Las “cinco crisis” que advirtió Piñera en cumbres virtuales con analistas y políticos

Por dos días consecutivos, el Presidente Sebastián Piñera encabezó reuniones con analistas y políticos para abordar la situación que enfrenta el país. Las citas se produjeron de manera virtual, vía Zoom, este martes y miércoles, instancia en la que el Mandatario realizó varios análisis y escuchó opiniones.

En el encuentro del martes estuvieron convocados Gonzalo Cordero, Marcela Cubillos, Luis Larraín, Francisco Covarrubias, Arturo Fontaine, Sylvia Eyzaguirre, Paula Escobar, Gonzalo Müller, Ernesto Silva y Daniel Mansuy. Para la cita de ayer, en tanto, fueron invitados Eugenio Tironi, Agustín Squella, Ascanio Cavallo, Jorge Burgos, Jorge Correa Sutil, Óscar Guillermo Garretón, Sergio Muñoz, René Cortázar, Mariana Aylwin, Alejandro Foxley y Paula Comandari.

La mayoría de ellos fueron invitados a través de un correo electrónico, preguntándoles si querían participar de una reunión con el Mandatario. En ambos encuentros -que se extendieron por poco más de una hora y se realizaron después de almuerzo-, Piñera realizó un análisis de cómo se ha enfrentado la pandemia, las dificultades que se han encontrado y las repercusiones que se esperan a raíz del coronavirus.

El Mandatario transmitió -según los convocados- que no podía destinar todos los recursos de una vez para solucionar los problemas provocados por la pandemia debido al complejo escenario económico que se avecina, advirtiendo que en el país, además, existen otras dificultades simultáneas que le preocupan. Así, enumeró “cinco crisis”: la pandemia; las consecuencias de la crisis social del 18 de octubre; los efectos económicos internacionales por el virus; la crisis social que viene pospandemia y la sequía.

De acuerdo a las mismas fuentes, Piñera recordó que durante el estallido social muchos actores presionaron para gastar más recursos para satisfacer las demandas y que, si hubiese hecho caso, estarían en un grave problema actualmente. E insistió en que por eso “no se puede gastar todo de una vez”. Esto, recalcando que las proyecciones para los meses que vienen son negativas.

En esa línea, en la reunión del martes, según uno de los convocados, el Jefe de Estado defendió el monto del ingreso familiar para el cual tuvo que enviar un veto para que fuera aprobado.

En la cita del miércoles, en tanto, Piñera advirtió que era muy compleja la decisión de haber decretado cuarentena total en la Provincia de Santiago junto a otras seis comunas aledañas. Esto, por la implicancia económica que significa.

Asimismo, el Mandatario transmitió su preocupación por el poco abastecimiento que hay para conseguir insumos médicos.

“El Presidente hizo ver que hay una situación cerca de la crítica en la Región Metropolitana, Iquique y Antofagasta. Son las tres situaciones más graves del país”, dijo Cavallo ayer a T13 Radio sobre el encuentro con el Mandatario. Además, sostuvo que "puso hincapié en que una cuarentena es una medida muy difícil y muy extrema”. Y añadió: “Lo más impactante fue esta confirmación del Presidente de que el mercado mundial de abastecimiento de materiales para combatir se ha vuelto tenebroso, siniestro. Es decir, ya no es posible comprar nada, salvo en esta zona de mercado de negro”.

Los consejos

“Díganme lo que tengo que mejorar, no lo que está bien”. Esa habría sido una de las frases del Presidente Piñera en la reunión del martes con analistas. Así, el Jefe de Estado pidió sinceridad en las opiniones con miras a mejorar los errores. Lo mismo habría hecho en el encuentro de ayer, en el que los consejos de los asistentes se centraron en tres ejes: comunicaciones del gobierno, entrega de datos y relación con la oposición.

En cuanto a lo primero, le aconsejaron que el Ejecutivo no podía entregar mensajes contradictorios a la ciudadanía. Esto, apuntando a los conceptos de “nueva normalidad” y “retorno seguro”. En ese sentido, se hizo hincapié en que no se podía insistir en conceptos que no van a usarse todavía y que empezarán a tomar fuerza más adelante cuando se esté saliendo de la pandemia.

Ante eso, según uno de los presentes, Piñera argumentó que en un comienzo todos los informes apuntaban a que el peak sería a principios de mayo, pero que el escenario cambió.

Respecto a la entrega de datos, uno de los analistas le planteó a Piñera que se tenían que entregar más detalles de la información, a lo que Piñera respondió -mostrando el informe del Minsal, según uno de los asistentes- que se subía un documento detallado a la página web del Ministerio de Salud y que muchas veces se solicitaban datos que estaban publicados. Además, advirtió que estaban entregando la información que la ley les permitía entregar.

Sobre la relación con la oposición y el clima político, la mayoría insistió en la necesidad de llegar a acuerdos, mientras que otros advirtieron que existen dificultades para eso por la actitud de la centroizquierda. En ese sentido, el Mandatario habría diferenciado entre distintos tipos de oposición, destacando que una mayoría tiene buena actitud y que veía un margen de diálogo.

En Palacio dicen que el Mandatario está en un proceso receptivo y de escuchar diversas opiniones de distintos ámbitos. Así, dicen que no solo se ha reunido con analistas y políticos, sino que también con economistas y científicos, entre otros. Además, las mismas fuentes indican que Piñera tiene intenciones de ser él quien transmita directamente, a distintos grupos de la sociedad, cómo se está manejando la pandemia y cómo ve que está evolucionando la situación.