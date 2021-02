Jose Miguel Arellano, secretario general de RN: “La candidatura de Desbordes no es una aventura en solitario”

En medio de la crisis interna que ha atravesado RN, por diferentes razones, entre ellas las negociaciones para las elecciones de abril próximo y la fecha de los comicios internos, José Miguel Arellano asumió hace dos semanas como el nuevo secretario general de la colectividad. Para cumplir mejor con su tarea decidió renunciar a la alcaldía de la comuna de Padre Hurtado y ha estado volcado 100% en solucionar los temas del partido. Una de sus primeras misiones fue fijar las fechas para las elecciones internas.

En esta entrevista, reconoce que la colectividad necesitaba un cambio en la secretaría general y defiende la nominación de Mario Desbordes como abanderado presidencial.

Asumió hace dos semanas como nuevo secretario general de RN, tras la renuncia de Felipe Cisternas, quien fue duramente cuestionado por el proceso de negociación para las elecciones de abril. ¿Cree que se justificó la salida de él?

Creo que estábamos pasando por un momento complejo, con muchas críticas internas y había que buscar un respiro a esa tensión, un cambio de aire, y es por eso que Rafael Prohens propone mi nombre, porque mi experiencia como alcalde, el conocimiento que territorial y en campañas electorales es algo que vamos a poner al servicio de todos nuestros candidatos. Y tengo que agradecer la señal de confianza al darme unanimidad la mesa y la comisión política.

¿Se justificaba, entonces, la salida?

Creo que era importante darle nuevos aires a Renovación Nacional, puesto que hay que enfocarse en demostrar, sobre todo en las próximas elecciones, que debe primar la unidad, que queremos seguir siendo el partido más grande de Chile.

¿Cree que fue una mala negociación la que hizo Cisternas con Prohens?

No, yo creo que no es una mala negociación, porque hoy día Renovación tiene una cantidad importante de candidatos a alcaldes y de candidatos a concejales y constituyentes. Creo que el verdadero resultado de la negociación va a estar cuando la ciudadanía elija o no elija el resultado de esa negociación.

Pero les fue mal en las primarias de alcalde y en las negociaciones hubo críticas por el acuerdo con el Partido Republicano.

En las primarias de gobernadores nos fue muy bien, ganamos la mayoría de las primarias, por tanto eso es muy bueno. Y en el tema de los alcaldes, salvo algunas comunas de la Región Metropolitana, donde nosotros teníamos ánimos de mantener el espíritu de unidad de Chile Vamos, pusimos esas comunas en primarias, pero en general, tenemos 145 comunas donde van a ser alcaldes que vamos a proponer a la ciudadanía de RN, por lo tanto, eso habla de una buena negociación.

¿A usted le acomoda trabajar con Rafael Prohens?

Rafael Prohens es una muy buena persona, es una persona que tiene un espíritu de unidad, él no pone por delante sus intereses particulares y eso habla bien de él.

¿Pero cree que tiene el liderazgo que se necesita?

Vamos a ayudar a que el liderazgo no es solo de una persona, sino que tiene que ser un conjunto y para eso me ha llamado y me ha sumado a su equipo.

¿Pero le parece bien la conducción que ha hecho?

Siempre se pueden hacer mejor las cosas, pero creo que Rafael Prohens siempre ha actuado de buena fe y ese es su sello.

¿Y cuál va a ser su sello como secretario general?

Primero, creo en la unidad. Si queremos seguir siendo el partido más grande de Chile en RN todos tenemos que poner por delante el interés colectivo, eso es base. Segundo, mi sello es poder ayudar en lo que son las campañas, dado mi experiencia en tres periodos y anteriormente como concejal y por sobre todas las cosas, hacer que RN retome ese contacto con lo que piensa la ciudadanía. Yo creo que el desencanto con la política está en que la población. Por otro lado, unir, pero por sobre todo escuchar, ponerle oreja de elefante a lo que están pensando y quieren los militantes en todo Chile, escuchar, escuchar y escuchar.

