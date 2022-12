Las razones de los senadores de derecha que apoyaron a Marta Herrera para fiscal nacional

“Votamos los cuatro K a favor”. Esa es la frase que a modo de broma dice un senador para referirse a la votación a favor que hubo entre parlamentarios de oposición a la fallida candidatura de Marta Herrera para la Fiscalía Nacional. En la derecha, entre quienes aprobaron su postulación, estuvieron los cuatro senadores cuyo apellido comienza con K: los Evópoli Felipe Kast y Sebastián Keitel, y los RN Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, además de la independiente Carmen Gloria Aravena y el republicano Rojo Edwards.

A diferencia del resto de los senadores de Chile Vamos -que se abstuvieron o rechazaron la nominación- cada uno de los parlamentarios que visó el nombre de Herrera tuvo sus propias razones. Un comportamiento que, sin embargo, despertó suspicacias dentro de sus pares, quienes sospecharon que hubo negociaciones del gobierno entre medio o intereses personales.

De hecho, varios de los senadores dicen que ese mismo día en la sala conversaron con las ministras Ana Lya Uriarte (Segpres) y Marcela Ríos (Justicia) quienes intentaron buscar votos a favor. Otros sospechan que los apoyos se pudieron relacionar con supuestos respaldos del gobierno a proyectos de ley de los parlamentarios o porque les gusta lo que propuso Herrera para sus respectivas regiones.

Una de las votaciones más notorias fue la de Aravena, de quien dicen se ha acercado al gobierno, pues acompañó al Presidente Gabriel Boric a una gira presidencial en México y también votó favorablemente la fallida nominación de José Morales para dirigir el Ministerio Público. En el sector dicen que la parlamentaria tiene interés en reelegirse por La Araucanía, elecciones que se realizarán este 2025 y que el gobierno le comprometió su apoyo a un proyecto de acuerdo de anti terrorismo en la zona a cambio del sufragio. Aravena, en todo caso, lo descartó tajantamente.

“(Herrera) Tiene excelentes antecedentes profesionales, no tenía vinculaciones más que con el sector público. No tengo ningún reparo para ningún currículum de los candidatos. Difiero de la opinión de mis colegas. Fue un error no haber aprobado al primer candidato (Morales)”, dijo Aravena a La Tercera PM, añadiendo que “en ningún caso yo estaría entregando un voto a propósito de que aprueben mis proyectos”.

También de La Araucanía, Kast era uno de los votos que en su momento tenían considerados en el gobierno. Por eso, preocupó en un comienzo que existiera la posibilidad de que este lunes viajara hacia el extranjero. “Luego de escuchar por más de cinco horas a la candidata llegué a la convicción de que Marta Herrera contaba con las competencias para dirigir el Ministerio Público. Me parecieron especialmente serias y profesionales sus definiciones frente al terrorismo en la región de la Araucanía, su posición favorable a la ley de usurpaciones, y la necesidad de seguir la ruta del dinero para enfrentar el crimen organizado”, sostuvo.

En ese mismo comité, quien no estuvo a favor de Herrera fue Luciano Cruz-Coke. De todas maneras, en Evópoli dicen que tanto Kast como Keitel sabían que no estaban los votos y que ese día ambos pudieron hablar con la ministra Uriarte. “Voté a favor de Herrera porque es una profesional que tiene mucha experiencia. Propuso una estrategia para enfrentar el terrorismo y el crimen organizado en la Macrozona Sur que me pareció interesante. Ella planteó mejorar el vínculo con la inteligencia policial y destinar recursos y equipos de investigación para perseguir las fuentes de financiamiento en la zona, algo que es vital hoy por hoy en mi región del Biobío. Por lo tanto, sentí que su labor a cargo de la institución podía dar buenos resultados”, explicó Keitel.

En el caso de Kusanovic es habitual que vote distinto a sus pares de RN. Además, ha sido uno de los promotores de que la votación de fiscal nacional sea secreta. “La interpretación que hace el Senado es ratificar la elección del Presidente. Solo se debe votar en contra cuando el candidato que presente el Presidente sea muy fuera de norma. Mientras esté dentro de los parámetros normales el Senado tiene que ratificar. Solamente cuando a alguien se le ocurra poner a Cantinflas se vota en contra. Soy independiente y voto como estimo conveniente. No sigo instrucciones”, aseguró.

En ese mismo comité, Kuschel explicó que “yo voté a favor por muy buenos antecedentes de ella, y por gente que había trabajado con ella y la conocía. Me gustaron sus planteamientos, la forma que respondió a veces consultas incluso ásperas y cómo se le trataba de mezclar en cosas que ella no tenía cómo resolver. Hay que separar la paja del trigo. Yo conversé con las dos ministras, pero ellas no movieron mi opinión. Yo no ando comerciando con mi voto”.

Otro voto que se consideraba dentro de los favorables, era el del RN Manuel José Ossandón (RN), pero no se dio porque el parlamentario se ausentó por un viaje. El senador había transmitido que visaría la carta del Ejecutivo. En su caso, el resto de senadores sospecha que tiene un interés personal en la votación, pues Ossandón ha sido investigado por el Ministerio Público en algunas causas. De hecho, en la exposición de Morales en la comisión de Constitución aludió a su situación personal.

Respecto al senador de republicanos, Rojo Edwards, llamó la atención su votación pues se alejó de las posturas del resto de su partido. “Marta Herrera hizo una presentación impecable, destacó su plan para enfrentar el crimen organizado, demostró temple bajo un interrogatorio muy estresante y fue clara en reconocer y condenar el terrorismo; además de su manifiesto interés para la protección de víctimas”, aseguró.