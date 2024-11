Las cuentas pendientes por pagar en RN tras el fracaso de Rubilar en Puente Alto

“Karla Rubilar fue competitiva, pero hubo un ruido interno mucho más alto del que a mí me hubiera gustado”, aseveró el timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, en la edición de este sábado de La Tercera. A una semana de los resultados de la elección municipal y de gobernadores, y pese al buen resultado global de la tienda, el senador no desdramatizó la sentida derrota del partido en Puente Alto, comuna donde la colectividad gobernó por 24 años. Y la revisión de ese fracaso aún es una cuenta pendiente dentro de la colectividad de Antonio Varas 454.

La contienda, que terminó con el triunfo del independiente Matías Toledo en la comuna, tuvo numerosos traspiés dentro de la colectividad. La primera intención de Manuel José Ossandón Lira -hijo del exalcalde y senador Manuel José Ossandón- de postular por la comuna; la candidatura del sobrino del parlamentario, el concejal Felipe Ossandón y el distanciamiento del alcalde Germán Codina y de Karla Rubilar derivó en una campaña -admiten en RN- con un notorio desgaste público, y el impulso que le dio a la exministra haber ganado la primaria del sector en la comuna frente a la carta UDI, Erick González, no fue suficiente. “Costó llegar a que todos se cuadraran detrás de ella”, admitió el propio Galilea.

Así, a la interna del partido, aseveran que una instancia de mayor discusión en torno a los resultados se dará luego de la segunda vuelta de gobernadores regionales. En Arica, la Región Metropolitana y Los Lagos compiten postulantes de RN y los mayores esfuerzos están concentrados en asestar un triunfo simbólico en la capital con Francisco Orrego. De todas formas, y ante el emplazamiento de Galilea, en la colectividad refieren que el alcalde Codina y la propia Rubilar han guardado silencio tras la derrota y no han manifestado a su entorno mayor análisis en torno a la pérdida de la comuna.

De hecho, en los balances más íntimos, es al jefe comunal a quien le “cargan” una desidia respecto al despliegue de Rubilar: tras el distanciamiento entre las dos figuras, la abanderada presidencial UDI, Evelyn Matthei, se reunió con ambos a inicios de agosto. Pero fuera de ese gesto, no hubo otros durante la campaña.

El que sí se ha manifestado su postura es el senador Ossandón. “Karla Rubilar era una candidata que nunca entendió que en Puente Alto a mí la gente me quiere, y, por lo tanto, no puede ver a Piñera, así de claro: porque no es una comuna de derecha. Yo tenía un voto transversal, que buscaba gestión, y ella solo sacó votos de la derecha. Ninguno más”, afirmó en Tolerancia Cero el día después de los resultados electorales.

Su declaración dejó de manifiesto que su relación con la excandidata durante la campaña no fue la mejor y que hubo discrepancias en la estrategia que adoptó la exministra: solo casi en la recta final de la contienda, el exalcalde de Puente Alto le manifestó un apoyo más público, acompañándola a una actividad privada con vecinos.

En esas mismas declaraciones, el exalcalde de Puente Alto fue más duro con Codina atribuyéndole un “voto rechazo” a Rubilar a propósito de su gestión en el municipio. En conversación con La Tercera, el parlamentario aseguró que está de más hacer un análisis puntual para los resultados obtenidos en Puente Alto. “No creo en instancias abiertas de análisis para tratar temas puntuales. RN tuvo buenos resultados, salvo un par de caídas emblemáticas como esta y que obedeció a otras cosas: fue una mezcla del buen trabajo territorial de Toledo y la desidia del alcalde Codina que comenzó a pensar en su carrera política y no en las necesidades de la comuna”, dijo.

En RN, en todo caso, saben que el senador es un activo dentro del bolsón de votos que significa la comuna del sur de la capital y que, en esta pasada, su apoyo no puede ser tibio. Durante la mañana de este lunes, de hecho, se anunció que el senador pasará a ser parte del equipo de campaña de Francisco Orrego.

“Orrego Larraín es el candidato de la izquierda, del gobierno. Y Pancho Orrego es el candidato de la gente. He visto una campaña, y unas razones... se ha ninguneado y se ha tratado de descalificar a una persona porque dicen que no tiene experiencia (...). El año 2000, cuando llegué a Puente Alto decían lo mismo. Acá lo importante es que tengamos gente correcta, honrada con convicciones y que sepa dónde ir. El resto se contrata, los especialistas se contratan, la experiencia cuando está llena de compromisos políticos antiguos, es un fracaso”, aseguró el senador tras incorporarse al núcleo del exdirigente de “Con mi plata no”.