Presidente de la DC, Alberto Undurraga, y anuncio de aborto: “Cuando el gobierno presenta eso, lo que está haciendo es afectando sus propios acuerdos”

Al finalizar la cuenta pública 2024 del Presidente Gabriel Boric, el timonel de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Undurraga, aborda los anuncios del Mandatario. El que más le molesta, reconoce, es el del ingreso de un proyecto de aborto libre. Advierte que eso solo afecta los acuerdos y que “no hay ningún voto de la Democracia Cristiana para apoyar el aborto libre”.

¿Cuál es su sensación con respecto al anuncio de aborto? Ya se nota el malestar.

Mira, el Presidente estaba haciendo una buena cuenta, con una hoja de ruta hacia adelante, llamando acuerdos, priorizando cosas que nadie habría pensado que le iba a hacer el Presidente Boric dos años atrás. Primero, seguridad. Segundo, crecimiento económico. Tercero, equidad, por supuesto, el sistema de cuidado y estaba invitando acuerdos. Y en ese marco lanza la ley de aborto.

En democracia todo se puede discutir, pero si tú sabes que no tiene mayoría en un proyecto específico, porque el Presidente sabe que no tiene mayoría en el Congreso para aprobar una ley de aborto, y si tú sabes que necesitas acuerdos en los otros temas, la verdad que cuando el gobierno presenta eso, lo que está haciendo es afectando sus propios acuerdos, los propios acuerdos que necesitas. Entonces, ese es el tema respecto al gobierno.

¿Esto lo aleja el gobierno?

Por supuesto esto nos aleja. Nos aleja en dos cosas. Porque nosotros, la DC apoyó con convicción la interrupción del embarazo en tres causales. Nos parecía que era necesario. Sin embargo, no hay ningún voto de la Democracia Cristiana para apoyar el aborto libre.

Había un parlamentario ahora de la DC diciendo nosotros nos acercamos al oficialismo, nos invitan al oficialismo, pero con estos anuncios nos acercan a la oposición ¿Se sienten más cerca a la oposición hoy día que ayer?

Nosotros nunca hemos estado en el oficialismo, nosotros tenemos un pacto electoral para alcaldes, eso es lo que tenemos, pero desde el primer momento dijimos que nosotros estábamos fuera del gobierno y lo deseamos porque tenemos distintas diferencias. Esta es una más, esta es una más, pero tenemos distintas diferencias. Ahora mira, para quitarle el dramatismo, en democracia todos los temas se pueden discutir. Y la gente propone, hay gente a favor del aborto libre, hay gente en contra de las tres causales, nosotros estamos a favor de las tres causales y en contra del aborto libre. Pero si tú requieres acuerdos, tienes que generar el clima de acuerdos. Entonces cuando un Presidente pone un tema controversial, lo que hace es echar a perder el ánimo.

¿No hubo un trabajo previo?

Cero, yo me enteré durante el discurso por WhatsApp que me dijeron esto se anunciará en 10 minutos.

¿Y le parece que debería haber habido un acercamiento pensando en que están en medio del acuerdo electoral?

El Presidente es libre de determinar cuál es la forma como quiere relacionarse con los partidos.

¿Pero qué hubiese esperado usted?

Como nosotros no somos partido de gobierno, nada esperábamos.

¿Y se siente más cerca la oposición?

Nosotros nos sentimos en la misma posición que teníamos desde el principio, que es desde fuera del gobierno construir a los acuerdos.

¿No van a contar con ningún voto?

Ningún voto de Demócrata Cristiano para aborto libre.

Y ¿cree que podría tener consecuencias en el trabajo conjunto en materia municipal este aspecto tan confuso?

Espero que no.

Pero espera, no suena tan seguro.

Pero estamos recién a sábado, espero que no.

¿Cómo sintió el clima entre sus compañeras de partido?

Están todos muy sorprendidos. Muy sorprendidos porque no era algo que se esperaba, ¿no? Y tú has visto las declaraciones de todos, vale, las mismas líneas que las que he tenido yo.