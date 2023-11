Juan Carlos Garrido, doble medallista de oro en powerlifting en Santiago 2023: “Nací y a mis papás le dijeron que yo iba a ser un monstruo”

Un medalla de oro de manera indivual -que lo convirtió en tricampeón parapanamericano -y otra presea dorada en equipo mixto, fue la extraordinaria cosecha de Juan Carlos Garrido, el representante nacional de para powerlifting en Santiago 2023.

El deportista chileno es el protagonista del segundo capítulo de “Sin Límites, historia de supercampeones”, una serie documental del Laboratorio de contenidos de La Tercera, que relata la historia de ocho deportistas paralímpicos chilenos.

“Yo nací y a mis papás le dijeron que yo iba a ser un monstruo”, relata Garrido, quien agrega que “había mucha ignorancia también en el tema esos años. Salir a la calle era más complicado, no habían accesos, yo no tenía silla de ruedas”.

El deportista dice que encontró en las pesas, no solo un escape, también un trabajo. “Para cada persona hay un deporte”, dice.

“El año 98 tuve la fortuna que me invitaron a levantar pesas (...) A los tres meses mi profe me dice que me preparaba porque iba a ir a un mundial. Ahí me di cuenta que esto no era un juego, que este era un deporte de alto rendimiento y que a pesar de que en Chile en esos años no se veía así, había que dar lo mejor de uno”, recalca.

Garrido explica que el fruto de su éxito es el profesionalismo: “Somos personas que nos dedicamos a entrenar y por eso tenemos los resultados que tenemos. Yo siempre entreno para ganar. No entreno para quedar segundo ni tercero”.

Sobre la presión de competir sostiene que “es complejo, porque en realidad uno sabe que tiene que rendir. A eso le sumas que si no consigues un resultado, corre peligro tu beca deportiva, que para mí es mi sueldo, este es mi trabajo, pero en el momento de competir, me olvido de plata, me olvido de lo que sea ¿Cómo lo hago? Porque me gusta mucho lo que hago”, asegura.

Pero Garrido quiere más y por eso habla de sus próximos desafíos: “Ya tenemos clasificación para Paris, es la medalla que me falta , no es por tener una colección, sino porque creo que sería un lindo cierre de una carrera cerrarla con una medalla paralímpica, tanto para mí como para mi entrenador”