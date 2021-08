Los damnificados y heridos de la negociación parlamentaria de la oposición

Hasta las 00.00 de anoche, cuando se cumplió la hora límite para la inscripción de listas parlamentarias, seguía la incertidumbre sobre la nómina final con que competirían las colectividades de Nuevo Pacto Social y Apruebo Dignidad.

Las negociaciones de última hora bajaron, acomodaron y subieron candidatos. En todas las colectividades hubo resentidos por los movimientos finales y esta mañana más de una acusación de revanchismo hubo entre las colectividades y también al interior de ellas.

Las recriminaciones en el PS

La tensión en el Partido Socialista anoche era manifiesta. La exabanderada de la colectividad Paula Narváez llegaba a la sede del PS en calle París pasadas las 19.30 horas, para participar de una resistida foto de la unidad con Yasna Provoste (DC), quien el sábado la derrotó a ella y a Carlos Maldonado (PR) en la consulta presidencial de la centroizquierda.

Quienes la vieron aseguran que a la exministra se le percibió incómoda durante toda la jornada. La molestia de la psicóloga -quien se retiró rauda antes de que Provoste incluso terminara de responder las preguntas de la prensa- y de quienes respaldaron su candidatura era principalmente hacia al presidente de la tienda, Álvaro Elizalde.

Al senador por El Maule le achacan la derrota de Narváez, quien no logró superar ni siquiera la cantidad de militantes que tiene actualmente el PS en número de votos, quedando en el segundo lugar con un 27% en la medición del pasado fin de semana.

Y, como era esperable, esa tensión se agudizó ayer con el cierre de las listas parlamentarias. Entre quienes respaldaron a Narváez aseguran que la directiva del partido “perjudicó” a quienes se mantuvieron leales a la exministra. Un caso emblemático, dicen, es el del actual diputado Manuel Monsalve, quien aspiraba a pelear un cupo por el Senado en el Biobío y que terminó fuera de la nómina. En su reemplazo quedó inscrito su par Gastón Saavedra.

Monsalve, quien asumió en la primera etapa de la campaña como coordinador político del comando de la socialista, quedó así fuera del mapa, dado que tampoco podía ir a la reelección por el distrito 21 al estar impedido por ley.

Asimismo, en ese sector aseguran que los Nuevo Trato Natalia Castillo y Pablo Vidal, quien fue el generalísimo de la campaña de Narváez, no quedaron en buen pie. Sobre el caso de la diputada que irá a la reelección por el D9, las mismas fuentes sostienen que sus opciones se verán reducidas luego de que el PS decidiera no omitirse en esa zona -algo que en la directiva atribuyen a una negativa de Camilo Escalona- y llevara al excandidato a gobernador Álvaro Erazo y a la activista LGBTQ+ Érika Montecinos.

Desde la colectividad, en todo caso, descartan cualquier intento por pasar cuentas a algún sector durante la negociación. Sobre Monsalve aseguran que Saavedra le ganó por amplia mayoría en la votación que hizo el consejo regional y que luego fue ratificada por la comisión política y que, además, según distintas mediciones, se alzaba como la carta más competitiva.

A su vez, destacan que la facción de la Nueva Izquierda y quienes han representado a la disidencia quedó ampliamente representada con figuras como Gladys Acuña, Luis Rocafull, Daniza Astudillo, Rodrigo Angulo, Boris Durán, Carlos Soto, Jaime Naranjo, Patricio Fierro, Marcos Ilabaca, Albán Mancilla, Vanja Rogosich, Alfonso De Urresti, Juan Luis Castro, Paulina Vodanovic y Rodrigo Saldivia.

Crispi y Portuguez quedan fuera de la senatorial metropolitana

“Un error estratégico”. Así califican algunos en Revolución Democrática el hecho de que, a última hora, se decidiera bajar al diputado Miguel Crispi de la senatorial metropolitana, quien hasta anoche iba a inscribirse en dupla con la presidenta de la colectividad, Margarita Portuguez.

Pese a que siempre estuvo sobre la mesa la opción de que el parlamentario fuera a la reelección, sobre todo ante la salida de Camila Vallejo (PC) del distrito 12, la decisión no dejó conforme a todos en la tienda frenteamplista.

