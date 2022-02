Las menciones de la nueva subsecretaria de Segpres en el caso Tragamonedas

La próxima subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), la abogada Macarena Lobos Palacios, está vinculada al caso “Tragamonedas”, como se ha denominado la investigación que lleva la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente y en que se indagan eventuales delitos de corrupción que habrían cometido dirigentes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (Fiden) y que involucra también a políticos.

Pese a que la profesional, que en marzo formará dupla con el ministro Giorgio Jackson, solo ha declarado como testigo, hay un elemento de la investigación que sigue pendiente y que se relaciona a la incautación de sus correos electrónicos de la época en que era subsecretaria de Hacienda.

En el caso, que es tramitado por el fiscal Felipe Sepúlveda, se persiguen eventuales ilícitos que van desde fraude al Fisco, financiamiento irregular a la política, cohecho, hasta posible lavado de activos. En medio de todo ese entramado judicial, que aún sigue en etapa de investigación, hay dos imputados que mencionan a Lobos como uno de los “supuestos contactos” que existía en el gobierno para realizar gestiones a favor del gremio de empresarios de “Tragamonedas”. Se trata de Jaime Curihual y Carlos Tudela. El primero es dirigente de Fiden y el segundo es un abogado y conocido operador político ligado a la Democracia Cristiana (DC).

El Ministerio Público tuvo conocimiento de esto debido a una conversación de WhatsApp entre ambos imputados, a la cual accedió luego de incautar algunos celulares. “(En) este chat de WhatsApp entre Jaime Curihual y Carlos Tudela (...) se alude expresamente a gestiones específicas que se están haciendo en el Ministerio de Hacienda para que se envié un proyecto de ley al Congreso Nacional, con el fin de regular los ‘tragamonedas’. Se alude en concreto a la Subsecretaria de Hacienda, nombrándola como ‘Maca’ (Macarena Lobos Palacios) y a un funcionario de la referida repartición, de apellido Araya”, se lee en un escrito ingresado por el fiscal Sepúlveda en octubre de 2019 en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago con el objetivo de solicitar autorización judicial para acceder información bancaria de Tudela y del exdiputado DC Aldo Cornejo, quien también es imputado.

En ese mismo documento, el persecutor agregó lo siguiente: “El 25 de octubre Tudela le dijo a Curihual que Aldo (no puede ser otro que Cornejo) habló con la Maca (Macarena Lobos), señalando que en estas gestiones el propio Aldo Cornejo estaba personalmente involucrado”. En ese mismo párrafo, el Ministerio Público asegura que “con posterioridad se alude también a gestiones realizadas por ‘los amigos’ con la subsecretaria Macarena Lobos y otros, para que se concrete el ansiado proyecto de ley”.

En otro escrito reservado, ingresado ese mismo año, el fiscal Sepúlveda amplió su solicitud de información bancaria a Cornejo. Aquí el persecutor detalla más información respecto de Lobos. De hecho junto con pedir la diligencia sobre Cornejo, el Ministerio Público solicitó autorización judicial para incautar los correos de Lobos, de su mail cuando era subsecretaria de Hacienda, en el periodo de julio de 2017 y marzo de 2018.

Para justificar esa petición, la fiscalía expuso que “en las conversaciones sostenidas entre Carlos Tudela y Jaime Curihual se menciona en varias ocasiones a la subsecretaria Lobos, señalándose a su respecto que el diputado Aldo Cornejo conversaba intensamente con ella sobre el tema de la regulación de la actividad de los tragamonedas y que esta era proclive a la regulación”.

Abogada rechaza conversaciones por Tragamonedas

Los imputados además mencionan una reunión que tuvo Lobos con Fiden, en enero de 2018, además de una mesa de trabajo en conjunto para abordar lo del proyecto de ley para regular el rubro. Lobos declaró como testigo en septiembre de 2019 y fue consultada por este tema.

En su testimonio la abogada explicó que “desde el tiempo que era coordinadora legislativa del ministerio, Fiden A.G. pedía al Ministerio de Hacienda una mesa de trabajo, con miras a la elaboración de un proyecto de ley que regulara las máquinas tragamonedas”. Lobos indicó “que la mesa de trabajo se concretó una vez que había asumido el cargo de Subsecretaria de dicha cartera” y además “reconoció contactos telefónicos y por correo electrónico con el imputado en esta causa Sebastián Salazar y asimismo, haberse reunido el 8 de enero de 2018 con Jaime Curihual, Francisco Leiva y con el mismo Salazar para conversar sobre la ‘mesa de trabajo’ que se había configurado”.

Testigos de ese trabajo cuentan que la mesa fue gestionada a través de la Ley de Lobby y que era competencia de Hacienda debido a que el rubro de casinos depende de esa repartición. En esa mesa nunca participó Cornejo, Tudela ni Curihual. El nexo, dicen esas fuentes, fue con el abogado de Fiden Sebastián Salazar. Cuando Lobos asumió como subsecretaria, dejó esto. De hecho la mesa fue liderada desde Hacienda por Juan Araya. Los mismos conocedores de las tratativas aseguran que nunca se legisló sobre esta materia.

El trabajo de esa mesa derivó en un informe escrito que se dejó al nuevo gobierno. En ese documento quedaron consignados los beneficios y costos de legislar, con la intención de que el nuevo Ejecutivo ponderara y evaluara la pertinencia de avanzar en esto.

El mismo escrito del Ministerio Público además señala que la fiscalía le consultó a Lobos por las conversaciones con Cornejo y la próxima subsecretaria respondió: “A Aldo Cornejo lo conozco en su calidad de diputado, por mi rol en el Misterio de Hacienda y en Cieplan, no era miembro de la Comisión de Hacienda. Los diputados José Miguel Ortiz y Pablo Lorenzini, eran los diputados por la DC en la Comisión de Hacienda. No recuerdo que el señor Cornejo haya mantenido algún tipo de conversación puntual conmigo solo por este tema (...) No descarto que el diputado Cornejo me haya preguntado o conversado alguna oportunidad por este tema, pero no lo relaciono con este tema, como por ejemplo sí con el tema de aduanas, y con Tudela nunca converse con él por este tema, no soy cercana a él”.

Para esclarecer ese punto, las eventuales gestiones entre Lobos y Cornejo, la fiscalía solicitó que ella diera acceso voluntario a los correos de su mail institucional, pero la abogada se negó a autorizar la revisión de esas comunicaciones. A juicio del Ministerio Público “estos correos electrónicos pueden ser fundamentales para acreditar si efectivamente se realizaron gestiones por parte de Cornejo hacia Macarena Lobos, como tan categóricamente sostiene Carlos Tudela por WhatsApp”.

Lobos se negó a dar acceso a su correo, dicen sus cercanos, únicamente porque se trataba del mail institucional. De hecho ella dio acceso voluntario a su tráfico de llamadas y su cuenta bancaria ya que ambas eran personales.

Tras la negativa de la profesional a dar acceso a sus e-mails, la Fiscalía requirió una orden judicial y en 2019 el tribunal dio luz verde determinó que se incautara la mensajería. Esos correos están siendo analizados por la Brigada Anticorrupción de la PDI. Sin embargo ese informe policial, que reúne los hallazgos, aún no ha sido despachado al Ministerio Público. La demora en esto, comentan conocedores de la causa, se debe al retraso general que ha sufrido la policía a causa de la pandemia del Covid-19.