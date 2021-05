Jorge Ramírez (Comunes) tras revival del FA: “Se demostró que la tesis que levantábamos de girar hacia la izquierda era la correcta“

En medio de una serie de reuniones que definirán el camino para la inscripción de las primarias presidenciales de la centroizquierda, el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, analiza lo que algunos consideraron como el “revival” del Frente Amplio. En las elecciones del domingo, el bloque se consolidó como la fuerza más grande de la oposición en la Convención Constitucional junto a su pacto Apruebo Dignidad y se anotó victorias emblemáticas en algunas comunas.

El timonel sostiene que quienes abandonaron el bloque luego de las múltiples caídas y crisis internas cometieron un “error”. “Apruebo Dignidad logró entender y tuvo una lectura correcta para enfrentar un desafío que la ciudadanía demandaba hace años y se logra articular como una fuerza política-social”, dice.

El domingo Apruebo Dignidad se consolidó y FA quedó como la fuerza más grande de ese bloque. ¿Son quienes lograron capitalizar el estallido social?

Hay que ser bien honestos de que el gran triunfador de la noche fueron las listas de independientes y de movimientos sociales, porque, efectivamente, son quienes lograron articularse como una fuerza política que interpreta un sentido ciudadano que no había sido capaz de representar ninguna de las fuerzas políticas anteriores. Luego, efectivamente Apruebo Dignidad logró entender y tuvo una lectura correcta para enfrentar un desafío que la ciudadanía demandaba hace años y que se logra articular como una fuerza política-social.

¿Fue un éxito que el Frente Amplio haya girado al PC?

Sí. Nos pone muy contentos, porque efectivamente es una tesis que desde Comunes levantamos y que en su momento generó mucha resistencia en la interna del FA, que significó la salida de algunos, nos acusaron de querer llevar al FA hacia la izquierdización, pero además diciéndonos que buscábamos una trinchera identitaria y no construir mayorías. Lo que quedó demostrado es que a pesar de esa resistencia, del ninguneo que vivió Comunes, se demostró que efectivamente la tesis que levantábamos de girar hacia la izquierda era la correcta. Lamentablemente, la Convención Constituyente no está completa, faltó el mundo trans y creo que ahí nos equivocamos como Apruebo Dignidad, tenemos una deuda que debemos resolver.

¿Los dirigentes exfrenteamplistas como Pablo Vidal, Natalia Castillo y Vlado Mirosevic que dejaron el FA fueron algunos de los grandes perdedores del domingo?

La política tradicional termina siempre hablando de ganadores y perdedores. Yo centraría más bien nuestro discurso en mostrar que la tesis política que levantamos era la correcta y yo espero que esos sectores que hoy día perdieron en su análisis y en la mirada política que tuvieron, tradicional, estática, como si la política no tuviera movimiento, entendieran que hay una posibilidad de construir algo más grande que Apruebo Dignidad, que tiene la posibilidad efectiva de empujar todas las transformaciones que Chile tiene. La mirada que tuvieron Pablo Vidal, el Partido Liberal y el Nuevo Trato fue errada, decidieron aliarse con los sectores más conservadores del mundo progresista en nuestro país y quisieron revivir y darle aire a la Concertación.

¿Cómo leen el castigo que recibió la ex Concertación?

Nos parece natural. Esos sectores que fueron castigados por la ciudadanía tienen que hacer una reflexión importante, entiendo que la están haciendo y particularmente el PS. Yo espero que en su reflexión entienda que su lugar histórico es con las fuerzas de cambio y transformación, y no con aquellos quieren sostener el modelo neoliberal.

¿Hicieron una mala lectura?

Nunca entendieron que eran parte del problema y que la política había cambiado el 18 de octubre y en ese sentido siguen, y siguieron sosteniendo que la política se hacía de la misma manera que se hizo en los últimos 30 años y que no había girado hacia la construcción de un nuevo eje dicotómico de la sociedad en la que ellos eran parte del problema y no de la solución.

¿Hay en Apruebo Dignidad resistencia de que llegue la DC a una primaria con ustedes?

Es muy importante consolidar un proyecto político de cambio y transformación que logre superar la estrechez de los partidos políticos, convoque al mundo social y construya una mayoría popular que derrote no sólo a la derecha, sino que a toda la herencia del neoliberalismo de los últimos años. En ese sentido, nosotros estamos por no excluir a nadie en la medida de que vayan o asuman la responsabilidad de sumarse a un proyecto como el que estamos levantando. Si hay disponibilidad en sectores que hoy día no están en Apruebo Dignidad a sumarse a este proyecto, bajo esa nueva cancha que se está construyendo en nuestro país, nosotros somos de la idea de que no hay que excluir a nadie.

¿Incluso si la DC continúa con Rincón a la cabeza?

Insisto, si las fuerzas políticas que no están hoy día en Apruebo Dignidad están disponibles, sin condiciones, a sumarse a un proyecto de cambio y transformaciones, profundamente democrático y radical en nuestro país, asumiendo que hay que terminar con las AFP, que hay que terminar con la privatización del agua, la salud y la educación, y hay que generar un sistema democrático participativo que supere la típica democracia representativa que ha tenido nuestro país en el último tiempo, evidentemente nosotros no vamos a excluirlos.