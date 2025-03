Las frenéticas gestiones del PS por subsecretarios: El SD obligado a asumir la decisión de Boric de sumar cartas del FA

Con la designación de Víctor Ramos (FA) como subsecretario del Interior y Rafael Collado (FA) como subsecretario de Seguridad Pública, el Frente Amplio ratificó su hegemonía en la composición de autoridades del gobierno.

Con Collado el FA le ganó la disputa al Partido Socialista que hasta última hora de este jueves bregó para que el cargo quedara en manos de Natalia Silva, actual jefa de la División de Seguridad Pública. Semanas antes la presidenta de la tienda, Paulina Vodanovic, propuso el nombre del abogado Rafael Ferrada.

Es más: la apuesta de la timonel PS era que el diputado Raúl Leiva fuera designado como ministro de seguridad, pero hace semanas en el partido sabían que esa nominación sería para el subsecretario del Interior, Luis Cordero, un independiente.

El partido del Presidente Gabriel Boric se quedó con seis de los 25 ministros y 13 de 40 subsecretarios. Entre ministros y subsecretarios suma 19 frenteamplistas. En tanto, tras la designación de Cordero hay 19 cartas independientes entre ambos cargos.

La representación de los partidos a nivel de ministros quedó así: cuatro son del PC, tres del PS, y entre el PPD, Regionalistas Verdes y Radicales, se reparten uno cada uno. En Acción Humanistas y Liberales no tienen.

Este jueves los partidos del Socialismo Democrático quedaron notificados de que en el último año de gobierno el mandatario quiere aumentar la representación de su partido en cargos de gobierno. Un giro puesto que el FA perdió a Marcela Sandoval (FA) que salió del Ministerio de Bienes Nacionales tras la fracasada compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. En 2023 en tanto el ministro

Ahora en la colectividad liderada por Constanza Martínez, saca cuentas alegres. De hecho, la timonel frenteamplista dijo que “como partido siempre estaremos a disposición de servir al país con nuestros mejores cuadros. (...) Seguiremos trabajando desde los distintos espacios, junto a todos los partidos de la coalición, para hacer frente a las necesidades del país”.

“A mayor participación, mayor responsabilidad”

Este jueves, el PS también apostó a mantener la subsecretaría de Redes Asistenciales tras la salida de Osvaldo Salgado (PS). Esa nominación estaba pendiente y era parte de los cálculos que se hicieron. Según pudo conocer La Tercera, desde el PS habían sugerido la opción de entregar esa repartición a cambio de quedarse con el puesto del nuevo ministerio.

Sin embargo, no lo lograron. A la designación de Rafael Collado se sumó la llegada de Bernardo Martorell Guerra a Redes Asistenciales, pero Guerra milita en el PPD. Así como cambiaron los resultados, como suele suele ocurrir en política, también cambiaron las conclusiones.

Ahora en el PS reconocen que a once meses de que termine el gobierno la decepción no es tan grande. Y que, a estas alturas, no anhelan llegar a los cargos de poder como lo hacían en los inicios de la administración de Boric. El síndrome del “pato cojo”, dicen, se ha hecho sentir. Por lo mismo, tampoco causó mayor revuelo que en esta pasada fuera beneficiado el Frente Amplio. “Son los últimos cartuchos”, ironiza un dirigente del socialismo.

De todas formas, hubo voces críticas. Por ejemplo, el senador Fidel Espinoza arremetió contra Ramos. “Seguimos horrible (…). Nominan al ‘rey del fracaso’ en la comisión de la paz y el entendimiento que ha derrochado millones de dólares de todos los chilenos y chilenas. De mal en peor”, publicó en su cuenta de X.

Eso sí, la sensación entre algunos socialistas, incluso antes de estas designaciones, era de entrega a las decisiones que pudiese tomar el Mandatario, más allá de seguir con la intención de presentar nombres para diversos puestos, incluyendo la disputa -todavía abierta- por la representación en el consejo directivo del Servicio Electoral (Servel).

En el PPD, en tanto, decidieron no pedir cargos, a pesar de que Martorell es de sus filas. Para algunas autoridades vinculadas a la colectividad, hay un equilibrio que consideran “razonable” y encuentran que era “evidente” que el FA tuviera más protagonismo en este último año de gobierno.

En su bancada dicen que solo esperan que, al menos en lo que respecta a Ramos y Collado, exista una relación muy fuerte con todos los parlamentario del oficialismo, evitando “cualquier atisbo de sectarismo”.

Alejarse de las disputas por nombramientos es la tónica en la mayoría de las tiendas de la alianza de gobierno, justamente porque la administración Boric está en los descuentos. Aunque distintos dirigentes miran con suspicacia las siguientes designaciones, como lo que pasará con TVN. Por ahora la conclusión también es que hay un evidente beneficio del Mandatario a su partido y es que en el periodo que queda los costos por estas decisiones son menores.

Aunque en esa misma línea se manifiestan en la Federación Regionalista Verde Social, su diputado y candidato presidencial, Jaime Mulet, afirmó a La Tercera que “no les complica” tener solo dos autoridades, pero agregó que “quien más participación tiene hoy día como el Frente Amplio, que sin duda tiene en el gabinete, en todas partes, que es el partido hegemónico del gobierno, también tiene mayor responsabilidad. A mayor participación, mayor responsabilidad en cada una de las carteras o instituciones en las que está”.