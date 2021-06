Las reuniones en que La Moneda pidió acelerar el trabajo parlamentario a Chile Vamos ante inquietud por debacle de mayo

Luego de la debacle electoral del pasado 15 y 16 de mayo, en La Moneda y en Chile Vamos existe preocupación no solo por las elecciones presidenciales que vienen, sino que también por las parlamentarias.

Los resultados de los comicios pasados -donde no consiguieron el anhelado tercio de constituyentes, perdieron comunas emblemáticas en las municipales y no lograron pasar a segunda vuelta en gobernaciones clave como la Metropolitana-, ha instalado una inquietud en el oficialismo y la necesidad de reevaluar el tipo de candidatos propondrán para competir en las parlamentarias. Esto, recogiendo la experiencia de lo que ocurrió en las elecciones, donde el diagnóstico es que el electorado cambió y que tienen que saber leer cuáles son las necesidades de la ciudadanía.

El tema preocupa al Presidente Sebastián Piñera y, por lo mismo, es una materia que conversó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en una ronda de reuniones que sostuvo con las directivas de los partidos de Chile Vamos. Primero fue con RN, luego con la UDI y la semana pasada sostuvo la última con Evópoli.

En la citas de Evópoli y la UDI, Delgado -según presentes- abordó la necesidad de empezar un trabajo temprano como coalición para llevar a las mejores cartas y que, por lo mismo, había que “anticiparse” e incorporar el “aprendizaje del 16/M”.

En esa línea, se discutió, de acuerdo a las mismas fuentes, mirar las nuevas lecturas y hacer un mapeo de los parlamentarios en ejercicio y del perfil que tiene cada candidato. Actualmente, el bloque cuenta con 71 diputados -más Ignacio Urrutia, quien ahora pertenece al Partido Republicano-, y 19 senadores.

Ese sentido, el objetivo es al menos mantener en el mismo número de congresistas y en el mejor de los escenarios aumentarlo, ya que en el oficialismo recalcan que la experiencia con el actual gobierno de haber sido minoría en el Parlamento les pasó la cuenta, entre otros factores, a la hora de impulsar el programa, el que también se vio forzado a cambiar luego del estallido social y la pandemia.

Como sea, La Moneda está abogando por que los esfuerzos no estén concentrados solo en la presidencial, sino que hacer un minucioso análisis en cada distrito y circunscripción para ver las fortalezas y debilidades de los que van a la reelección y de las nuevas cartas que se impulsen.

¿Y en qué están los partidos?

Por lo pronto, los partidos del bloque oficialista están trabajando cada uno de forma individual en los candidatos que impulsarán para las elecciones parlamentarias y, hasta ahora, no han habido encuentros como Chile Vamos para empezar coordinar el tema.

En el Senado, si bien se están buscando nombres, hasta ahora, no hay muchas sorpresas. En Antofagasta se espera que la diputada Paulina Núñez compita por un cupo senatorial; en Coquimbo, en tanto, no tienen actualmente parlamentarios en ejercicio, pero sí están barajando cartas para que compitan en esa zona; mientras que en la Región Metropolitana están yendo a la reelección Manuel José Ossandón y Marcela Sabat; en la región de O’Higgins el senador Alejandro García-Huidobro no iría a la reelección, y por ese lugar competiría el actual timonel UDI, el diputado Javier Macaya.

En el caso de Ñuble, donde actualmente ocupa el escaño Claudio Alvarado, irá la senadora Jacqueline van Rysselberghe, mientras que por su cupo podría competir su hermano Enrique o su par Iván Norambuena. En Los Ríos, por otro lado, va a la reelección la senadora UDI Ena Von Baer.

El presidente de Evópoli, Andrés Molina, cree que como coalición deben empezar a trabajar con anticipación en la plantilla parlamentaria. “Espero que podamos partir antes de las elecciones primarias. Las conversaciones son largas y los tiempos son acotados. En el mes de agosto tenemos que cerrar el capítulo y, por lo tanto, tenemos que hacerlo con anticipación”, dijo.

Y añadió: “Lógicamente que aquí tenemos que elegir a las mejores personas y ser generosos. Los partidos tienen que tener personas que realmente tengan potencial y lo que la gente está buscando, por lo tanto, tenemos por delante un proceso en donde habrá un recambio no menor de parlamentarios y eso es un desafío también los partidos”.

Por su parte, el presidente de RN, Rafael Prohens, sostuvo que “Delgado puede plantear lo que quiera, pero los partidos manejan sus tiempos. Las decisiones, los acuerdos, la forma en que se llevan adelante, los definen los propios partidos. Y, posteriormente, una vez que tengamos todo ordenado, se buscará con Chile Vamos cómo se va a trabajar en una plantilla común para ir a las elecciones de fin de año”.

