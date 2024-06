Vallejo por desconocimiento del gabinete sobre aborto legal: “Los ministros no están avisados de todos los anuncios que hace el Presidente”

La ministra vocera, Camila Vallejo, remarcó que “los ministros no están avisados de todos los anuncios que hace el Presidente”, luego de que el titular de Hacienda, Mario Marcel, señalara que no estaba al tanto de la propuesta de aborto legal que dio a conocer el Mandatario Gabriel Boric durante la tercera cuenta pública.

“Yo tenía una idea general del discurso, eso lo prepara personalmente el Presidente, de tal manera que no tengo por qué conocer todos los detalles. No intervengo en nada que no tenga relación con temas económicos”, explicó Marcel en Estado Nacional de TVN.

Pese a que el ministro desdramatizó el hecho y dejó en claro que “esta no es la primera vez que discutimos temas valóricos en Chile, no recuerdo que en otras oportunidades haya incidido sobre las definiciones respecto a otros temas, económicos o sociales, ni en otras pates del mundo tampoco veo que haya una conexión entre ambas cosas”, las figuras de oposición han recalcado que este proyecto complejiza y pone en jaque las conversaciones con el gobierno en otras materias como pensiones y seguridad.

Pese a la sorpresa y molestia de las fuerzas opositoras, Vallejo recalcó que “a nadie le puede sorprender que el aborto esté siendo parte de uno de los temas de agenda para los últimos dos años de gobierno porque era parte del programa. Entonces, esto no se trata de cuántos ministros sabían desde antes que se iba a incorporar en el discurso, sino que tenemos aquí la idea de poder hacer que el gobierno en sus dos años restantes, pueda seguir cumpliendo con sus compromisos”.

Por lo mismo, manifestó que “la oposición debería no utilizar esto como una excusa. Una cosa son las pensiones de los adultos mayores, otra cosa es cómo redistribuimos mejor la riqueza que se produce en nuestro país y otra cosa son los temas asociados a la salud de las mujeres y su derecho a decidir la interrupción sobre el embarazo, si así lo desea”.

Vallejo por desconocimiento del gabinete sobre aborto legal: “Los ministros no están avisados de todos los anuncios que hace el Presidente” MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Propuesta de aborto legal

Sobre la propuesta, advirtió que tendrá un límite de semanas de gestación y reiteró que “es un tema necesario de discutir en una democracia sin dogmatismo, sin encapsularlo en un tema moral, porque todos tenemos nuestras propias opiniones (...) Aquí tenemos un problema que no se ha terminado de resolver, porque aunque sea ilegal o esté criminalizado, se sigue produciendo”.

En esa línea, Vallejo indicó que el debate “no se trata de las bases de apoyo, se trata de discutir temas que son importantes para el país. Aquí no es solo las mujeres de izquierda, las mujeres progresistas, hay mujeres que no se sienten identificadas ni con el gobierno ni con un partido político, pero que sí se identifican con la necesidad de que nuestro país respete sus derechos a decidir”.

“Esto se hace cargo de aquellas mujeres que por tener menos ingresos, que son más vulnerables, no pueden buscar otras maneras para interrumpir el embarazo como quizás otras que pueden viajar a otros países para hacerlo”, señaló la vocera en el programa Mesa Central de Canal 13.