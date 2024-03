Juan Carlos Manríquez, abogado del exdirector de la PDI: “El señor Muñoz abrió su casa, entregó sus teléfonos y dos pendrives con información de inteligencia”

Un verdadero terremoto al interior de la Policía de Investigaciones (PDI) fue el que se vivió el pasado viernes cuando la Fiscalía Metropolitana Oriente, junto a Carabineros, no sólo allanaron la casa del ahora exdirector de la policía civil, Sergio Muñoz, sino que también su oficina en el cuartel general ubicado en la calle General Mackenna 1314.

Horas después, luego de que Muñoz presentara su renuncia al Presidente Gabriel Boric, el abogado penalista Juan Carlos Manríquez asumió la defensa del exdirector, quien será formalizado este martes por violación de secreto.

Exdirector general de PDI, Sergio Muñoz

“Recién el día sábado en la tarde logré tener un contacto más estrecho con don Sergio Muñoz, trabajamos intensamente el fin de semana, también este domingo y me puse en contacto con la señora Lorena Parra, la fiscal jefa y el equipo de fiscales para manifestarle que había asumido la defensa del señor Muñoz, entregarle mi patrocinio y poder, además solicitar copia de la investigación y proponer algunas diligencias que por los motivos mismos en los que estamos debo mantenerlas completamente en reserva”, adelanta Manríquez.

¿Cómo toma este caso y dónde van a estar las claves de su defensa?

Sin decir nada muy novedoso, evidentemente es un caso bastante complejo por el contexto en el que se da, por las funciones y las posiciones tanto de un director general de la Policía de Investigaciones, una institución muy apreciada en el país; un abogado ejerciendo su profesión en un contexto de asesoría, de amistad formal o informal y las consecuencias que puedan tener los comportamientos conocidos de los cuales ha dado cuenta la prensa.

Dicho eso, en esta causa si hay una palabra clave es el tratamiento estrictamente delicado que se debe dar a cada aspecto de ella y a la información que vaya apareciendo, porque estos casos complejos siempre van a otorgar la información a cada momento, y según eso hay que también ir ajustando la estrategia y la acción.

¿Por qué el señor Muñoz compartía información al abogado?

Yo no quiero adelantar la versión ni el contexto, ni las explicaciones del señor Muñoz porque para eso hemos pedido una diligencia voluntaria para que él preste declaración ante el equipo de fiscales lo cual se va a producir hoy, prefiero que él preste su versión, entregue su declaración y luego de eso fije el contexto, las circunstancias que se fueron dando para evitar una declaración aislada una a una que pudiera eventualmente llevar a un resultado equívoco. Hay que hacer una ordenación de la información, distinguir una cronología, una temporalidad y un contexto y separar unas de otras.

Y en ese sentido ¿usted no ve nada irregular en esta relación que tenían estas dos personas?

La Fiscalía tiene el legítimo interés para investigar, la sociedad tiene el legítimo derecho a saber qué ha ido ocurriendo en estos hechos, pero también hay que balancearlo con los derechos fundamentales de cualquier justiciable en este caso y de una persona que hasta ahora ha decidido poner ante todo el bien del país, el bien de la institución por delante y por eso renunció, pudiendo no haberlo hecho, para concentrarse en su defensa.

Abogado Juan Carlos Manríquez

¿Cómo el señor Muñoz evalúa su renuncia?

Sólo puedo decir que el viernes pasado el señor Muñoz tuvo tres reuniones con las más altas autoridades del país y al final del día él decidió tomar la decisión que pone al país por delante, a su institución por delante, para concentrarse en los temas ahora técnicos de esta investigación penal. De ese punto de vista el señor Muñoz tomó la decisión él de poner su cargo a disposición.

¿No se lo pidieron?

El resto prefiero dejarlo para el avance de la misma.

¿Cuál es la disposición del exdirector en la investigación?

El señor Muñoz ha prestado total y completa colaboración. Hay que recordar que la casa del director es un cuartel, y un cuartel requiere una tramitación previa a cualquier entrada y registro, que en este caso debo decir que no se adoptó, no se adoptaron todos los pasos necesarios para entrar a un cuartel con una orden debidamente tramitada, recuerde usted lo que pasó con la base naval de Talcahuano en el sur. Sin embargo, y a pesar de ello, el señor Muñoz permitió la entrada a todo el equipo de fiscales y carabineros.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

¿Qué ocurrió en ese allanamiento?

El equipo de fiscales y de carabineros llegó al cuartel en dos autos privados sin identificación, sin aviso previo, esos autos privados son autos requisados de procedimientos acogidos a la ley de drogas que según la patente pertenecían a dos personas acusadas o condenadas por tráfico de drogas, imagínese ante la falta de protocolo qué podría haber ocurrido si llegan a su casa con dos autos con personas que usted no sabe, usando armas, la defensa armada del cuartel podría haber reaccionado, imagínese lo que pudo haber ocurrido en esa desprolijidad del procedimiento.

¿Qué entregó el señor Muñoz?

Aún así el señor Muñoz permitió el ingreso cuando se identificaron, abrió su casa entregó sus teléfonos sin ninguna oposición, entregó los materiales que se le solicitaron y luego en la oficina se entregaron también dos pendrives que en principio estaban fuera de esto, pero que por orden superior de la Fiscalía que se dio en el lugar, retiraron dos pendrives con material de inteligencia.

¿Desde la oficina?

Desde la oficina. Hay que ser extremadamente delicado. El señor Muñoz ha colaborado en todo.

¿Usted descarta eventuales sobornos, cohecho, etc?

Hasta ahora no he tenido ningún antecedente en ese sentido y más aún, él enfáticamente, reúsa esa situación.

El ministro Luis Cordero decía que este caso podría tener consecuencias mayores, ¿ustedes lo ven así? ¿Qué puede salir de este caso? ¿Cuáles eran las relaciones del señor Muñoz con otras autoridades, compartía información?

Yo desconozco que antecedentes podrá tener el señor ministro de Justicia a ese respecto, reitero que tengo un acceso parcial a la información de la investigación. Y lo que he visto, no he visto otras situaciones u otros casos, tiendo a pensar que el señor ministro se refiera a otras materias, porque por ejemplo para nadie es un misterio que el director de Carabineros, así como el de Carabineros tiene reuniones constantes con las autoridades principales del país, participa en instancias de seguridad y también en esas circunstancias le comparten a las autoridades mucha información, ahora si eso al amparo de qué se hace me imagino que el señor ministro de Justicia tiene una explicación para eso.