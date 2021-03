La compleja reelección de Leitao en Peñalolén: carta RD y exalcalde oficialista buscan desbancar a emblema decé

“No es una carrera corrida”. Esa es la frase que repiten en Peñalolén respecto de los comicios municipales del próximo 11 de abril, donde la actual alcaldesa de la comuna, Carolina Leitao (DC), buscará la reelección.

Una zona donde, tras 16 años de gestión de la falange, primero de la mano de Claudio Orrego y luego de la actual jefa comunal, la contienda electoral se prevé más competitiva que en comicios pasados por varios factores, y así lo reconocen en la Democracia Cristiana. Uno de los principales: la dispersión opositora.

El pasado 11 de enero se inscribieron ante el Servicio Electoral otros cuatro candidatos de la centroizquierda y uno de Chile Vamos. Desde el Frente Amplio, la apuesta es el militante de Revolución Democrática, Miguel Concha; por Chile Digno competirá el comunista Raúl Moraga; por Dignidad Ahora lo hará el actual concejal de Igualdad Lautaro Guanca y por el Partido Unión Patriótica se suma a la competencia Salvador Aravena. La derecha, en tanto, buscará volver al sillón municipal con el exalcalde de la comuna y actual concejal Carlos Alarcón (independiente).

“Carolina Leitao va a ganar, pero esta es una de las elecciones más competitivas de los últimos años”, dice el exjefe comunal y candidato a la gobernación metropolitana Claudio Orrego.

Desde el Frente Amplio y la derecha destacan que Leitao ha perdido adhesión en el territorio, algo que -dicen- se habría reflejado en el bajo número de votos que logró movilizar para Orrego en las primarias de gobernadores regionales del pasado 29 de noviembre. Si bien el exintendente se impuso por amplia mayoría a sus contendores en esa zona, logró solo 3.268 apoyos. Algo que, en todo caso, en el partido atribuyen a la naturaleza de dicha consulta, a la pandemia y a que, además, en la comuna se daba por descontado que el decé se impondría a sus contendores.

La apuesta del Frente Amplio

El RD Miguel Concha (33) afirma que una gestión “fresca” e “innovadora” es lo que requiere por estos días Peñalolén. “En la calle los vecinos piden una gestión innovadora. Después de 16 años con la DC en la municipalidad, problemas como la inseguridad y la pobreza no solo siguen, sino que han empeorado. Nuestra candidatura tiene ideas frescas para enfrentar estos desafíos y también los nuevos, como la pandemia”, dice.

Y agrega: “La alcaldesa Leitao aparece mucho en televisión, pero los vecinos necesitan un liderazgo nuevo que esté en terreno. Por eso, una de las propuestas que nos ha posicionado en la comuna es estar 70% en terreno y 30% en la oficina”.

En el mismo sentido, el diputado Giorgio Jackson afirma que tras cuatro gestiones de la decé, “las y los vecinos de Peñalolén buscan devolverle la vitalidad que requiere un municipio con tanto potencial. Miguel Concha, como vecino y profesional, encarna esa capacidad de traer un cambio real a Peñalolén”.

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, asegura que “si bien estamos observando lo que pasa en la comuna y obviamente sabemos que el objetivo político de RD es derrotar a la DC, creemos que los vecinos tienen más sabiduría y saben que lo importante es la gestión municipal”.

Para él, “lo que ha hecho la DC en Peñalolén en la gestión actual es un orgullo. El aval de Carola Leitao es su trabajo y los peñalolinos no se van a pegar un salto al vacío”.

En la falange aseguran que si bien el candidato RD ha logrado posicionarse en términos comunicacionales, terminará disputándose al electorado más de izquierda que el voto histórico de la decé en Peñalolén.

El exalcalde que vuelve al ruedo

La apuesta de la derecha en la comuna es el exalcalde y exmilitante UDI Carlos Alarcón. El exjefe comunal y actual concejal, que hoy compite como independiente respaldado por Chile Vamos, buscará volver a liderar la zona, después de 16 años.

Alarcón perdió el sillón municipal cuando en los comicios de 2003 Orrego se impuso por una importante mayoría. Y pese a que el oficialista valora el trabajo de Leitao, asegura que hay muchas cosas que se podrían estar haciendo mejor en Peñalolén.

“Hace unos seis meses, cuando iba a terreno en mi rol de concejal, la gente me decía ‘oiga, don Carlos, podría volver de alcalde usted, porque hay varias falencias’. Y ahí lo empecé a pensar y cuando llegó el momento dije ‘vamos’. Para mí es un buen desafío”, dice a La Tercera PM.

El edil sostiene que ha ganado varias elecciones en su vida y, de hecho, destaca que obtuvo la primera mayoría como concejal en los comicios de 2016. “La recepción que he tenido en la calle es bastante buena, siendo sencillo, siendo cauto y ponderado. La gente se acuerda de los programas sociales que yo hice junto al concejo de la época”, dice.

Sobre su opción, en la DC aseguran que “tocó techo” y que encarna “el pasado mismo”.

Carolina Leitao: “Nunca va a ser carrera corrida, pero nuestra gestión es un proyecto conocido en Chile”

La alcaldesa Leitao asegura que si bien hay mayor competencia en esta pasada, tampoco es muy distinto a lo que ha ocurrido en años anteriores.

“Ninguna carrera es corrida, ni yo pienso que sea una carrera corrida. De hecho, estoy trabajando como siempre y como nunca. En la práctica estoy trabajando mucho, porque todavía soy alcaldesa, pero obviamente estoy preocupada de la elección y en mis horas libres y los fines de semana hago las dos cosas, hago campaña y hago gestión. Y me cambio de auto y me cambio de ropa y sigo, porque esta nunca ha sido una carrera corrida. ¿Hay mayor competencia? Sí, en el sentido de que en algunas oportunidades, en las elecciones anteriores, no sé si había habido seis candidatos”, sostiene.

“El escenario es distinto, porque hay un actor nuevo, que en este caso es RD y el PC, que ha estado y no ha estado en distintas elecciones. Por tanto, ese es un elemento que es indiscutible para tomar decisiones, pero también es cierto que esta no es una gestión de la DC. Esta no es la alcaldía DC, siempre ha sido una alcaldía transversal, que ha incorporado a muchas fuerzas políticas (...). Nuestro objetivo siempre ha sido continuar un proyecto alternativo a la derecha”, agrega, y recalca que “esta nunca va a ser carrera corrida, pero nuestra gestión es un proyecto conocido en Chile y el liderazgo que yo tengo en varios temas me imagino que preocupa a varios”.