Líder de Podemos revela que gobierno de Sánchez le ofreció a Irene Montero la embajada de Chile “para sacarla de España” y que “dejara de dar problemas”

Era un rumor en círculos políticos españoles. Su vínculos académicos y políticos con el Frente Amplio les daban sustento a las versiones. Pero ahora la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, lo ha confirmado: El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar le ofreció a Irene Montero “una embajada” como salida política tras el reciente veto que se le aplicó para continuar al frente del Ministerio de Igualdad de España. Y el ofrecimiento habría tenido como destino un país en concreto. Según diversas fuentes consultadas por el diario catalán La Vanguardia y el sitio The Objective, se habría tratado de la embajada de España en Chile.

Belarra desveló este “secreto” durante la presentación oficial, este lunes en Madrid, de la candidatura de Podemos a las próximas elecciones europeas de junio y cuya lista encabezará la propia Montero. “Irene hubiera tenido muy fácil tener una salida política”, explicó la diputada morada en el Congreso nada más comenzar su intervención, afirmando que no había hablado con Montero lo que iba a desvelar a continuación, porque de hacerlo, ella no la hubiera dejado.

“A mí me la ofrecieron, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas. Cuando me lo propusieron, me eché a llorar, porque me dio mucha rabia, porque creo que lo que Irene ha representado y representa en este país es muy importante y muy necesario”, puntualizó Belarra para explicar el intento del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez de silenciar tanto a la exministra de Igualdad como la gestión de Podemos de un ministerio ahora en manos del PSOE.

Según el diario El País, fuentes del partido sugieren que fue la dirección de Sumar la que formuló la propuesta. “Lo que Irene ha representado es necesario. Hubiera sido entendible que Irene no pidiera más. Habría sido muy fácil para ella dar un paso a un lado, buscar fuera de España esa salida política”, razonó Belarra, que puso en valor que ella, en cambio, haya decidido “echarse a la espalda” la campaña.

A menos de cinco meses de los comicios, la exministra de Igualdad, que fue excluida de las listas de Sumar al Congreso en las elecciones generales del 23 de julio pasado, presentó al equipo que la acompaña en las primarias del partido, cuyo resultado se hará público el 2 de febrero, día del comienzo de la campaña de las elecciones autonómicas en Galicia, una cita muy complicada para la formación morada.

Montero reivindicó la necesidad de un espacio frente a las derechas, pero también frente al espacio que representan en la actualidad los Verdes. “El proyecto europeo necesita una voz que no se conforme con lo que hay; frente a la barra libre de los especuladores, frente al recorte de derechos de las derechas y frente al conformismo de muchos sectores progresistas, también de los verdes. Necesitamos fuerzas poderosas, sin miedo”, destacó.

Asimismo, la exministra de Igualdad defendió que su proyecto se basa en “el feminismo, el ecologismo, el antifascismo y la paz” como líneas estratégicas, y rechazó el “silencio” como forma de hacer política: “No nos gusta el silencio, es una posición política, las injusticias son hijas del silencio. Las injusticias pueden pervivir gracias al silencio de la mayoría”. En este sentido, advirtió que “si la izquierda hace políticas de derechas, al final las derechas mandan, aunque no gobiernen”.

Podemos encara esta cita electoral en un momento de debilidad del partido, que tras la debacle en autonómicas y municipales ha visto mermada su estructura territorial y que en diciembre rompió con Sumar en el Congreso y mantiene ahora a sus cinco diputados en el Grupo Mixto, recordó El País.

Vínculo con Chile

En noviembre pasado, Montero criticó, durante el traspaso de carteras, que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, las “echara” del Ejecutivo (a ella y a Ione Belarra) por “poner las instituciones al servicio del avance de los derechos feministas” y recomendó a su sucesora al frente del Ministerio de Igualdad, Ana Redondo, “valentía para incomodar a los amigos de 40 y 50 años” de Sánchez.

Montero, quien ocupaba la cartera de Igualdad desde enero de 2020, será la cara visible de Podemos para las elecciones europeas de 2024. De resultar electa, se garantizaría una jugosa remuneración: nada menos que 9.975 euros brutos al mes, más del doble que un diputado español, según el periódico Libertad Digital.

La hasta entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, es aplaudida por Ana Redondo, antes del traspaso de la cartera de Igualdad, el 21 de noviembre de 2023, en Madrid. Foto: Europa Press

Si no, siempre tendría un cupo en Canal Red, la televisión fundada por Pablo Iglesias, su pareja y exlíder de Podemos, “aunque con escaso éxito por ahora”, señala el medio. “Pero si no quisiera trabajar, la hasta ahora ministra podría quedarse de brazos cruzados durante dos años, ya que podría acogerse a la indemnización de cese por altos cargos que, en su caso, asciende a más de 120.000 euros”, señaló el sitio español un día antes de que Montero saliera del gabinete de Sánchez.

