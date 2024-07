Los damnificados y molestos que dejó la negociación municipal de Chile Vamos

Luego de una semana clave en que Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) anunció candidaturas únicas en 283 comunas, los partidos ahora se enfrentarán a la negociación con las otras colectividades de la oposición -como Amarillos, Demócratas, el PDG, el Partido Social Cristiano y el Partido Republicano-, pero además deberán hacer frente al flanco interno que tienen en cada colectividad, con distintos dirigentes molestos tras las tratativas.

Así, por ejemplo, Chile Vamos no confirmó candidaturas en ciertas comunas y dejó espacios abiertos para entrar a negociar con las otras tiendas, lo que dejó algunos inquietos. A eso se suma, que también en algunas zonas las directivas regionales quedaron molestas por decisiones tomadas por medio de las directivas nacionales.

En el caso de Recoleta -uno de los principales nudos que tendrá que destrabar la oposición-, el Partido Republicano lleva a su secretaria general, Ruth Hurtado, mientras que Chile Vamos al concejal Felipe Cruz (RN) y a Mauricio Smok (UDI), por lo que desde la coalición ha propuesto definir mediante encuesta a la carta definitiva del sector.

En esa línea, es que algunos en Chile Vamos esperaban que se llevara sí o sí candidato por Recoleta, en el sentido de que a Hurtado la ven como una candidata que no marca mucho, y por ende no afectaría mayormente la dispersión de votos. Sin embargo, Chile Vamos dejó abierta la opción.

Al respecto, Cruz aseguró a La Tercera que si bien tiene “confianza en que los líderes de Chile Vamos y republicanos van a tomar la decisión correcta”, recalcó que es el único que lidera en todas las encuestas y asegura que “sí o sí seré candidato. De eso que nadie tenga ninguna duda”.

“He tratado de ser muy respetuoso de la institucionalidad de Chile Vamos y de los tiempos que la coalición se ha dado para negociar. No obstante, si esto no decanta pronto, me veré en la obligación de tomar las riendas del proceso y presentar las firmas en el Servel”, concluyó.

Smok, por su parte, indicó “de acuerdo a todas las encuestas que hay, Ruth Hurtado no le gana nadie. Entonces que una persona venga de Temuco, llegue 20 días antes de que empiecen las negociaciones y piense que va a empezar a marcar porque dicen que son recoletanos, en ningún caso puede igualar el trabajo de alrededor de 50 años acá en la comuna de Recoleta”.

Y agregó que considera “se cometió un error al no definir al candidato de Chile Vamos, era el primero que se debería haber elegido porque, hoy, es una comuna emblemática”.

En la gobernación de la Región Metropolitana, la exseremi Rosa Oyarce (RN) estaba molesta porque se fijó que la candidatura será definida por encuestas. “Yo sigo siendo la carta hecha en forma legal y democrática. Fui elegida en un consejo, y respaldada por la comisión política que representa a todo el conglomerado. El llamado principal es a respetar la estructura democrática del partido. Cuando las cosas se cocinan o se hacen a espaldas, eso no es bueno”, sostuvo.

En Valparaíso sigue la rebelión de RN por el apoyo a María José Hoffmann (UDI) en desmedro de Luis Pardo (RN).

En San Miguel, RN estaba damnificado, pues se bajó al exintendente Felipe Guevara (quien tenía todas las intenciones de ir) por la exsubsecretaria y exconvencional Carol Bown (UDI). Varios dirigentes lamentaban el hecho, pues si bien Guevara ha sido cuestionado por temas de probidad y transparencia, lo cierto es que es un dirigente querido dentro de la tienda de estrella tricolor.

En Valparaíso, por otro lado, sigue la molestia entre los dirigentes de RN porque bajaron a Luis Pardo como candidato a gobernador por la región, en apoyo de la UDI María José Hoffmann. Si bien ya no había vuelta atrás en la zona, los dirigentes sostienen que la idea es pedir libertad de acción. Además está la situación del candidato a alcalde Leonardo Contreras (RN), quien no fue ratificado por el pacto. En esa región transmiten que probablemente se termine bajando su candidatura, con el fin de darle el cupo al republicano Rafael González. Por lo mismo, Contreras ha hecho gestiones como reunirse con Hoffmann para buscar su apoyo y evitar que se le baje.

En Iquique, la situación también es compleja, pues los dirigentes reclamaron no haber sido considerados. La presidenta regional de RN, Lucrecia Mena, escribió en el chat de presidentes regionales que “como mesa regional nos restamos de todos los procesos de elecciones 2024, porque consideramos que no fuimos respetados, nosotros creemos en los procesos democráticos. Primero nos bajaron la primaria, y después aceptamos la encuesta de gobernador y ésta nunca se realizó. Y nuevamente la UDI pesa más que RN. Informo que no trabajaremos para los candidatos UDI y saldremos en todos los medios públicos que sean necesarios mostrando el quiebre en la región. No somos tontos útiles de nadie. Y si es necesario, pongo mi cargo a disposición de la mesa”.

En Los Ríos también existe molestia. Ahí el sector decidió que se harán encuestas para decidir el candidato a gobernador, pero la senadora María José Gatica (RN) reaccionó con molestia, argumentando que por el peso de su partido en la región se le debería dar el cupo a ellos, por medio del candidato Henry Azurmendi, quien también es apoyado por candidatos a alcalde de la zona.

Con todo, en RN sostienen que en Recoleta y Valparaíso se buscará seguir impulsando los propios nombres del partido. Además, en la tienda liderada por Rodrigo Galilea recalcan que salieron vencedores frente a la UDI, quedándose con mayor cantidad de capitales regionales en zonas como Santiago, Copiapó, Temuco, Puerto Montt, entre otras.

Otros miran con atención la situación en Concepción, donde Valentina Pavez van Rysselberghe -hija de la exsenadora y extimonel gremialista Jacqueline van Rysselberghe- es la candidata de la UDI, pero el partido dejó abierto a que se converse con los republicanos que llevan a James Argo. Hasta el momento ha surgido la opción de que una encuesta resuelva entre las candidaturas, pero lo cierto es que la UDI ha dicho que está abierta a ver todas las opciones, y en caso de que se termine por bajar a la candidata, le abriría un flanco al presidente del partido, Javier Macaya, con su disidencia.