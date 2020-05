La decisión administrativa que llevó al Hospital San José al límite

Durante todo abril se rumoreaba, pero la notificación oficial llegó el 1 de mayo. Ese día, dicen médicos del hospital, llegó un correo al Servicio de Anestesia del Hospital San José en el cual el director del recinto, Luis Escobar, informaba que a partir del 1 de mayo se suspendía el pago de honorarios y de reemplazo de honorarios al personal médico. Desde ese viernes a la fecha, comenzó un “verdadero caos" según reconocen los mismos funcionarios.

La decisión, según explican en el recinto, respondería a una indagatoria que está realizando Contraloría al pago de honorarios en el sistema hospitalario.

El jefe (S) del Servicio de Anestesiología y Pabellones Quirúrgicos y capitular del Colegio Médico de ese hospital, Manuel Lorca, explica que con esto se llegó a un colapso del sistema: “Eso conllevó a obviamente una crisis en la UCI, UTI, en Urgencias, en Anestesia, el servicio de neonatología y traumatología”. Esto -agrega- trajo como efecto un déficit de médicos que según sus cálculos ha implicado que el recintos hospitalario esté funcionando con cerca del 25%-30% menos de su personal médico.

En otras palabras, en pleno inicio del mes del peak de contagios, como así lo ha dicho la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza, el Hospital San José dejó de pagarle a los médicos que trabajan por honorarios, así como a los médicos que reemplazaban a otros facultativos. “Es el reemplazo de las licencias médicas lo que ha generado un gran conflicto, debido a que hay muchos médicos que están con licencia médicas porque se han infectado por Covid-19. Esos médicos y esos cargos no están siendo cubiertos”, dice Lorca quien agrega que ya van alrededor de 15 médicos infectados.

Según el último reporte de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, actualizado al 7 de mayo, la zona Norte de la Región Metropolitana, en la cual se ubica este hospital, tiene una ocupación de sus camas UCI de un 76%.

Como hay menos profesionales, explica Lorca, el establecimiento ha echado mano de los estudiantes de especialidad de Medicina: “Se ha tenido que recurrir a médicos que están en formación, que no tienen especialidad y que están en primer año de formación. Ellos tienen que suplir esas falencias lo cual ha sido obviamente una aberración”.

Para los funcionarios de la salud de ese hospital hay un antecedentes que no les calza. A mediados de abril la Subsecretaría de Redes Asistenciales publicó el valor fijo que se le pagará a médicos especialistas en contexto de la pandemia por Covid-19. Esa instrucción, dicen, sí se está aplicando en otros establecimientos del Servicio de Salud Metropolitano Norte, por lo que no entienden por qué no se usan esos valores para realizar el pago en el San José.

La UCI al límite

Lorca relata que el nivel de ocupación UCI del hospital está llegando a su máximo. Incluso cerca de la mitad de las camas UTI con ventilador mecánico están siendo ocupados por pacientes Covid-19 y que ya están usando las máquinas de anestesia como ventiladores. “Muchos pacientes en ventilación mecánica que no son Covid-19 han llegado a la recuperación de anestesia, donde es una unidad que es transitoria porque un paciente que sale de la anestesia se recupera y se va a su sala. En cambio aquí se han mantenido estos pacientes en estado grave, entubados con ventilación mecánica ya sea en pabellón o en la misma recuperación de anestesia”, agrega el anestesiólogo.

De hecho en esta semana hubo una noche en que tuvieron que trasladar a 33 pacientes. Los traslados han ocurrido a otros recintos de la zona norte y se hacen escogiendo a los pacientes más estables, que suelen no ser los Covid-19. Ayer algunos de ellos, también, fueron derivados al Centro Hospitalario Huechuraba instalado en Espacio Riesco.

“El escenario se adelantó debido a las malas decisiones administrativas que ha tomado la dirección porque el deficit de médicos ha hecho mucho más difícil el manejo y el tratamiento de los pacientes”, concluye Lorca. Según detalla, las opciones que ha entregado la dirección para resolver este problema ha sido cubrir los pagos con la Ley Médica o recurriendo a la externalización de servicios.

La Tercera PM consultó al Hospital San José por toda esta situación, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible obtener una respuesta.