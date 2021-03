Joanna Pérez, generalísima de Ximena Rincón (DC), y primarias amplias con el PC: “No vamos a ser quienes veten a un partido, pero nuestra opción es fortalecer la Unidad Constituyente”

En su rol de jefa de campaña presidencial de la senadora Ximena Rincón la también diputada y vicepresidenta de la DC, Joanna Pérez, aborda el escenario que se ha abierto en la centroizquierda. Con el PS y el PPD abogando por llegar con un candidato común al 4 de julio y algunos sectores planteando excluir a su partido de una medición previa, la legisladora llama a tener responsabilidad política y reafirma que sin la DC no es posible una unidad mayoritaria que derrote a la derecha.

¿Cómo ve la idea que han planteado sectores del PPD, particularmente Guido Girardi, para excluir a la DC de una primaria de la centroizquierda?

Es no entender el desafío y responsabilidad política que se requiere para derrotar a este gobierno. Para eso, se necesita toda la unidad posible en un marco de entendimiento y la Democracia Cristiana siempre ha estado disponible para ello, asumiendo los desafíos políticos y electorales, donde hemos llamado a hacer primarias en todo momento, para gobernadores, para alcaldes...No hemos tenido la reciprocidad de toda la oposición.

¿Y a qué atribuye esa falta de reciprocidad?

El presidente Fuad Chahin ha dicho que sin la DC tampoco se puede lograr la unidad y por eso nos necesitamos todos. Hay sectores de Unidad Constituyente que han buscado sacar ventajas políticas y eso le hace mal a Chile. La gente está esperando responsabilidad política. Creo que nosotros como DC hemos entendido lo que la ciudadanía quiere. Ojalá esto pueda ser mucho más amplio y lograr que se entienda por parte de los partidos de oposición que deben estar a la altura de las circunstancias.

Más allá de eso, el PPD y el PS han insistido en la necesidad de llegar con un candidato común a la primaria del 4 de julio ¿Cómo lo lee?

Nos gustaría competir con todo lo que significan los partidos en su dimensión, cada uno con su candidato o candidata, pero la verdad es que no nos vamos a oponer a aquello, lo que sí creemos es que es necesario ir a una primaria de Unidad Constituyente. Nosotros estamos preparados para ir con nuestra candidata, hicimos una primaria, una primaria en pandemia, abierta, y logramos que casi más de 30 mil personas pudieran confiar en lo que la DC viene haciendo. Esperamos que podamos como Unidad Constituyente, y quien quiera adherirse a ello, participar de una primaria y que esto no sea acorralar a un determinado partido, sino que fluyan las ideas, que fluyan las propuestas y fluyan también los liderazgos.

¿Usted siente que ha habido esa intención por aislar o acorralar a la DC?

Hay sectores que han querido instalar aquello, pero hay gente, también militantes, simpatizantes o adherentes, incluso de esos partidos, que están en la línea de la responsabilidad política.

Desde su partido han señalado que hay cierto temor por el desempeño que ha mostrado la DC en los últimos comicios. En las primarias superaron al PS, al PPD y al PR ¿Lo comparte?

Sí. El hecho de que la Democracia Cristiana haya tenido una sola línea y desde un principio haya dicho que quería ir a primarias y haya competido en 14 regiones y ganara 7, en alcaldes compitiera en 56 y ganara en 28, efectivamente, puede presentarse como una amenaza. Pero ese es el marco que nos dimos. La Democracia Cristiana ha sido consecuente con lo que ha pedido la ciudadanía en materia de democracia y participación. Y quien quiera tergiversar aquello para sacar ventajas políticas es lamentable.

¿Por qué Ximena Rincón es mejor candidata que Paula Narváez y Heraldo Muñoz?