Algunos ven como una apuesta arriesgada que hayan subido en su reemplazo al actual secretario general de la colectividad, Sebastián Depolo, y a la tercerista Rocío Donoso. En RD no olvidan que el también exfundador de la tienda haya tenido un mal desempeño en la pasada elección de gobernadores regionales, donde fue derrotado por Karina Oliva (Comunes), quien también ahora disputará un escaño senatorial por la RM.

Pese a las dudas, en el partido aseguran que para Apruebo Dignidad el distrito 12 -uno de los más populosos de la región- era demasiado importante para no ir con una carta competitiva y que la opción de que Crispi fuera a la reelección siempre estuvo dentro de las posibilidades.

El enredo en el Frente Amplio por la lista de Core

Que la culpa fue de Comunes, que la culpa fue del Partido Liberal. Así se la han llevado durante la mañana en el Frente Amplio por el traspié que sufrió ayer el bloque cuando, a minutos de que expirara el plazo, se complicara la inscripción de la lista de Core del conglomerado.

En los partidos la confusión ha llegado a tal punto que algunos dirigentes aseguraban esta mañana que no se había logrado inscribir la lista de candidatos y otros decían que solo se trató de un problema administrativo y que estaría todo resuelto.

En el bloque aseguraban que el problema fue que el Partido Liberal no llegó anoche a estampar la firma que ratificaba las candidaturas del pacto, lo que se habría resuelto con el envío de un correo al Servel pasadas la 1 de la mañana, donde la colectividad pedía incorporar su rúbrica. Otros señalan que la complicación se habría dado porque Comunes no tenía a sus candidatos arriba en la plataforma y que, por eso, terminaron yendo al Servel de forma presencial a dejar la documentación. Esa versión es descartada desde ese partido, aunque no quisieron dar una versión oficial.

Lo cierto es que el asunto complicó al Frente Amplio y, al cierre de esta edición, sus dirigentes evaluaban extender una solicitud formal ante el Servel para subsanar la situación.

“Como PL tuvimos conversaciones hace ya por lo menos una semana con el FA para poder inscribir candidaturas de Core. El día de ayer, previo a finalizar el plazo, no se lograron inscribir las candidaturas debido a fallas en el sistema digital del Servel. Ante esto, los partidos del FA presentaron un requerimiento a las 23.59, el que como partido ratificamos. Hoy estamos en conjunto como PL y el FA presentando un escrito para que el Servel nos permita ingresar las candidaturas que no se lograron inscribir por problemas técnicos”, explica el presidente del PL, Patricio Morales.

El arrepentimiento de Guillier

Fue comentario obligado ayer a la salida del Servicio Electoral. Varios dirigentes del Nuevo Pacto Social -ex Unidad Constituyente- aseguraban que sus partidos, entre ellos el PPD y la DC, le ofrecieron a Alejandro Guillier ir como su carta senatorial por la Región Metropolitana antes de que cometiera, para muchos, el error que amenaza su carrera política: fichar por el Partido Progresista.

“No firmó ni por el PR que lo llevó de candidato presidencial y lo hizo por el PRO”, comentaba ayer un dirigente PPD, a pocas horas de que el senador por Antofagasta anunciara que no competiría al Congreso tras la decisión del fundador de su nuevo partido, Marco Enríquez-Ominami, de competir como candidato presidencial y quebrar la Unidad Constituyente.

El exabanderado de la centroizquierda era competitivo en la zona. De hecho, varios partidos lo habían medido y, según distintas encuestas, habría salido electo sin esfuerzo e incluso podría haber arrastrado a su eventual dupla.

En la centroizquierda dicen que Guillier siempre daba la misma respuesta: “No puedo, tengo un compromiso con Marco y debo cumplir mi palabra”.

Así, finalmente, el legislador terminó firmando por el PRO en junio pasado. La decisión de ME-O de fracturar la unidad de la centroizquierda y no respaldar la candidatura de Yasna Provoste (DC) le dolió al senador por Antofagasta.

Quienes hablaron con él ayer dicen que lo vieron arrepentido y “afectado”, pero como dijo él, no podía permitirse competir por un partido que terminara dinamitando la que ha sido la bandera de Guillier desde que perdió ante Sebastián Piñera: la unidad más amplia de la centroizquierda.