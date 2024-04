La cuestionada cotización de $ 1 millón que empresa proveedora de plataforma digital de matrículas entregó a algunos colegios

A pesar de que el Ministerio de Educación y sus autoridades han destacado una y otra vez que este es el año en que menos niños se han quedado sin matrícula y que más sobrecupos se han creado, lo cierto es que el Sistema de Admisión EScolar (SAE) y sus herramientas derivadas no han estado ajenas a los cuestionamientos por la falta de cupos y la desinformación que a ratos acompañó al proceso. Y ahora, también, por la empresa proveedora del ‘Anótate en la Lista’, plataforma que lanzó este año el Mineduc para evitar las filas presenciales en las afueras de los colegios y a la que se le apunta de ofrecer más y mejores herramientas a cambio de un pago.

Hasta la admisión del año pasado, después de las primeras etapas del SAE venían otras en que para llenar las vacantes liberadas, cada colegio determinaba cómo lo llevaba a cabo, lo que por varios años seguidos derivó en largas filas afuera de los recintos. Y así, con el afán de evitar esa imagen, este año el Mineduc implementó el ‘Anótate en la lista’, herramienta que se haría cargo del denominado período de regularización.

El problema es que ese sistema tampoco fue del todo eficaz ni amigable. Pero, que además, arrojó situaciones que no se habían visto hasta aquí: diversos sostenedores de colegios particulares subvencionados que prefieren mantener sus nombres bajo reserva cuentan que, fruto de las dudas que tenían, hicieron click en el botón de consultas de la plataforma, donde le agendaron una reunión, la que pensó sería con alguien del Mineduc.

Sin embargo, del otro lado siempre había alguien de TetherEd, empresa que provee esos servicios digitales. Ahí, al menos tres sostenedores contactados por La Tercera aseguran que les dijeron que lo contratado por el ministerio no contemplaba ciertas herramientas, como la habilitación de algunos botones, según le dijeron. “Me ofrecieron básicamente un Pack Premium”, asegura uno de ellos, antes de relatar que incluso le mandaron una cotización.

Al respecto, la subsecretaria de Educación decía a La Tercera a mediados de marzo que si bien una empresa proveedora puede ofrecer servicios, lo que no puede hacer es usar para otros fines la información que tiene disponible a propósito de ese trabajo. “Los contratos tienen cláusula de confidencialidad. Si tenemos información de que esas cláusulas se están violando, esto tiene sanciones y multas”.

Las críticas apuntaban a la pertinencia del ofrecimiento de TetherEd, en medio de un trabajo que tenía otro objetivo.

Desde la empresa, en todo caso, señalan que ese software “cumple un objetivo, que es hacer más eficiente la gestión de nuevos alumnos” y que éste “existía antes que el contrato con Mineduc, que le adquirió el servicio a todos los colegios”. Y suman: “No existe una versión premium de lo que compró el Mineduc, sólo otros servicios, como digitalizar firmas o formularios de procesos posteriores”, y que “dado que el contexto es que se adquiere una parte de un servicio existente, sí es pertinente. No es excluyente, no es obligatorio y no perjudica a los que no lo usan”.

Asimismo, responden los cuestionamientos sobre cláusulas de confidencialidad y el hecho de que logran acceder a un dato de contacto en los colegios gracias al ‘Anótate en la lista’. “No usamos ningún dato de contacto para vender”, aseguran, antes de agregar que le envían propuestas “sólo a colegios que mostraron interés en alguna reunión”, sin mails masivos ni alguna herramienta similar.

La cotización

¿Y qué decía esa cotización? En ella se aprecia que por 2,5 UF mensuales (cerca de $ 92.800) se podía contratar el ‘Pack Matrícula Digital y Gestión de Cupos’, que incluía contratos con firma digital, fichas personalizadas, descargas masivas y, gratuitamente, un servicio analítico de seguimiento.

“Somos Tether Education (...) según lo conversado, Matrícula Digital es la solución perfecta para incorporar rápida y fácilmente a todos los alumnos que postules (SAE, Anótate en la lista) o que continúen en los colegios”, se leía en la cotización.

En el PDF de la “Propuesta Gestión Cupos y Matrícula Digital”, se explica que lo que hacen es digitalizar el proceso de matrícula para ayudar a que sea “más fácil y eficiente” y que el trabajo apunta a hacer el seguimiento del proceso, el que “puede ser difícil para la escuela. Al mismo tiempo, muchas veces resulta complicado para el apoderado ir a la escuela o hacer alguno de los requisitos, especialmente durante el verano o cuando están muy ocupadas las personas que atienden en la escuela. El sistema resuelve estos problemas”.

Así, se aborda la configuración de vacantes, revisando si aún quedan cupos disponibles y cuando alguna familia cancela o rechaza un cupo o matrícula, este cupo pasa inmediatamente a la siguiente familia en la lista de espera; a la asignación automática de cupos, configurada para asignar el primer postulante de la lista cada vez y coordinar con la cantidad de vacantes establecidas para el colegio; y mensajerías automáticas y personalizables.

Pero, además, dice abordar el sistema de gestión y control de inscripciones porque “tener más certeza de que una matrícula se va completar y poder hacerle seguimiento a cada caso, es particularmente importante para llenar los cupos y estar seguro de no incumplir o equivocarse al concederlos. Al mismo tiempo, pueden haber alumnos que están en lista de espera que merecen tener una oportunidad de usar el cupo”.

“Nuestra plataforma permite gestionar de manera eficiente y automática, la asignación de cupos a los estudiantes en lista de espera. Como el Registro Público obliga a aceptar cupo por cupo, lo importante es poder gestionar la entrega, la cancelación y la matrícula de forma transparente y cumpliendo la normativa. Nuestro sistema automatiza el proceso siguiendo parámetros determinados y las preferencias del establecimiento”, complementaba.

El sistema ofrecido, cierra el PDF, sería persistente: “El sistema funcionará durante todo el año. Va a ayudar a matricular no solo a los padres que lleguen por el sistema Anótate en la lista, si no también a los niños asignados por SAE y a rematricular a todos los niños que pasan de curso a final de año en los colegios”.

Como sea, lo cierto es que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló este domingo en TVN que pidió a la subsecretaria Arratia investigar el tema por el hecho de que si desde hace algunas semanas el tema ya ronda entre los sostenedores, “hay algo de veracidad en ella”. Y sumó: “Me parece complejo, porque además no sé qué es lo premium que podrían ofrecer, cuando el sistema lo que hace es identificar oferta y distribuir matrícula. No genera un cupo nuevo”.