Rodrigo Galilea, presidente de RN: “Karla Rubilar fue competitiva, pero hubo un ruido interno mucho más alto del que a mí me hubiera gustado”

El senador Rodrigo Galilea es de los timoneles que sacan cuentas alegres tras la elección. Su partido, RN, se impuso como el más votado a nivel nacional y con triunfos simbólicos, como el de Mario Desbordes en la alcaldía de Santiago, o el paso a segunda vuelta de Francisco Orrego en la Gobernación de la Región Metropolitana. De todas formas, Galilea sí se abre a repasar las derrotas sentidas en Puente Alto y en Las Condes. Y aunque el resultado lo deja en una posición inmejorable dentro del bloque para la futura negociación parlamentaria y presidencial, admite que “sería un error plantear esto como la posibilidad de golpear la mesa”.

RN quedó como el más votado a nivel nacional. ¿Cuál es su lectura?

Es algo que genera alegría, pero también responsabilidad. Hacerse cargo de numerosas municipalidades con nuestros socios de coalición, tener mayorías en concejos municipales y en consejos regionales no es cualquier cosa. Vamos a mantener nuestra vocación de partido serio, moderado, que busca tender puentes y que dentro de esa predisposición quiere hacer buenas políticas públicas.

El resultado significa un reordenamiento en la hegemonía de la coalición, ¿en qué posición los deja respecto de Chile Vamos y el Partido Republicano?

No me gusta plantear estos resultados en términos de hegemonías. Lo que aquí se ha dado es una relación muy virtuosa dentro de Chile Vamos que ha permitido que todos subamos nuestra representación. Es cierto que RN es el que tiene hoy el mejor resultado, pero sería un error plantear esto como la posibilidad de golpear la mesa.

¿Varía la política de alianzas teniendo en cuenta ese escenario, a propósito de la elección parlamentaria y presidencial de 2025?

RN sigue considerando su alianza natural en Chile Vamos y no veo mayores cambios en ese aspecto. Pero queremos mejorar en todo lo que sea posible las coordinaciones con los demás partidos que son parte de la oposición (...). Los desafíos parlamentarios del próximo año son desafíos distintos a los desafíos de elecciones territoriales y tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para llegar, idealmente a una candidatura presidencial única.

José Antonio Kast, tras los resultados, reiteró que no está disponible a una primaria. ¿Cómo se abre esa conversación?

Estamos conscientes de lo que José Antonio Kast ha declarado, pero nada de esas cosas están escritas en piedra. La política es dinámica y los resultados generan reacciones. Y, por lo tanto, yo espero que encontremos caminos para que el sector logre mayorías importantes en las parlamentarias y presidenciales del próximo año.

Chile Vamos tiene que definirse respecto de Evelyn Matthei, hoy abanderada solo de la UDI. ¿RN va a dar ese paso?

Nosotros reiteradamente señalamos que en medio de la elección municipal y de gobernaciones no era el momento de definir candidaturas presidenciales y que hubiese sido un error haber presidencializado esta disputa. Todavía restan las segundas vueltas, recién ahí vamos ya a concentrarnos en el tema presidencial (...). Estamos muy conscientes del rol protagónico que tiene y, de acuerdo a las encuestas que hemos conocido esta semana, la ciudadanía a quien más le atribuye el triunfo del domingo es a Evelyn Matthei.

Eso es un mensaje claro para RN...

Nosotros entendemos y analizamos todos los mensajes, pero somos un partido político que tiene liderazgos importantes y tenemos que socializar correctamente qué pasos dar en torno al camino presidencial: si es que vamos a generar alguna interna propia o si nos sumamos a una candidatura distinta a la de nuestro partido, como podría ser Evelyn Matthei.

¿Apuesta por primarias? Algunos plantean que genera ambiente electoral.

Las primarias, para que sean un buen ejercicio democrático, tienen que ser entre candidatos razonablemente competitivos. De lo contrario, pasan a ser un ejercicio un poco falso.

RN tuvo ganadas simbólicas en capitales regionales, pero también derrotas sentidas. Una de ellas, Puente Alto. ¿Qué falló en la candidatura de Karla Rubilar?

No me gustaría concentrar, por así decirlo, el análisis de una derrota en una sola comuna. Son muchos los liderazgos de RN que tuvieron extraordinarias campañas en lugares que no son fáciles y que estuvieron a muy poca distancia.

Pero lo de Rubilar no fue estrecho. ¿Fue la opción correcta como candidata?

Hay lugares que son naturalmente más difíciles para nosotros.

¿Pero considera Puente Alto una comuna difícil luego de 24 años de liderazgos RN?

Puente Alto siempre tuvo una particularidad: tuvimos muchos años de alcalde a Manuel José Ossandón, a Germán Codina, pero siempre en concejales fue muy adverso. Y, además, pasó otra cosa con el liderazgo que logró Matías Toledo. El candidato del oficialismo, Luis Escanilla, sacó apenas el 6% de los votos. Entonces aquí Karla Rubilar fue competitiva, pero costó llegar a que todos se cuadraran detrás de ella, quizás se demoró mucho en resolver la situación de Felipe Ossandón y había situaciones de disputa con Germán Codina. Hubo un ruido interno mucho más alto del que a mí me hubiera gustado.

¿Y Las Condes? No es un municipio difícil para Chile Vamos.

Y ganó la derecha.

Pero no la candidata respaldada por su partido, Marcela Cubillos...

La situación de Marcela Cubillos en la USS marcó un antes y un después claro y crítico respecto de su candidatura y no le buscaría más explicaciones. La manera en que se comunicó, las respuestas que se dieron, generaron un impacto muy fuerte en el votante, y esa es la única explicación por la cual Cubillos no llegó a la alcaldía. Todas las encuestas que conocíamos fueron consistentes: fue la situación y el manejo de la situación vinculada a su remuneración.

¿RN está a disposición de colaborar con Catalina San Martín?

No nos vamos a restar en nada con Catalina San Martín, en todo lo que se pueda colaborar y dar buenas ideas, por supuesto que lo haremos.