comenzó a vacunar al personal que integra los equipos de las unidades de terapia intensiva.

Sobre la base de resultados de una prueba piloto, se determinó que el trámite para recibir la dosis puede tardar entre 8 y 12 minutos, desde que la persona llega, es vacunada, registrada y deja el centro de salud.

Argentina ha estado en negociaciones con varios laboratorios para conseguir la vacuna, pero la Casa Rosada priorizó el acuerdo con Rusia para poder cumplir la promesa de iniciar la inoculación antes de fin de año.

Médicos piden más información

Sobre las crecientes dudas acera de la eficacia de la vacuna rusa, el ministro de Salud argentino indicó que “hay que tenerle miedo a la enfermedad, no a la vacuna”. “Cuando me toque por la aprobación, me vacunaré”, agregó.

Un enfermero transporta una hielera con la vacuna rusa Sputnik V en el Hospital Dr. Pedro Fiorito, en Avellaneda. Foto: AP

Es que un documento interno de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) de Argentina, filtrado el fin de semana, sostiene que la vacuna Sputnik V tuvo un total 12 eventos adversos serios al momento del análisis, tres de los cuales se dieron en adultos mayores de 60 años. Se trata de información que aún no ha hecho pública el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), referida al total de voluntarios de Fase III que tuvieron efectos adversos y cuáles fueron los mismos. El tema es que aún no se publican los detalles de la vacuna en una revista científica, algo que desde el RDIF aseguran se producirá a principios de enero.

El reporte contiene el análisis de los resultados correspondientes a 12.296 voluntarios de 18 a 87 años, de los cuales 9.258 recibieron la vacuna y 3.038 un placebo. Se detalla que los efectos no deseados son cólico renal, trombosis venosa profunda y un absceso en miembro. Aquello generó una serie de dudas con respecto a la Sputnik V, solo días antes de que comenzara la campaña de inoculación.

Los primeros cinco trabajadores de la salud en recibir la vacuna Sputnik V, posan en el Hospital Centenario de Rosario, en Santa Fe. Foto: AFP

Ante este mismo debate, el titular de Salud argentino señaló hoy en conversación con médicos en el Hospital Posadas que “el Presidente quiere generar confianza. Ahora está nervioso porque no llegan los papeles del estudio, que es el mismo, pero el número de casos de más de 60 años es mil y fracción y quieren ampliarlo un poco más. Pero salió con la misma efectividad, con la misma cantidad de anticuerpos. Yo calculo que es cuestión de días”.

De todas formas, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, desarrollador de la vacuna Sputnik V, explicó al diario La Nación los datos mencionados en el informe sobre los efectos adversos. Denis Logunov, subdirector del Centro Gamaleya, señaló que los efectos de “cólico renal, trombosis venosa profunda y un absceso en miembro”, no estaban “relacionados con la vacuna”, sino que estaban “basados en enfermedades preexistentes y documentadas antes del inicio del ensayo”. Además, detalló que el absceso en una extremidad fue “causado por un desafortunado corte de uñas”. “Todas estas condiciones se han resuelto con éxito”, aclaró Logunov para despejar dudas sobre los casos informados.

Viales de la vacuna Sputnik V en el Hospital Centenario de Rosario, provincia de Santa Fe, al inicio de la campaña de inoculación. Foto: AFP

Frente a la polémica por las dudas sobre la Sputnik V y sus efectos, el Presidente Alberto Fernández señaló ayer en diálogo con TV Pública que “la conclusión que tengo que sacar es que todas las vacunas tienen que ser buenas y tener entidad científica como para cumplir su objetivo. No me animaría a decir que una es mejor qué otra. ¿Con qué parámetro comparamos?”.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, también se refirió al tema de los efectos adversos de la vacuna. “Se necesita información técnica antes de la próxima entrega”, afirmó. “Estamos convencidos de que la confianza en las vacunas se logra otorgando la información técnica, que seguramente la tendremos en las próximas semanas, y evitar este desgaste que nada aporta. La Nación hizo un enorme esfuerzo para traer la vacuna”, apuntó.

Científicos y médicos no han ocultado su desconfianza ante la poca información pública sobre los resultados de la vacuna. Sandra Pitta, la farmacéutica, biotecnóloga e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) dijo a en un programa de Radio Mitre que “no me vacunaría jamás, porque no tengo información. Todo lo que gira en torno a la Sputnik V es muy poco transparente, no hay datos. La bibliografía es escasísima. Creo que el Presidente Alberto Fernández no tiene noción de lo que está haciendo”, señaló Pitta.

En tanto, el presidente de la Asociación de Médicos Municipales de Buenos Aires, José Gilardi, habló con LN+ horas antes de que comenzara la campaña de vacunación y advirtió que el clima que se vive entre los profesionales de salud es de gran incertidumbre: “Estamos desinformados y deberíamos tener una información mayor porque somos el equipo de salud”. Para él, “hoy no hay una gran aceptabilidad” dentro de los profesionales del sector, quienes “dudan por la desinformación” que hay respecto de la Sputnik V.