La apuesta centennial de los presidenciables en Tiktok

La escena es la siguiente: una persona de pie frente a la cámara, en una tenida casual, un poco desaliñada, suena la canción “Touch it” de Busta Rhymes y comienzan los cambios; los looks se suceden al ritmo de la golpeadora versión remix que viralizó el influencer Wisdom Kaye.

Si usted tiene menos de 30 años, las imágenes y la música deben estar rondando en su cabeza; pero si tiene un poco más –o ya ha entrado en las cuatro décadas- puede que no entienda muy bien. Este es el asunto: el video descrito forma parte de un “challenge” de una de las plataformas de moda entre los más jóvenes, aquellos que denominan centennials y a quienes los candidatos presidenciales también buscan llegar.

Con poco más de 76 mil seguidores cada uno, Joaquín Lavín (UDI) y José Antonio Kast (Partido Republicano) son los abanderados que llevan la delantera en TikTok. Desde lejos, Sebastián Sichel (Independiente), Ignacio Briones (Evópoli) y Mario Desbordes (RN) intentan sumar likes y visualizaciones, siendo el exministro de Hacienda el más nuevo en esta red social, pues se integró recién en junio de este año, mientras que Kast es quien lleva más tiempo: está desde febrero del año pasado.

Ahora volvamos a la escena inicial. Claro que la imagen a visualizar es del líder republicano que, al ritmo del remix de Kaye, va cambiando su atuendo de bombero. Ese video tiene casi 300 mil visualizaciones, mientras que uno en que dice hacer una pausa para una “chelita” suma más de 900 mil reproducciones. Según cuentan en su equipo, Kast es todo un tiktoker, “la generación Z lo aclama” y ha podido generar trends con algunas de sus apariciones en esta plataforma (Traducción: un trend es una tendencia que otros usuarios versionan en una de estas redes).

“TikTok es una de las redes sociales de mayor crecimiento en los últimos años y un punto de encuentro principalmente para jóvenes. La política está alejada de la ciudadanía y los nuevos partidos tenemos que hacer esfuerzos por volver a reconectarnos, mostrar interés por alternativas y comunicarnos con las nuevas tecnologías”, dicen desde el equipo de comunicaciones del candidato de derecha, liderado por la periodista Carolina Araya, a quien acompañan en el área digital Camila Gaete y Sergio Turra.

Para definir los contenidos –explican- este equipo está “constantemente revisando los trends con mayor cantidad de visualizaciones que hagan match con la personalidad, el carisma, la simpatía y desplante de Kast, que muchos no conocen o no quieren ver”.

Récord de visitas

Y si de éxito se trata, otro que puede exhibirlo es el presidenciable de la UDI. Lavín se sumó a TikTok en enero de este año y cada uno de sus videos tiene miles de reproducciones, aunque ninguno de los demás candidatos ha batido su récord: 2,4 millones de visualizaciones para un video en que se toma con humor una de sus declaraciones en el debate televisivo del lunes 21 de junio.

Al respecto, el propio Lavín cuenta que “hay muchas personas que, en estas giras por Chile, se me acercan y me dicen ‘Oiga, ¿usted le podría decir a mi mamá que me llame?’, o uno riéndose me dijo ‘aquí la marihuanera es mi mamá, ¿puede mandarle un video diciendo que ella se salga de la marihuana?’. Y otras personas, me ha impresionado que me lo han dicho en serio, porque me dicen ‘¿Podría mandarle un mensaje a mi hijo?’. Y yo les pregunto: ¿me lo está diciendo de verdad? ‘Sí, por favor’, y yo lo he hecho. Entonces, se ha prestado para anécdotas, pero también tiene un trasfondo que es importante”.

En ese sentido, el exalcalde explica que los contenidos los van evaluando según las tendencias tiktokeras, pero “el principal contenido lo aporta el propio candidato”. Y añade: “Me ha impresionado la llegada que tiene esto al público joven y la cantidad de visualizaciones que tienen estos pequeños videos”, cuyo encargado es el periodista Sebastián Huerta.

En el comando del abanderado UDI cuentan, además, que cada vez que sale a terreno, al menos una persona –generalmente, muy joven- le pide grabar un TikTok, algo que Lavín se toma con humor y disposición.

