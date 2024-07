Lo que no se vio de la jornada en la que el Frente Amplio evitó su primera crisis como partido

Revolución Democrática actuó en conjunto. Los lotes de Giorgio Jackson y Miguel Crispi dejaron sus diferencias de lado y defendieron de forma férrea su llegada a la secretaría general de la lista única del Frente Amplio que preside Constanza Martínez, que deberá ratificarse el próximo 13 y 14 de julio.

El conflicto por ese cupo era conocido y fue parte del debate que se dio durante toda la semana. En frente estaba la pretensión de un grupo de Convergencia Social que lideran el diputado Diego Ibáñez y la ministra Antonia Orellana, llamado “De Cordillera A Mar”, cuya intención por llegar al segundo cargo más importante del FA era defendida por el sector de Martínez, el Presidente Gabriel Boric y el diputado Gonzalo Winter, de nombre “Desbordar Lo Posible”.

El tema estuvo entrampado allí e incluso RD llegó a lanzar un ultimátum: si no le daban la secretaría general, no competirían por la directiva y solo se enfocarían en el comité central, lo que daría espacio a endurecer el tono contra el oficialismo del FA en caso de no cometer errores o tomar rumbos que no les acomode.

Pero, entrada la tarde de este jueves, tras intensas negociaciones, el grupo de Ibáñez cedió la secretaría general a RD, sector desde donde figuraron diversos nombres, pero en donde finalmente se zanjó que el segundo del FA detrás de Martínez fuera el asesor del Segundo Piso, Andrés Couble, exdirigente del NAU y otrora encargado del equipo de asesores de la bancada de RD durante el período de Giorgio Jackson y Miguel Crispi, de quienes es cercano.

Pero no fue fácil, e incluso algunos le atribuyen cierta responsabilidad a los llamados que, desde Barcelona, realizó el exministro Giorgio Jackson. El sector de Ibáñez se resistió hasta que advirtieron que si no se cedía se generaría una crisis a solo cuatro días de la fundación del FA como partido único. Por lo mismo, como moneda de cambio no se iban a conformar con algo sencillo.

Claves para desenredar el nudo fueron Ximena Peralta -del grupo de la exdelegada-, Diego Vela y Francisca Perales -del sector de Ibáñez-. Junto a ellos, también se relevó las gestiones de última hora de la propia Constanza Martínez, quien, junto a su entorno, entendieron que sin los apoyos de RD habría problemas. Esto fue transmitido al grupo de Ibáñez durante la tarde de este jueves.

De esta manera, se zanjó que los cargos “tres” y “cuatro” de la directiva nacional, en el orden de prelación, vayan para “De Cordillera A Mar”. Esto se materializó con la inscripción de Simón Ramírez, exjefe de gabinete en la Subsecretaría de Servicios Sociales, como secretario ejecutivo, y de Yerko Cortés como encargado de la tesorería, mismo rol que cumplió en la última directiva de Convergencia Social y de la dirección provisoria del FA.

Esto último a pesar de que Cortés ingresó hace unos meses a integrar el sector de Ibáñez y a contrapelo de las pretensiones del sector “Raíces” de Convergencia Social, que lidera la diputada Gael Yeomans, quienes también querían llegar a la tesorería. En este caso, dicen conocedores de las tratativas, influyó la experiencia en el cargo de Cortés.

Pese a ello, el apoyo de Yeomans a Martínez fue clave. Tanto la diputada como el parlamentario Andrés Giordano eran dos opciones que estudiaron levantar competencia contra la nómina de la exdelegada. Frente a esto, uno de los desafíos de la lista de Martínez era, justamente, desactivar la arremetida de ambos mundos.

Ello se consolidó cuando Giordano avisó en una reunión con su entorno -Claudia Mix, Marcelo Díaz, Maite Orsini- que no estaba dispuesto a encabezar una candidatura por la presidencia del FA y que su intención era reforzar la unidad frenteamplista. Esto ocurrió cerca de las 16.00 horas.

De esta manera, Giordano apoyó a Yeomans y su alianza sirvió para alcanzar cupos en la directiva que encabezará Martínez. Por ejemplo, Sofía Fuentes -del entorno de Yeomans- asumirá la secretaría de “Acción y Despliegue” en la conducción del FA, mientras que Felipe Maltés -jefe de gabinete de la alcaldesa Emilia Ríos- liderará el equipo de Comunicaciones del partido.

En el puzzle de Martínez también hubo espacio para la expersonera de Comunes, Camila Miranda, excoordinadora de la campaña del En Contra; Catalina Cifuentes; Bernarda Pérez, de Plataforma Socialista; Damaris Astete, de Ukamau; y Javier Ahumada, asesor territorial del diputado Gonzalo Winter.

Jackson vs Winter vs Orellana vs Yeomans: la verdadera medición de fuerzas

Sin Andrés Giordano ni Gael Yeomans, la lista que encabeza Constanza Martínez fue la única en inscribirse para conducir el Frente Amplio.

Para subir toda la documentación por la competencia del FA se extendió el plazo hasta las 2.00 horas de este viernes. Esto, principalmente porque la directiva nacional no será lo único que estará en juego el próximo 13 y 14 de julio, ya que también se tendrán que elegir los poco más de 100 cargos que integren el primer comité central del partido.

Esa, dicen todos, será la “madre de todas las batallas”, ya que allí competirán entre ellos quienes integran la dirección de Martínez. Es decir, en ese espacio se dará la verdadera medición de fuerzas del Frente Amplio.

Una de esas listas es de figuras de RD, que encabezará el exministro Giorgio Jackson. Junto a él, lo secundan figuras como la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann; el exsecretario de Estado, Marco Antonio Ávila; el jefe de la División de Coordinación Interministerial de la Segpres, Rodrigo Echecopar; la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos; la última secretaria general de RD, Tatiana Urrutia; o la exconsejera constitucional, Kinturay Melín.

Por otro lado estará la nómina del grupo “Desbordar Lo Posible”, que tiene como cabeza de serie a Gonzalo Winter y que también integran la diputada Camila Rojas; la exvicepresidenta de CS, Ximena Peralta; los exconvencionales Jaime Bassa, Fernando Atria y Constanza Schönhaut; la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro; el exconsejero constitucional, Yerko Ljubetic; o el encargado del equipo de Contenidos del Segundo Piso de Boric, Manuel Guerrero Antequera.

De este último sector resalta que los autonomistas que venían de Comunes reforzaron su histórica alianza con el grupo político más íntimo del Presidente Boric.

Una tercera lista que competirá por el mando del comité central es la del grupo de Antonia Orellana y Diego Ibáñez, quienes liderarán la nómina. Allí también estarán la diputada Emilia Schneider; el encargado de la comisión para la Paz y el Entendimiento, Víctor Ramos; o la subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales.

Finalmente también está la lista que encabeza Yeomans, en donde están la diputada Ericka Ñanco; la panelista de Sin Filtros, Valeria Cárcamo; la exsecretaria general de CS, Lorena Meneses; o el core de la RM, Leonardo Jofré.