Nuestra candidata ha demostrado en reiteradas elecciones que ella es una carta competitiva, que sabe trabajar en el territorio. Es una mujer de región y que sabe mucho de materias de reactivación económica, por ejemplo. Ella además en su rol de senadora ha podido levantar muchos proyectos de temas que le importan a la gente. Por otro lado, con Ximena Rincón se ha logrado algo que en años no habíamos podido lograr como DC: hoy día todo el partido está detrás de ella. Ella además se abre a un mundo también de independientes que creen que es posible un futuro gobierno, que se haga cargo del futuro de Chile, de lo que nos ha demandado la ciudadanía, pero también proponiendo cambios con moderación, con crecimiento, con desarrollo, con reactivación, con responsabilidad.

Pero habla de atributos que ella también comparte con Narváez, ella también es mujer, es de región... ¿Qué ventaja comparativa tiene el proyecto que ofrece Ximena Rincón?

Ximena Rincón es electa por una amplia mayoría y su opción surge de una primaria. Por lo tanto, ese hecho, el ganar y no definir un candidato entre cuatro paredes, es una fortaleza muy importante para nuestra candidata. Otra, es que ella ha luchado y liderado muchos proyectos en esta pandemia, que a la ciudadanía le han hecho sentido, ante este gobierno indolente que no ha estado a la altura de la circunstancias. Por ejemplo, con su apoyo al posnatal de emergencia, el retiro del 10%, la ley que prohibió el corte de servicios básicos y en materia de pensiones también. Eso hace que la ciudadanía le reconozca a nuestra candidata su trabajo, legado y trayectoria.

Anoche Convergencia Social proclamó a Gabriel Boric y el parlamentario va a empujar la idea de una primaria amplia de toda la oposición, sin exclusiones, desde la DC al PC. ¿La candidatura de Ximena Rincón está disponible para eso?

Nosotros primero vamos a fortalecer lo que es la Unidad Constituyente. No vamos a excluir a otros partidos, no vamos a ser quienes veten a un partido, pero sí creemos que hay que compartir un marco programático. Y en eso tenemos que ponernos de acuerdo. La oposición tiene grandes desafíos, pero esos desafíos también son darle seguridad a nuestro país, darle tranquilidad, restituir la paz y generar los cambios que requiere Chile. Y si podemos buscar entendimientos en esa área, donde todos, por ejemplo, condenemos la violencia, la impunidad, la violación de los DD.HH. en todos los países, podríamos tener algunos acercamientos. Pero hoy nuestra primera opción es fortalecer la Unidad Constituyente, es ese espacio el que le puede dar a Chile gobernabilidad.

¿El PC no garantiza gobernabilidad?

Por eso lo digo, porque tenemos que ser capaces de devolverle a Chile la paz, la tranquilidad y generar cambios, pero con moderación y por eso hay que dialogar mucho, buscar entendimientos, pero en el marco de la centroizquierda que está en esa línea. No todos los partidos han demostrado ese mismo compromiso. No ha sido la DC los que no han estado disponibles para llegar a acuerdos, no fuimos nosotros los que nos retiramos de la mesa en último minuto y faltamos a la palabra para, por ejemplo, llegar a una primaria.

¿Contribuyen en ese objetivo las declaraciones que daba ayer Jadue? “No vemos un programa transformador entre quienes gobernaron con la socialdemocracia neoliberal”, afirmó.

No, el negar los avances que ha tenido nuestro país no contribuye. Chile ha avanzado y quien no lo reconozca contribuye a que la derecha permanezca en el poder. Y eso es lo que no logran entender sectores extremistas de derecha y de izquierda. Chile ya no quiere extremos, quiere avanzar, y la DC está disponible para ello.

Para que quede claro, ¿no están por vetar al PC, entonces?

Lo ideal es la unidad más amplia de la oposición, pero deben existir mínimos programáticos comunes, porque si no la ciudadanía castiga la poca coherencia. La unidad se practica no se predica. Nosotros hemos tenido la voluntad y así ha quedado reflejado. Son otros los que deben responder por sus actos.