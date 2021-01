La nueva arremetida que afinan vecinos de Marbella contra inmobiliarias para bloquear paso de vehículos por sus calles

Los copropietarios del condominio “Sector P1” de Marbella afinan una arremetida que provocará un nuevo flanco en contra de las grandes inmobiliarias: Fortaleza, Patio, Desarrollos Burotto e Inmobiliaria y Rentas SpA que mantienen proyectos de inversión en la zona. Esto luego que el 30 de diciembre de 2020, la Corte Suprema declarara ilegal la instalación de pórticos y rejas que hicieran vecinos para impedir el paso de camiones y automóviles.

Se trata de un conflicto que une a empresarios y connotados abogados de la plaza que adquirieron casas en Marbella, que se mantuvo bajo absoluta reserva, pero que la pandemia terminó por exacerbar los ánimos. Por primera vez en 40 años de historia del balneario parte de sus propietarios decidieron tomar medidas radicales, cortando en abril del año pasado el libre tránsito del balneario, molestos por el tránsito de vehículos de las inmobiliarias.

En las próximas semanas, los vecinos del condominio Sector P-1 acudirán a tribunales nuevamente, pero esta vez serán ellos los que tomen la ofensiva. En efecto, buscarán declarar la no existencia de servidumbres que beneficien a las inmobiliarias que desarrollan proyectos a su alrededor.

Pero para entender el origen de la disputa, debemos remontarnos un año antes...

El 4 de abril de 2019 a las 18:30 horas se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Copropietarios del Condominio Sector P de Marbella en el Club de Polo y Equitación San Cristóbal, ubicado en la comuna de Vitacura. Entre los puntos que abordó la reunión estuvo las conclusiones de un informe de Lembeye Abogados y para ello asistieron Nicolás Espinoza y Jorge Lembeye, ex socio de Jorge Bofill, cuando este formaba parte de Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados.

El documento aborda el uso de los caminos del sector P1 realizado con el fin de explicar adecuadamente la situación jurídica en la que se encuentra el condominio frente a las pretensiones de acceso del lote MF1, de propiedad de la inmobiliaria Burotto con su proyecto Banus que considera 36 departamentos y que se ubica detrás de la casa de Bofill, quien lidera el estudio Bofill, Escobar Silva.

La Tercera PM tuvo acceso al acta del encuentro. En él se detalla el informe que ahora es clave en la ofensiva de los vecinos que buscan declarar la no existencia de servidumbres de paso al interior del balneario. Esto último permitiría bloquear el acceso a las inmobiliarias, generando un nuevo conflicto.

“En base a los antecedentes tenidos a la vista y conforme a la legislación aplicable, los propietarios del Lote MF1 no estarían facultados legal ni contractualmente para exigir transitar a través de los caminos construidos al interior del condominio sector P1”, consigna el documento. Además señala que el lote MF1 no cumple con los requisitos establecidos en la ley para imponer una servidumbre de tránsito legal, al no encontrarse desprovisto totalmente de toda clase de comunicación con el camino público, pudiendo acceder a la vía pública de forma directa y expedita a través de la Ruta F-30 E.

Lembeye Abogados concluye que “la servidumbre de tránsito constituida en 1990 que grava gratuita, recíproca y perpetuamente el uso de los caminos construidos a tal fecha y aquellos otros que se construyan con posterioridad a ella, siempre que estos últimos se construyan de acuerdo a los planos de subdivisión o loteo bajo los cuales se conformó el Lote MF1 y el Sector P Uno, circunstancia que no se cumple en los hechos respecto de los caminos construidos al interior del Sector P1”.

En definitiva el Lote MF1, no cuenta con un derecho legal para transitar por los caminos privados del condominio Sector P1, por lo que no existe obligación de ninguna clase para que este último permita o tolere el uso de caminos privados del condominio en beneficio de dicho sector que tiene acceso directo con la Ruta F-30. Lembeye señaló que los caminos del condominio sólo deben ser usados “con los propósitos que fueron construidos y a beneficio de los propios residentes del condominio, lo que permite mantener la seguridad, tranquilidad y el valor de la inversión que los propietarios realizaron.

“Atenta contra el espíritu colaborativo”

Luego de escuchar los argumentos de los abogados, el comité de administración, que preside Alejandro Cartagena y secunda Mario Silva, sometió a votación si otorgaban o no el derecho voluntario de servidumbre de paso al lote MF1 por las calles del condominio y los resultados fueron contundentes. Por la negativa votaron 35,27 de los miembros, mientras que por la opción positiva solo fueron 6,45 de los votos.

Aquí uno de los miembros del condominio, Bruno Lería -hijo de Jaime Lería, uno de los principales accionistas de Inmobiliaria Marbella que vendió los terrenos a los vecinos e inmobiliarias- sostuvo que “el hecho de no otorgar una servidumbre voluntaria al Lote MF1 atenta contra el espíritu colaborativo de Marbella, perjudicando con ello el valor de cada casa”. A él se sumó, Arturo Braun, copropietario de la casa P91, que aseguró que el otorgar servidumbre al Lote MF1 “no afectaría el tránsito de los residentes y prestadores de servicio del sector P. Otro de los vecinos que manifestó su rechazo a bloquear el acceso a la obra de Burotto Desarrollos fue Pedro Sanhueza.

A raíz de la votación, la administración se comunicó con la inmobiliaria para evitar que transiten sus vehículos en el mismo sector P1. “Una de las medidas, sería, por ejemplo, la instalación de un cerco perimetral que trace el deslinde del sector P1 con los macrolotes aledaños”, concluyó el documento.

Entre los copropietarios que figuran en el Condominio Sector P1 están: Alfonso Swett, ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC); Rodrigo Larraín, gerente general de Enjoy; Igor Lichnovsky, jugador del Al Shabab Riyadh FC; Macarena Tondreau, actriz; Luis Enrique Fischer Yávar, notario de Viña del Mar y Giovanni Carcuro, médico e hijo del comentarista deportivo Pedro Carcuro. A ellos se suman, Tomás Infante, socio y fundador Cerveza Kross y los abogados Alvaro y Octavio Bofill.

“Ejerceremos las acciones correspondientes”

El pasado 8 de enero, el Comité de Administración del Condominio Sector P1 de Marbella envió un correo electrónico en el que explicó que en el mes de abril de 2020 “el comité se vio forzado a instalar un cerco perimetral en la parte que deslinda con los Lotes MF1, MF2, MF3 y P2, toda vez que el propietario del Lote MF1 había hecho caso omiso a nuestros requerimientos de que no se transitase por los caminos interiores de nuestro condominio”. Esto debido a que “dichos caminos no cuentan con el espacio suficiente para el tráfico de vehículos y peatones, adicionales a nuestros residentes y visitas”.

“Nuestros requerimientos se fundamentan en que el Lote MF1 carece del derecho de servidumbre en su calidad de predio dominante respecto de los caminos de nuestro condominio”, explicó.

En el correo la administración explicó que todos los recurso e protección de las inmobiliarias fueron desestimados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ello luego que el pasado 3 y 4 de septiembre de 2020 se llevaran a cabo los alegatos de las inmobiliarias y dos horas después de culminar el último abogado su exposición, el tribunal de alzada anunció el rechazo de los requerimientos. Sin embargo, posteriormente las inmobiliarias acudieron a la Corte Suprema y lograron revertir el revés de primera instancia.

“Atendido a lo resuelto por la corte, ejerceremos las acciones jurisdiccionales correspondientes para defender los intereses de nuestro condominio en esta materia”, concluyó la misiva.