Apuesta por llegar a los más jóvenes

Es que hacer estos videos –cuya duración es de escasos segundos- genera un buen ambiente en los comandos. Así lo reconocen varios de ellos, como, por ejemplo, en el de Desbordes, donde subrayan que “siempre grabar un TikTok, como tiene una dinámica nueva y muy joven, es una hazaña”. De todas formas, reconocen que “tenemos muchas ideas, pero poco tiempo para desarrollarlas, pero podemos decir que lo mejor de la plataforma es ir a terreno y ver la voluntad de la gente de participar, hacerlos bailar, reírse y hacerlos parte de nuestras redes”.

Asimismo, cuentan que decidieron entrar a esta red social –sin ser la principal para ellos- porque ahí pueden llegar a “un electorado más joven, no necesariamente mayores de 18, a veces los menores de edad también se incluyen en conversaciones familiares que pueden resultar interesantes. Pero, la idea es tomar desde los 15 a los 25 años a través de esa plataforma, que es una de las más eficaces para captar la atención de los jóvenes”.

Para definir los contenidos, igual que en el caso de sus contendores, el comando del candidato de RN y el PRI analiza los trends del momento y cómo se adaptan a él. Así, el challenge de los cambios de looks, Desbordes lo hizo con cuatro sombreros, destacando con su mano –además- el número que ocupará en la papeleta del 18 de julio.

Tiktokero autónomo

Apuntando a jóvenes de entre 18 y 30 años, Sichel entró al mundo tiktokero en febrero de este año y cuenta con 18k seguidores (la “k” es la forma en que en este mundo se refiere a miles).

En el comando del independiente cuentan que tienen un equipo digital para el análisis de los contenidos, pero, de todos modos, el candidato muchas veces se manda solo y, como conoce bien el funcionamiento de la plataforma, “él mismo hace tiktoks en su casa”.

Además, puntualizan que esta red permite “un formato más interactivo que otras redes sociales”, de modo de “presentar las propuestas desde otra perspectiva”, junto con generar “contenido específico para TikTok”.

¿La dificultad? “Hemos tratado de sumarnos a algún challenge de baile, pero no hay mucho talento en ese aspecto dentro del grupo”, dicen riéndose de sí mismos.

El video que tuvo mayor éxito en el perfil del exministro de Desarrollo Social es uno en que, durante su participación en “La Divina Comida” de Chilevisión, cuenta parte de su infancia, logrando más de 300 mil reproducciones.

Al ritmo de Snoop Dogg

Es el debutante en TikTok. Con menos de un mes en la plataforma, Briones ya sabe cómo generar contenido que obtenga varios miles de likes, sin que –a diferencia de Facebook- deba pagar para que se viralicen.

Con su video declarando su respaldo a la legalización de la marihuana –y, de paso, “quitarles la renta a los narcos”-, al ritmo del rapero estadounidense Snoop Dogg, el exministro de Hacienda logró más de medio millón de reproducciones.

Desde su equipo, explican el interés por entrar a esta plataforma argumentando que “TikTok es una de las redes sociales de mayor crecimiento y tiene algo que ya no se encuentra en Facebook o Instagram: el impacto orgánico de sus publicaciones (es decir, sin pago de por medio) es inmensamente superior. El contenido de valor es premiado y permite llegar a más usuarios, sobre todo a audiencias más jóvenes”.

Sebastián Correa, Constanza Serrano y Kenny Pugh son los “cerebros” detrás de las creaciones tiktokeras, en donde buscan “mostrar una faceta que es muy natural para Ignacio y que no se ve tanto en el día a día. Ignacio confía mucho en el equipo y está muy abierto a que hagamos cosas entretenidas o menos convencionales”. Junto con eso, Correa comenta que, en el paso de Briones por el Ministerio de Hacienda, “se valoró mucho la forma simple en que podía explicar temas complejos. Hemos tratado de potenciar esa habilidad en TikTok: hablar en simple, de forma cercana y con mucha naturalidad”.

En los comandos de los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Frente Amplio) y Daniel Jadue (PC), así como del abanderado del Partido Radical, Carlos Maldonado, y de la presidenciable socialista, Paula Narváez, explicaron que no tienen cuentas en esta red social. Aunque sí están presentes en otras plataformas, como Instagram. Ahí, quienes lideran son Boric y Jadue, con más de 200 mil seguidores cada uno.