Juan Martínez Hernández, epidemiólogo español: “En Chile habrá una epidemia de grandes proporciones si no aíslan bien a todos los casos”

Exdirector general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (2017-2019) y actual portavoz de Salud Pública de la Organización Médica Colegial (OMC), el médico y escritor español Juan Martínez Hernández se muestra crítico con las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez frente al brote de coronavirus y apuesta por elevar las restricciones "para ir por delante” de la pandemia.

“Detección precoz, diagnóstico precoz, aislamiento de los casos y cuarentena de los contactos, esa es la receta. Si bajamos los brazos estaremos condenados, y de nada habrá servido parar un país entero”, escribió en una columna de opinión publicada el miércoles en el diario El Mundo.

En ese artículo, el epidemiólogo y experto en Salud Pública e investigación clínica plantea el que, a su juicio, es el motivo detrás del dramático avance del brote. “El pecado original de la mala gestión de esta epidemia, no sólo en España sino por casi toda Europa, no fue un problema político sino técnico”, sostiene. Así, explica que, en una reunión en el Ministerio de Salud español, realizada el 30 de enero, varios técnicos sostuvieron que el nuevo coronavirus era un agente del grupo 2. “Yo mantengo que es un agente del grupo 4. Y ahí radica todo. Esa es la clave de toda la mala gestión posterior”, apunta. Los microorganismos del cuarto grupo son aquellos que pueden ocasionar infección grave o mortal y contra los que no hay ni vacuna ni tratamiento.

Juan Martínez Hernández, portavoz de Salud Pública de la Organización Médica Colegial (OMC).

“Si se hubiera asumido eso desde el principio (…) habría que haber tomado aquel mismo día decisiones pavorosas, como adquirir ingentes cantidades de equipos de protección como los del ébola”, señala Martínez en su columna. “Pues bien, nada de eso se hizo entonces (…) Y tampoco se hizo después cuando explotó en Italia, y ya era inevitable que de allí, dentro del espacio europeo común, llegara en una o dos semanas al resto del continente y a Latinoamérica”, agrega.

En esta entrevista con La Tercera, el autor del libro “Gripe A: Pandemia gripal 2009” se refiere a las medidas adoptadas por España y los errores cometidos por las autoridades en su lucha contra el coronavirus. Y también advierte sobre el impacto de la pandemia en Chile. “Hagan cálculos al alza y poniéndose en el peor escenario. No minimicen la amenaza”, enfatiza.

Hace una semana usted dijo que el virus llegaría “a todas las comunidades (de España) y va a ser explosivo, igual que en Madrid”. ¿En qué momento se perdió el control?

En el momento que en Italia empieza a haber intensa transmisión comunitaria, en España debimos suponer que estábamos teniendo centenares de entradas de pacientes con y sin síntomas. Cuando se verifica transmisión local en varias comunidades autónomas de España, ya era inevitable la expansión a otras regiones. La súbita aparición de grandes brotes locales hace que se pierda la trazabilidad de todos los contactos. Lo facilitó que en los protocolos se admitiera “vida normal” para los contactos de los casos.

Usted ha criticado que en España "vamos un paso por detrás" del coronavirus. ¿Qué errores se han cometido en la estrategia contra el brote?

Todos los pasos han sido reactivos, casi ninguno proactivo. Por ejemplo, ahora las medidas de distanciamiento social son potentísimas pero la preparación de los centros sanitarios y de la capacidad diagnóstica es muy inferior a lo deseable.

"Habría que haber hecho una contención más agresiva", ha comentado usted. ¿El lockdown establecido esta semana en España será efectivo? ¿O fue una decisión tardía?

Cuando yo pronuncio estas palabras me refiero todavía entonces a la contención de los casos y de los contactos. No se decretaron hospitalizaciones obligatorias ni cuarentenas obligatorias, salvo en una localidad de España y en un hotel de Canarias. El resto fue voluntario y se favoreció el aislamiento en domicilio en un momento en el que no era necesario exponer a los familiares a la enfermedad. Las medidas actuales son “la bomba atómica” pero tampoco servirán si no se diagnostica y aísla a todos los casos y se aplica cuarentena a los contactos.

Usted afirmó que "si lo hacemos todo bien en ocho a 12 semanas estaremos controlando por completo la epidemia". ¿Mantiene esa proyección? ¿Por qué?

Se basa en los resultados de Hubei (la provincia china epicentro del brote). Siento reconocer que aún no lo estamos haciendo bien del todo. Ciertamente, es muy complicado multiplicar por 10 la capacidad diagnóstica, por ejemplo. Sigue habiendo personal sanitario con poco y mal equipamiento de protección individual.

Chile confirmó su primer caso de coronavirus el 3 de marzo. La cifra se elevó a sobre 200 contagiados dos semanas después. ¿Qué recomendaciones haría para contener el brote a esta altura?

En Chile habrá una epidemia de grandes proporciones si no son capaces de aislar bien a todos los casos y para ello deben ampliar mucho su número de análisis (PCR). Obliguen a los contactos a mantener cuarentena en domicilio o en centros de cuarentena. Preparen centros específicos separados de los hospitales generales para los pacientes. Hagan cálculos al alza y poniéndose en el peor escenario. Consideren el virus como un agente de alto riesgo. No minimicen la amenaza.