¿Va a hacer algún esfuerzo para que los diputados que se fueron del partido regresen?

Vamos a hacer todos los esfuerzos para que se entienda que este proyecto es de todos, y eso significa que tenemos que trabajar bajo nuestros ideales que son comunes, pero también respetando la diversidad que podemos tener en el interior.

¿Espera que cesen las críticas de sectores, por ejemplo, como el de Tomás Fuentes?

Respecto a la unidad estoy seguro que va a ayudar mucho el que nos concentremos en las elecciones. Dentro de RN tenemos, tal como yo decía, ideales comunes y una visión de sociedad que compartimos. Esto es un partido político, por lo que las elecciones nos mostrarán si estamos en la misma dirección. Si hay personas que no se ven representadas con nuestro proyecto, me imagino que tomarán caminos distintos, pero esto no es por las críticas de un diputado a otro, sino que hoy día se abre una nueva etapa que es que tenemos que trabajar todos juntos para obtener la mayor cantidad de representantes en las alcaldías, en las concejalías, en los constituyentes y en las gobernaciones regionales, porque nuestro proyecto le hace bien a Chile.

¿Cuántos representantes aspira alcanzar RN en las alcaldías y gobernaciones?

No tenemos un número determinado (…), pero vamos a hacer todo el esfuerzo para mantener lo que hoy día ya tenemos.

¿Cree esta directiva actual está capacitada para enfrentar los desafíos que vienen?

A ver, la directiva actual tiene desde una gran senadora como Marcela Sabat, personas de experiencia como Felipe Guevara, tiene a la diputada Paulina Núñez, tiene a muchas personas que tienen como una gran experiencia política. De aquí a mayo, a pesar de todos los problemas y momentos complejos que se han estado viviendo, las diferentes posturas que hay en RN van a tener que presentar una propuesta donde, quienes aspiren legítimamente a dirigir el proyecto, en esa propuesta que van a presentar deben incluirlos a todos y que nadie se sienta ajeno.

Pero ¿cree que esta directiva está capacitada para enfrentar los desafíos electorales que vienen hasta abril?

Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y, obviamente, en la medida que entendamos todos que tenemos que jugar en equipo, yo creo que la directiva va a ser eco de este sentimiento, de esta relación que tiene que seguir fluyendo entre Renovación Nacional.

Con el cambio de la fecha de las elecciones internas para el 15 de mayo, reflotó la idea de que Cristián Monckeberg asuma la presidencia, sin embargo, está compitiendo. ¿Qué le parece a usted esa alternativa?

Todas las alternativas son importantes, Cristián demostró durante su presidencia algo que pocas veces se había visto, él junto a Mario Desbordes fueron los impulsores de Chile Vamos, y eso habla de un liderazgo de que lo que buscaba era, detrás de un proyecto, una idea común, que fue exitoso, llevando al presidente Piñera a ganar las elecciones.

¿Cree que está probado Cristián Monckeberg como presidente del partido? ¿Es su alternativa?

Cristián es una carta muy potente, así como otras, pero son los militantes, cuando se presente ese proyecto, los que tienen que decidir.

¿Y usted aspira a competir en esa instancia?

No, aquí quiero ser bien enfático. Nunca pensé que iba a estar trabajando en el partido, sino desde una comuna. No tengo ninguna aspiración de competir para ser presidente de RN.

¿Le gustaría continuar en una lista para mantenerse como secretario general?

Si de aquí a mayo puedo mostrar que tengo las habilidades y la competencia, por supuesto, que si hay alguno de los candidatos que cree que puedo ayudarle, voy a estar disponible.

Presidenciales y libertad de acción

Finalmente en el consejo general de RN no se discutió el tema de la libertad de acción para poder respaldar a Sebastián Sichel en las elecciones primarias. El diputado Tomás Fuentes plantea que, en ese caso, no se debería sancionar a los dirigentes que lo apoyen y pide a la mesa que se pronuncie. ¿Darán esa alternativa?

