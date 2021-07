Los nexos entre Isabel Godoy y Daniel Jadue y la suspicacia que levantó en el FA su aparición en la franja PC

“En su programa dice bien claro que tiene un programa plurinacional para reconocer la preexistencia de los pueblos y la interculturalidad. Por eso como convencional constituyente apoyo y votaré por Daniel Jadue”.

Esas fueron las palabras que marcaron la participación de la representante en la Convención Constitucional del pueblo colla, Isabel Godoy, en la franja del candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, y que sorprendió al equipo de su adversario en las primarias del 18 de julio, Gabriel Boric.

Su aparición en el spot televisivo a dos días de que los seis constituyentes comunistas la respaldaran como candidata a la presidencia del órgano levantó algunas interrogantes al interior de Apruebo Dignidad y en el comando del frenteamplista. En la jornada de instalación de la convención, las mayores fuerzas de ese pacto se dividieron y los frenteamplistas respaldaron a quien terminó convirtiéndose en la líder de la mesa, Elisa Loncón (pueblo mapuche), mientras que el PC le dio sus votos en segunda vuelta.

“Dado que esos videos se entregan antes, me pregunto si todas y todos quienes ayer votaron por Godoy para presidir la convención sabían que iba a salir en la franja de Jadue dando apoyo. Si no era de público conocimiento, me parece una jugada política cuestionable”, escribió en Twitter el economista de Convergencia Social y cercano a Boric, Nicolás Grau. El académico luego borró su publicación.

Al interior del equipo político del frenteamplista algunos tuvieron un análisis similar. Dirigentes del FA leyeron el episodio como un intento del PC para ganar la presidencia de la convención y que luego ella apareciera en su franja dando su apoyo su abanderado.

“Todo el mundo tiene derecho a tener su opción presidencial, yo no creo que la política sea algo malo. Pero tenemos que ser especialmente cuidadosos con la convención, para transmitirle al país que es de todos”, manifestó el diputado Gonzalo Winter (CS).

Desde RD, Miguel Crispi sostuvo que “yo lo vi como un espectador y no sé cuánta información tenían los constituyentes. Jaime Bassa todos saben que está por Gabriel Boric, entonces no hay problema con que Isabel Godoy estuviera apoyando a Daniel Jadue, pero no sé si todos los constituyentes que estaban votando por ella sabían que iba a estar en la franja de Daniel. No es más que eso”.

En tanto, Diego Ibáñez (CS) aseguró que en “el nuevo Chile debemos acostumbrarnos a que la gente tenga militancia, tenga causas y cargos en la mesa de la convención al mismo tiempo. (...) Ahora bien, todo liderazgo debe cuidar los espacios si quiere generar confianza en quienes no piensan como tú. Eso lo evaluará la propia gente y la asamblea, pero es absolutamente autoritario y moralista negarlo a priori”.

Pese a esto, algunos en el FA aseguraron que su aparición en la franja de Jadue no era una complejidad. “Que ella participe o no en una franja de uno de los candidatos nos parece legítimo y que haya sido candidata apoyada por ese partido tampoco nos parece mal, lo que nos complica es no haber tenido una candidatura única de Apruebo Dignidad”, sostuvo el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, mientras que la diputada Catalina Pérez (RD) afirmó que “cada constituyente es libre de salir en la franja que estime conveniente. Me parece natural y propio de la cercanía del trabajo político que muchas lideresas, y en particular Isabel, vienen desarrollando hace mucho tiempo”.

La grabación de la franja

En el PC ya miraban con buenos ojos la posible candidatura de Isabel Godoy desde hace semanas. De hecho, los seis constituyentes de ese partido se mantuvieron herméticos sobre sus apoyos para la mesa de la convención hasta el día de la votación. Sobre esa definición, sin embargo, algunos convencionales del PC sostienen que la tomaron el día sábado, mientras que otros aseguran que fue ese mismo domingo en la mañana.

Y si bien cuatro de ellos aseguran que no estaban al tanto de que ella aparecería en la franja de su candidato presidencial, las grabaciones estaban hechas desde hace semanas. Desde el equipo de Godoy aseguraron que su participación en el spot se realizó alrededor del 23 de junio, en un viaje a la zona del equipo liderado por el cineasta Hernán Caffiero.

“Me sorprendió gratamente su aparición en la franja”, manifestó la constituyente del PC por Arica, Carolina Videla. Según fuentes de otros sectores que apoyaron la candidatura de Godoy, como la Lista del Pueblo, ellos definieron apoyarla la noche del sábado y tampoco habrían estado al tanto de su aparición en la franja de Jadue.

Sin embargo, para llegar a esa grabación fueron clave una serie de acercamientos entre la constituyente, el alcalde de Recoleta y un grupo de independientes que respaldan a Jadue del pueblo colla. Asimismo, también fue relevante la cercanía política entre Godoy y el PC. De hecho, la constituyente fue militante de las Juventudes Comunistas en dictadura.

Según las mismas fuentes, el primer encuentro entre ambos se dio a principios de año, en un viaje del alcalde a Copiapó, instancia en la que ambos se tomaron fotografías y Godoy recibió el programa del alcalde.

Luego de eso, Godoy viajó a Santiago a entregar sus videos para su propia franja al CNTV, oportunidad en la que aprovechó de solicitar una reunión con Jadue en Recoleta. “Fui a Recoleta a pedir a Daniel el favor de que me grabara para mi campaña, no lo conocía, era la primera vez que hablaba con él. Fue muy amable”, cuenta Godoy.

En ese sentido, de vuelta en su región, el comando colla de independientes hizo gestiones para que ella grabara en la franja del abanderado comunista.