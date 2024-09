Lo que se sabe de la caótica fonda de Lo Barnechea que terminó con lacrimógenas, un show suspendido y culpas cruzadas

El 20 de septiembre se vivió uno de los momentos más complejos de la celebración de las Fiestas Patrias XL en el país. Ese día, bombas lacrimógenas, carros lanzaaguas y público de distintas edades afectados por intoxicaciones marcaron la Fonda Viva Chile de Lo Barnechea. El intento de algunos presentes para entrar al evento desembocaron en que Carabineros reaccionara y se desencadenara el caos.

La reconocida banda Zúmbale Primo, por ejemplo, declaró haber vivido “la noche más difícil de esta gira”, tras tocar únicamente tres canciones antes de que el escenario se transformara en un terreno hostil.

A la espera de la citación a una Comisión de Seguridad municipal, a la que asistirán todos los concejales de la comuna y que tendrá como objetivo identificar a los responsables de la crisis, desde la municipalidad señalan que están aguardando un informe de Carabineros, ya que, según explicaron en un comunicado emitido esa misma jornada, la institución policial “tomó la decisión de lanzar bombas lacrimógenas” luego de que algunas personas intentaran forzar las rejas del recinto tras superarse el aforo permitido. Por otro lado, algunos concejales apuntan a una mala organización por parte del municipio. Se habla de una capacidad de 4 mil personas y el público ese día habría llegado a los 7 mil. Y todo con acceso gratuito.

El tema es que las aguas están agitadas en la Municipalidad de Lo Barnechea según relatan ediles y funcionarios que presenciaron los disturbios durante el fin de semana. En el Cesfam local, donde se vieron sobrepasados, se atendieron a 46 personas -ninguna de ellas en estado grave- tras los desmanes y ante lo ocurrido el municipio decidió suspender el show masivo programado para el día siguiente, en el que se presentaría la banda de axé Porto Seguro.

Pero eso no alcanzó para calmar la situación, toda vez que con el correr de las horas se desató una serie de culpas cruzadas, con municipio, asistentes y Carabineros involucrados, lo que provocó la reacción de la ministra del Interior, Carolina Tohá, y del delegado presidencial, Gonzalo Durán. Ambos señalaron que se elaboraría un informe detallado de los hechos y que se actuó para “evitar una situación de mayor complejidad”, según explicó el segundo de ellos.

En privado, desde el municipio hay voces que explican que fue factor uno de los grandes cambios para esta celebración, lo que ya tenía los ánimos caldeados desde hace varias semanas: el traslado de la fonda a un sector distinto que el típico de años anteriores. El evento se llevó a cabo en la explanada El Rodeo, ubicada en la intersección de las avenidas El Rodeo con La Dehesa, a diferencia de otras veces, cuando se realizaba en el Estadio Municipal de Lo Barnechea y la Medialuna del Rodeo, un sector más popular. Conocedores de la situación dicen que este mero hecho hacía suponer que un mínimo problema podría llevar a problemas.

La decisión de trasladar el evento a este nuevo espacio se tomó con el argumento de que ofrecería mayor capacidad para las personas, pero esta medida fue objeto de críticas en el Concejo Municipal del 22 de agosto.

Durante ese debate la concejala Juanita Mir expuso los problemas que presentaron los vecinos ante el cambio de lugar: “Es una moción de muchos vecinos. Me gustaría replantear la ubicación de la celebración del 18, pero hemos recibido desazón de parte de los vecinos”.

A esto, el alcalde Cristóbal Lira respondió: “No podemos hacerlo en el estadio porque cambiamos la cancha. No podemos mover el lugar ahora ya que invertimos una cantidad importante en la cancha y seis mil asistentes la dañarían”.

Según algunos concejales, las consecuencias de esta elección fueron graves, como lo refleja una misiva que comenzó a circular entre los concejales durante el fin de semana. La carta promovida por algunos ediles y que en todo caso no encontró respaldo entre todos los concejales, señalaba que el lugar escogido “no era idóneo para albergar eventos masivos”, apuntando al municipio.

“Carabineros no es responsable, al contrario, nos ayudaron a que esto no terminara en una desgracia. Como Concejo vamos a revisar de manera exhaustiva en una comisión de seguridad las responsabilidades y saber qué fue lo que se hizo mal. A todas luces, aquí hubo un problema en la organización del evento que no estuvo a la altura de una actividad de esta naturaleza”, dice por su parte el concejal Benjamín Errázuriz (Republicano) a La Tercera.

Mientras, el presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo Municipal, Cristián Daly, asevera: “Cité a sesión este jueves para estudiar todos los antecedentes relativos al evento ‘Viva Chile’, que terminó con graves desórdenes. Espero que podamos contar con el informe comprometido por Carabineros dando cuenta de su actuar en dicha actividad. También estudiaremos las acciones tomadas por la Municipalidad con anterioridad al evento en su preparación y resguardo, durante el evento y a posteriori, para así establecer las causas que llevaron a esta lamentable situación”.