UDI empuja acuerdo con el Partido Republicano

Fue hace unas tres semanas, cuando Macaya, junto a la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, se reunió con José Antonio Kast en una oficina en Las Condes, con el fin de iniciar las conversaciones en torno a un eventual acuerdo que les permitiera ir en una lista conjunta para enfrentar las parlamentarias. En ese momento, el elemento principal que estuvo sobre la mesa tenía que ver con la disposición de las colectividades de Chile Vamos a pactar con el Partido Republicano.

Según cuentan en la tienda que lidera Kast, esa voluntad “no está”; de hecho, dicen que la falta de disposición para explorar un acuerdo se demuestra en que hay “vetos” tanto respecto de algunos de los nombres que los republicanos tienen como de los distritos en que podrían competir.

Sin embargo, desde la UDI niegan que haya vetos y remarcan que aún “no se ha generado una conversación seria y formal sobre el tema”, por lo que seguirán buscando “convencer” tanto a sus socios de pacto como al partido de Kast.

Esto, pese a que, en entrevista con LT Domingo, Kast aseguró que competirá como candidato presidencial y con una lista propia para las parlamentarias. “Entendemos que la unidad es el mejor camino, pero tiene que ser una unidad con coherencia y convicción, tiene que haber un proyecto común. Hay algunos que no quieren construir ese proyecto común, como Evópoli y RN”, añadió hoy el exdiputado.

Al respecto, Macaya explicó que “la UDI constituyó su comité electoral, que comienza su trabajo este lunes y ese es un trabajo que se tiene que coordinar con los otros partidos. Tenemos hasta agosto para inscribir las listas, pero hay que ponerse a trabajar rápido para ver quiénes integran el pacto y la opción de incluir a republicanos tiene que ser analizada seriamente”. En esa línea, hizo hincapié en que “la centroderecha tiene que ir lo más unida posible considerando los desafíos que se están enfrentando, pero es una materia que tenemos que conversar con los otros partidos y con Republicanos y ojalá los podamos convencer de la importancia de aquello”.

Desde RN, en tanto, dicen que no había una decisión tomada al respecto. Es más, el timonel de la tienda explicó que su partido no había definido si buscaría o no un pacto con Republicanos, pues es algo “que tendrá que resolver la nueva mesa”. No obstante, algunos personeros del partido -entre ellos el propio abanderado presidencial, Mario Desbordes-, creen que es mejor ir separados del Partido Republicano, porque -afirman- “no aportó nada para la elección de constituyentes”. Sin embargo, también plantean la duda en torno a los peligros que esto conlleva, porque “100 votos que nos quiten en un distrito, nos puede significar perder un diputado”.

Lo que sí está claro, de acuerdo a Prohens, es que buscarán enfrentar las parlamentarias en un pacto con la UDI, Evópoli y el PRI, cuestión que –dice- no ha estado presente en las conversaciones con el gobierno, pero sí –de manera informal- con sus socios de Chile Vamos. Para ello, el propio presidente RN cuenta que “se le encargó al jefe de bancada que hiciera un levantamiento de información, respecto de los diputados que van a ir a la reelección y quiénes no, más allá de quienes están inhabilitados por ley para postular”.

Con esa información a la vista, la idea es que en aquellos lugares en que no cuentan con parlamentarios disponibles para la reelección, comiencen a levantar los nombres que podrían competir. Así, buscan conformar una plantilla lo más completa posible para iniciar las negociaciones con los demás partidos.

“La negociación con los otros partidos podría partir y la nueva mesa verá si sigue en esa línea o lo cambia, pero partimos primero conociendo cuáles son los parlamentarios nuestros que están disponibles para ir a una reelección y cuáles son los lugares en que debemos buscar candidatos”, dijo Prohens. Y puntualizó: “Nosotros queremos trabajar primero en la interna porque no podemos llegar a un acuerdo con alguien sin saber primero cuáles son las condiciones de nuestra plantilla; cuál es el piso que tenemos, cuántos son los diputados que van a ir a la reelección, qué personas están interesadas en otros cupos, dónde tenemos que buscar, etc”.

En Evópoli, en tanto, también son reacios a la idea de empujar un acuerdo con Republicanos y varios transmiten que “no ven margen para aquello”.

La discusión sobre las plantillas parlamentarias, además, se ha visto cruzado por otro factor que preocupa al sector y que ha sido tema de conversación en las citas con el gobierno: la baja participación en los comicios pasados y la idea de reponer el voto obligatorio. De hecho, están siguiendo atención la discusión que se está dando en el Congreso a través de la iniciativa que presentó la oposición y algunos creen que sería bueno avanzar en ese proyecto con algunas indicaciones para que esté listo para estos comicios y así que pueda haber una mayor participación. En esa línea, el timonel de Evópoli agregó que “la participación viene cayendo y es algo que tenemos que hacernos cargo. Y veremos cómo podemos mejorar a través de indicaciones o nuevas leyes, independiente si no es para esta próxima elección. El gobierno debería involucrarse porque involucran recursos, se requiere que el gobierno las patrocine”.