Las razones de la resistencia de Boric a un estado de sitio en la RM (y las nuevas medidas que anunció)

A las 11.00 horas llegaron hasta La Moneda parlamentarios del oficialismo que integran las comisiones de Seguridad de la Cámara y el Senado. Allí, en el Salón Democracia, fueron recibidos por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), a quien se le encomendó la labor de explicarles a las autoridades de su sector las medidas que este jueves anunció el Presidente Gabriel Boric, en relación con la crisis de seguridad que se vive en la Región Metropolitana.

El anunció que más concentró la atención fue el de una nueva cárcel, que se ubicará al lado de la expenitenciaría. Sin embargo, hubo una medida que, en parte del oficialismo, se extrañó: el estado de sitio en la Región Metropolitana.

El estado de sitio es uno de los cuatro estados de excepción que contempla la Constitución, que, a diferencia del “estado de emergencia”, responde a un peligro en la seguridad del Estado. La Carta Fundamental indica que se puede usar en caso de guerra interna o grave conmoción interior. La medida permite, además, restringir movimientos, la suspensión de libertades individuales y la autorización para el despliegue de efectivos militares.

Esta postura fue manifestada por el senador del Partido Socialista Gastón Saavedra -y ha sido impulsada por sus compañeros José Miguel Insulza y Juan Luis Castro-, quien llegó a Palacio a participar de la reunión que encabeza, hasta el cierre de esta edición, Manuel Monsalve. Previo a ingresar al encuentro, el parlamentario del PS afirmó que los anuncios presidenciales de este jueves pueden ir de la mano con la aplicación de un estado de excepción constitucional y que pondría el tema sobre la mesa en la cita, a la que también asistieron las senadoras Paulina Vodanovic (PS), Claudia Pascual (PC) y Fabiola Campillai; además del diputado Raúl Leiva (PS) y sus pares Claudia Mix (FA), Lorena Fríes (FA) y Alejandra Placencia (PC).

Lo cierto es que en el encuentro Monsalve explicó la negativa del Ejecutivo a aplicar un estado de excepción en la RM. Según presentes en la cita, el subsecretario fue el principal expositor y afirmó que la “evidencia” que han estudiado en el gobierno respalda su decisión, misma afirmación que han expresado la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el Presidente Gabriel Boric.

Sobre la intervención de Monsalve, la diputada Fríes dijo a La Tercera que “el subsecretario estableció lo que han dicho siempre desde el gobierno, que no están cerrados a ninguna posibilidad, pero que el mecanismo que han planteado para incorporar a las FF.AA. es a través del proyecto de infraestructura crítica, que va acompañado de las Reglas del Uso de la Fuerza”.

En la misma línea está la diputada Placencia, quien se retiró antes del encuentro. En ese momento la parlamentaria también sustentó su negativa “en base a la realidad, en base a la evidencia”.

18/07/2024 REUNION JEFES DE BANCADA OFICIALITA EN LA FOTO, FABIOLA CAMPILLAI, MANUEL MONSALVE, ANA LYA URIARTE, PAULINA VODANIVIC, ALEJANDRA PLACENCIA, CLAUDIA MIX MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Este jueves, tras participar en el gabinete pro seguridad que sesionó durante la mañana en La Moneda, Tohá reforzó que “cada vez que surgen ideas de este tipo nosotros las evaluamos. Estamos evaluando distintas formas de despliegue de las FF.AA. que puedan complementar el esfuerzo de seguridad; especialmente hace tiempo que estamos impulsando en el Parlamento la modalidad de infraestructura crítica y, en esa evaluación, recibimos propuestas y escuchamos distintas alternativas. Pero, en particular, la propuesta de estado de sitio no nos parece un instrumento que vaya a servirnos. En esa conversación seguimos, ciertamente, pero en este momento no tenemos la definición de aplicarlo porque la evidencia no nos indica que sería una medida que ayudaría”.

En esa línea, indicó que la “participación de militares no se descarta, en este momento el estado de sitio no lo vemos como una opción”.

Por su parte, el miércoles en la tarde, el Presidente Boric sostuvo desde Paraguay que “la experiencia comparada no es positiva”.

Las medidas del Presidente y sus razones para no ir a París

Tras aterrizar en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, desde Paraguay, el Presidente Boric llegó cerca de las 20.30 horas de este miércoles a La Moneda. Allí lo esperaban Tohá y Monsalve, con quienes estuvo por cerca de una hora. Conocedores del encuentro aseguraron que fue una cita, principalmente, informativa respecto de la crisis de seguridad en la RM.

Allí se zanjó adelantar el gabinete pro seguridad, que se realizó a las 7.00 de este jueves en Palacio, que fue encabezado por el Mandatario. El propio Boric fue quien tomó la palabra tras dicha reunión, para anunciar una serie de medidas.

La que más llamó la atención fue una nueva cárcel de alta seguridad, que estará situada al lado de la expenitenciaría y que tendrá cupo para 500 reos.

Al mismo tiempo, el Presidente también anunció una iniciativa para dotar de nuevas facultades a Gendarmería. Las materias contenidas dentro de ambas iniciativas, dijo el mismo Jefe de Estado, serán presentadas por el gobierno en el Congreso.

El Mandatario también afirmó que los proyectos de inteligencia económica y el de sistema de inteligencia del Estado, que hoy duermen en el Parlamento, tendrán discusión inmediata.

En todo caso, algunas de estas medidas ya habían sido planteadas desde la oposición. En particular, el Partido Republicano propuso en abril de 2023 “la creación de una Fuerza de Tarea Conjunta de las policías, servicios e instituciones en el combate al narcotráfico, la coordinación de un ministro delegado de emergencia”.

Junto con esto, se informó de una nueva instancia que trabaje en temas de seguridad para la RM. “Ayer se anunció por parte de la ministra del Interior la creación de una fuerza de tarea especial para la Región Metropolitana. Esta unidad de acción y seguridad se constituirá mañana a primera hora y será convocada regularmente tres veces a la semana mientras sea necesario. En ella participarán el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público, la Asociación Nacional de Inteligencia, ANI y Gendarmería”, explicó el Mandatario.

En medio de su paso al frente para abordar la crisis de seguridad, Boric también dijo que, para monitorear la situación, suspenderá su viaje a París, Francia, en donde contemplaba participar en la inauguración de los Juegos Olímpicos.

El Jefe de Estado iba a partir el próximo 24 de julio rumbo a París. Allí, originalmente, estaría hasta el 28 del mismo mes. En esa jornada el Mandatario y su delegación irían desde Francia a Emiratos Árabes Unidos, para retornar a Chile en la mañana del 31 de julio.

Si bien el Presidente canceló su participación en los Juegos Olímpicos, sí mantuvo su viaje a Emiratos Árabes, según explicaron en Palacio, dada la importancia estratégica y económica que implica su presencia en dicho país. Esto en el marco de la estrategia que, en la agenda internacional, ha definido esta administración, respecto de mejorar su relación con el mundo de Asia-Pacífico.