En RN nunca hemos tenido inspectores de colegio y es porque estamos en un partido político donde lo que debe primar son el proyecto común. Esto es una asociación voluntaria en que así como se tienen derechos, se tienen deberes. Yo creo que es fundamental respetar las decisiones del colectivo.

En ese sentido, ¿se le va a sancionar a quienes apoyen a Sichel?

Creemos que son las convicciones y el proyecto común. Las personas que no están de acuerdo con lo que el colectivo dentro de su orgánica ha tomado como decisión son libres de no seguir acompañándonos.

¿Deberían de renunciar al partido, entonces, los que apoyen a Sichel?

No estoy diciendo eso. Cada persona tiene que determinar si siente cómodo dentro de las decisiones que se toman.

Por eso le pregunto, si hay un apoyo evidente a Sichel de algún dirigente, ¿se le va a sancionar?

RN tiene mecanismos y si hay algún militante que considera que otro está faltando a los deberes existe un tribunal supremo que tendrá que tomar alguna determinación.

Se lo pregunto porque los estatutos de RN dicen que los militantes deben apoyar al candidato presidencial inscrito y no dice proclamado. Bajo esa lectura algunos transmiten que eso ocurre en mayo y que, por ahora, podrían apoyar a Sichel. ¿Comparte eso?

No comparto esa visión y es lo que nos señaló también el presidente del tribunal supremo, José Ignacio Pinochet, el día del consejo, donde no existe libertad de acción.

¿Cree que fue una buena decisión proclamar a Mario Desbordes en enero como el abanderado de RN? Hay quienes señalaron que fue una mala determinación adelantar tanto el tema.

Hay una opinión mayoritaria que fue reflejada en el consejo general donde se señaló claramente nuestros militantes, consejeros creen que la postulación y proclamación de Mario Desbordes era adecuada en tiempo y forma.

¿Mario Desbordes va a despegar en las encuestas? Hasta ahora las encuestas lo muestran por debajo de las otras cartas del sector, por ejemplo, hoy la encuesta Criteria lo ubicó solo con un 3% de las preferencias.

Las encuestas no son otra cosa que la respuesta a la presentación de un proyecto y de un despliegue territorial y comunicacional y es lo que vamos a desarrollar durante todo este año hasta noviembre. El escenario electoral está totalmente abierto, ningún candidato tiene una clara ventaja sobre el resto. Aún estamos en un periodo en que ninguno de los candidatos a confrontado sus posturas y sus propuestas. Por lo tanto, a medida que nos acerquemos a las primarias la ciudadanía va a poder evaluar esas propuestas y eso va a tener un impacto en las encuestas.

O sea, ¿Mario Desbordes aún tiene margen para despegar en las encuestas y ganar las primarias?

Absolutamente. Lo primero es entender que Mario Desbordes representa el proyecto político de RN, de una sociedad más solidaria, donde no solo buscamos el crecimiento económico y el empleo, sino que buscamos el progreso, las garantías sociales y la calidad de vida. Por eso, la candidatura de Desbordes no es una aventura en solitario, acá hay un partido detrás, con alcaldes comprometidos y eso es una fuerza importante.

¿Y cuánto le afecta a Desbordes que otros dirigentes estén apoyando a Sichel?

Sin comentarios.

¿Y qué le parece la actitud del senador Francisco Chahuán que decidió deponer su precandidatura y congelar militancia?

Francisco Chahuán es un senador muy importante de RN, él siempre ha sido líder dentro del sector. Obviamente creo personalmente se da en razón de lo que pasa antes del consejo general. Y estamos con los brazos abiertos para cuando él decida reintegrarse a su vida partidaria.

¿Esperan que él entregue su apoyo a Desbordes?

Él lo dijo en una reunión que sostuvieron con Mario Desbordes que el que no fuera nominado el otro lo apoyaría. Yo creo que Francisco es una persona de palabra, por lo tanto, creo que lo va a cumplir.