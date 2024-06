La desconfianza por las filtraciones: la fisura que el proyecto de aborto reavivó entre el gobierno y sus partidos

En las últimas horas, posterior a la cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, la ministra Camila Vallejo (PC), le escribió al diputado Eric Aedo (DC), vicepresidente de la Cámara Baja, ante la molestia que expresó su partido por el anuncio de aborto legal que realizó el sábado el Mandatario.

“No queremos tirar la relación con la DC por la borda”, le escribió la vocera, quien le manifestó la preocupación al parlamentario por sus declaraciones.

Tras el anuncio sobre salud sexual del Presidente la indignación de la DC fue la que pegó más fuerte en el gobierno. Incluso más que las amenazas de la oposición de cortar relaciones en el Congreso.

El diputado Alberto Undurraga, presidente del partido, a la salida del discurso manifestó su molestia. “Cuando el gobierno presenta eso, lo que está haciendo es afectando sus propios acuerdos”, comentó el timonel.

Su reclamo se debió a que nadie del gobierno se les acercó en los días previos para anticipar los costos que podría tener la declaración, pese a que son aliados electorales en la elección municipal y que han apoyado al Ejecutivo en varias votaciones emblemáticas.

En La Moneda explicaron que quisieron mantener el anuncio con sigilo para evitar filtraciones e incluso algunos ministros les plantearon que ellos tampoco estaban al tanto.

El sigilo

Durante la tarde del viernes, luego de que había terminado un encuentro nacional que tenían agendada hace tiempo con las seremis de la cartera, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (Convergencia Social), les hizo un anuncio, pero pidió la mayor discreción: les dijo que el sábado, durante la cuenta pública iban a anunciar el ingreso del proyecto de ley de aborto legal.

La secretaria de Estado les hizo ver la necesidad de tener un discurso alineado en la materia y también insistió en la importancia de guardar la confidencialidad, ya que muy pocos sabían del anuncio y querían evitar que el efecto mediático de una filtración echara pie atrás a uno de los compromisos más emblemáticos del gobierno en materia feminista. De hecho, solo dos personas de su equipo estaban al tanto: su jefa de gabinete y su directora de comunicaciones.

Orellana había visto el tema con sigilo. Además del Presidente lo había conversado con la ministra Vallejo, funcionarios de la Secom por el despliegue comunicacional, los presidentes de los partidos políticos del Frente Amplio, algunas organizaciones feministas y quiso hacer algunos gestos: la semana previa se comunicó con la expresidenta Michelle Bachelet (PS) y la senadora Claudia Pascual (PC) para informarles del anuncio por su relevancia en la aprobación de las tres causales. También hizo lo mismo con las exministras Laura Albornoz y Carmen Andrade (PS).

Tal como lo dijo posteriormente la ministra Carolina Tohá (PPD) el asunto no fue abordado en el comité político, sino que en conversaciones individuales, por eso algunos integrantes del gabinete se sorprendieron cuando a las 12.53 del sábado el Presidente anunció la medida y antes cuando, por un error de la Secom, se filtraron los anuncios con anterioridad. En el caso de la jefa de gabinete, ella lo vio directamente con el Mandatario cuando ya quedaba poco para el discurso.

De hecho, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó que no sabía los detalles de la jugada del gobierno, algo que no es primera vez que ocurre al interior del comité político, como por ejemplo cuando se entregaron los indultos presidenciales a detenidos en el marco del estallido social.

El titular de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), también transmitía a los parlamentarios con los que conversaba a la salida de la cuenta pública que desconocía del tenor del anuncio, pese a que sí estaba al tanto de las líneas generales en la materia ya que el plan del Ejecutivo era que el aborto legal fuera ingresado para discutirse en el último año.

De todas formas, en el gobierno intentaron restarle dramatismo. “Los ministros no están avisados de todos los anuncios que hace el Presidente”, dijo la ministra Vallejo después de la cuenta pública.

Además, porque en el comité político estaba definido que el proyecto de ley sobre aborto legal se ingresaría durante este gobierno, solo que se pospuso después de la derrota en el primer plebiscito constitucional. Tras el triunfo del Rechazo el gobierno decidió posponerlo para el final de la gestión.

La reacción del oficialismo

En el oficialismo tampoco todos los partidos estaban al tanto -en ninguna de las minutas previas se hacía referencia al tema-, lo que generó malestar en el Socialismo Democrático, ya que nuevamente expuso un problema reiterativo en La Moneda: que la desconfianza y el temor a las filtraciones provocara que a los timoneles les llegara diferente información en la previa. Y que nuevamente el sector del Mandatario tuviera más detalles que la otra coalición.

Eso, conversaron a la salida, provocó también un desorden comunicacional en la materia y que el objetivo de mantener al oficialismo alineado posterior al discurso no se cumpliera. Sobre todo, alegaban integrantes del Partido Socialista y el PPD, porque el anuncio podía enredar el avance de otras prioridades en el Congreso ante el malestar de la oposición. Lo mismo transmitieron además en el Ministerio del Interior y la Segpres, en donde plantearon que serán días complejos en la tramitación de proyectos importantes como la reforma previsional y la agenda de seguridad.

En los partidos de todas formas, más allá de los reclamos en privado, buscan restarle dramatismo a no estar al tanto de la información.

“No se nos adelantó. La cuenta es atribución de él. No tiene por qué andar comunicándola previamente. Podemos no estar de acuerdo con aquella, pero es la cuenta de él y es su gobierno, por lo tanto él determina qué es lo que se va a hacer. Los partidos nos iremos acomodando a ese diseño”, dice Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical.

Lo mismo cree Juan Carlos Urzúa, timonel del Partido Liberal: “No sabíamos. Nosotros como presidentes de partido no tuvimos información de los contenidos del discurso, salvo líneas generales. Para mí, el mensaje del Presidente es algo que él determina cómo va a dar. No quedamos con resentimientos por que no nos hayan dicho, porque siempre el discurso finalmente tiene sorpresas. Y hay que evitar que los mensajes que él está preparando se filtren o salgan anticipados”.

Por otro lado, Lautaro Carmona, líder del PC, comentó en Estado Nacional que desconocía el tema.

Eso sí, la ministra Orellana sí le adelantó el tema a otros. El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, estaba al tanto del anuncio y la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, también conversó con la secretaria de Estado en términos generales sobre la apuesta de La Moneda.

Al cierre de esta edición los presidentes de los partidos del oficialismo estaban reunidos en el comité político ampliado con ministros y también el Presidente. Según dijo la vocera Vallejo todos se mostraron alineados sobre la cuenta pública y valoraron los anuncios de Boric.

“No se le puede criticar al Presidente por hacer cumplir su programa”, dijo la ministra del PC.