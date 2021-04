Las caras de un funcionario judicial en problemas: Hijo de ex ANI, oficial de actas de un juzgado e indagado por violencia rural

“Soy funcionario del Poder Judicial, conozco mis derechos y no les doy permiso”. Con esta advertencia se encontraron los efectivos del OS-7 de Carabineros cuando intentaron entrar, a eso de las 19.00 de la tarde de ayer, a una vivienda ubicada en la calle Ignacio Carrera Pinto 886, en Traiguén, en La Araucanía. Los policías querían requisar droga tras una denuncia anónima ingresada en la Fiscalía.

Quien lanzaba la advertencia era Juan Pablo Pirce Valenzuela (39), oficial de sala del Segundo Juzgado de Garantía de Traiguén. Los policías enseguida llamaron al fiscal a cargo del caso, para acelerar la orden de detención y así ingresar al inmueble. Sin embargo, había un problema: dos juezas de Traiguén se inhabilitaron, dado que conocían al imputado.

Ya habían pasado dos horas y los efectivos, según reconocieron fuentes del caso, veían cómo Pirce lanzaba sacos por la ventana hacia el predio colindante. No fue hasta las 21.05 de la noche que la jueza de garantía de Collipulli, Sandra Nahuelcura , autorizó finalmente la diligencia. “Se hace presente que mientras el personal esperaba la resolución judicial, por la parte posterior el investigado ya nombrado, lanzó una bolsa que en su interior mantenía envuelto diferentes fundas contenedoras de detonadores de artefactos eléctricos y mecánicos”, consigna el parte policial de Carabineros remitido a la Fiscalía.

Armas incautadas en el procedimiento y que fueron exhibidas por Carabineros.

En el lugar, dentro de la casa, se encontró un revólver calibre 38. Por tal motivo el allanamiento se extendió durante casi toda la noche y parte de la madrugada, dejando requisado armamento de grueso calibre como un fusil, un rifle, dos pistolas, explosivos, un niple artesanal con clavos en su interior, un subfusil, 120 cartuchos 7.62 (munición de guerra) y más de 100 tipos de municiones de distinto calibre.

Para los investigadores serán claves las pesquisas que se hagan con las armas, municiones y vestimentas encontradas en el lugar para establecer qué vínculos podrían tener con atentados por violencia rural en La Araucanía. Por lo mismo, durante esta jornada se ingresarán los números de serie de las armas encontradas en los sistemas de búsqueda internos de la policía, para así revisar si están o no conectadas con algún último evento de violencia.

Pero no será el único elemento a considerar, pues, si bien no tiene un revestimiento penal, para los investigadores del caso no es menor el perfil del detenido. Juan Pablo Pirce es hijo de Guillermo Pirce, exgobernador de Malleco, entre 2016 y 2017, cargo donde estuvo un año, antes de asumir como intendente subrogante en La Araucanía.

Previo a eso, según distintas fuentes consultadas tanto a nivel gubernamental como policial, Pirce padre fue funcionario de la ANI en La Araucanía. Este cargo lo habría desempeñado en Temuco, situándolo en esas labores entre 2015 y 2016. Dicho antecedente será indagado como contexto en el caso que se logre algún vínculo con grupos de la zona radicalizados que están tras diversos atentados. Pero donde sí hay ciertas suspicacias es respecto de su rol como funcionario del Poder Judicial, donde se desempeña como oficial de sala desde hace 10 años. “Pudo tener acceso a solicitudes de allanamientos, órdenes de detención, requerimientos para intervenir teléfonos. Todo. Eso pudo haber obstruido investigaciones relevantes”, advirtió un alto funcionario policial. En ese plano, incluso se podría alzar en su contra cargos por obstruir a la justicia.

Padre del imputado niega tenencia de armas y droga

Guillermo Pirce Medina, exgobernador de Malleco y padre del detenido, explicó a La Tercera PM cómo fue el procedimiento que terminó con la detención de su hijo, negando cualquier tipo de vinculación con el porte de armas y explosivos al que apunta Carabineros y el Ministerio Público.

“Hubo un tremendo operativo en la casa de mi hijo que es vecino nuestro. Fue cinematográfico, con decena de vehículos policiales que venían en busca de droga -según me dijeron de Carabineros-, luego de haber recibido una denuncia anónima por una plantación de marihuana”, señaló la ex autoridad regional.

Hallazgos en el procedimiento liderado por el OS-7 de Carabineros.

Asimismo aseguró que “finalmente (los policías) consiguieron una orden de ingreso, entraron y revisaron todo completo y no encontraron absolutamente nada de eso (de la droga). Ni siquiera un papelillo. Como no encontraron nada, siguieron la búsqueda mirando por los cercos hacia los patios de los vecinos y ahí habían encontrado -aunque a mí no me consta porque no lo vi- un fusil viejo, en el sitio del lado, no en la casa de mi hijo ni en su sitio, sino que que pertenece a una vecina que vive sola. Ahora, yo tampoco creo que ese fusil sea de la vecina, pero bueno, eso es todo lo que hay”.

Al hijo del exgobernador no se le ha podido vincular con una profesión. Según sus cercanos estudió tres carreras distintas, pero no terminó ninguna, y donde más permaneció fue en la Universidad Católica de Temuco, donde cursó Antropología.

Además, se le reconoce como un seguidor de la música folclórica, subiendo videos e interpretaciones propias a las redes sociales. “Canto Sereno” es una de sus últimas publicaciones en Youtube, donde canta en homenaje a los militantes fallecidos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Por su parte, la Subsecretaría del Interior interpuso una querella por los delitos de tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de municiones y tenencia ilegal de artefactos explosivos. Además, durante la mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, el general Esteban Sánchez, viajaron a la zona para observar desde cerca cómo avanza la investigación.