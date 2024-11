Luis Astudillo y Presupuesto: “Hay un aumento de recursos en el sistema hospitalario en desmedro de la atención primaria”

La semana pasada el Senado aprobó la partida del Ministerio de Salud de la Ley de Presupuesto 2025 tras un intenso debate y negociación que alcanzó un protocolo de acuerdo en que el gobierno comprometió varias medidas en la materia. Uno de ellos ha causado molestia e insatisfacción entre alcaldes y funcionarios de la salud: el per cápita basal, es decir, la cantidad de dinero que entrega el Estado a cada consultorio del país por cada uno de los pacientes inscritos.

Ese monto quedó en $11.234, lo que se traduce en un incremento “pequeño” en comparación con 2024, según se lee en el mundo alcaldicio, que son quienes finalmente gestionan la atención primaria en los territorios.

En ese contexto, Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda y presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), afirma que la cifra es insuficiente, más si se considera que la atención primaria es el corazón de la reforma comprometida por el Ejecutivo. Por esta razón hoy hace un llamado a las autoridades a cambiar este monto antes de aprobar la Ley de Presupuesto 2025 a finales de noviembre. Dice que aún se está a tiempo.

“El per cápita es la cantidad de dinero que se les asigna a las municipalidades por cada persona inscrita en la red de atención primaria de salud en la comuna, y ese monto está destinado para financiar el Plan de Salud Familiar, que consiste en diferentes prestaciones. Al per cápita basal se le suman los indicadores que tienen relación con el nivel de pobreza de cada comuna o con la ruralidad. Si le sumamos estos indicadores, el per cápita sube, en promedio, a 13 mil pesos”, contextualiza.

¿Cuál es el impacto del ajuste en el aumento proyectado del per cápita?

Nosotros habíamos proyectado un aumento de $800, y al quedar en $520 significa que tendremos $280 menos por cada persona inscrita. Por ejemplo, en el caso de Pedro Aguirre Cerda tenemos 112 mil personas inscritas, y si calculamos $280 menos por cada una de ellas durante los 12 meses del año, son 400 millones menos para la comuna. Hay comunas donde el impacto es menor.

¿En qué se traducirá esta reducción?

Esto genera presupuestos muy desiguales para poblaciones que son bastante homogéneas. Además, acá estamos hablando de que recibiremos 400 millones de pesos menos de lo proyectado, y eso, lamentablemente, tenemos que resolverlo con presupuesto municipal. Los más afectados son los municipios de menor ingreso, donde las personas utilizan más la atención primaria.

¿Afectará esto la atención de salud?

Por supuesto que sí, porque estos recursos van al recurso humano, y si no podemos contratar más personas, habrá más lentitud en la entrega de atenciones.

¿Se sienten engañados con esta decisión?

No, pero esperaría que hubiese existido más diálogo. Uno espera que la autoridad se dé el tiempo de generar reuniones con nosotros y así mostrarles las realidades que hay. Igual, no creo que estas decisiones se tomen con mala intención. De hecho, hay un incremento en el presupuesto de Salud; el problema es que hay un aumento de recursos en el sistema hospitalario en desmedro del aumento en la atención primaria. Eso es una mala decisión desde el punto de vista de salud pública, porque la atención primaria debe estar fortalecida para promover vida saludable y así prevenir y detectar antes las patologías con el fin de evitar una carga mayor a nivel hospitalario.

¿Han podido plantear sus reparos a las autoridades?

No ha habido instancia de conversación, pero estamos buscando la vía para hacerle ver esto al gobierno, para que puedan tomar una decisión a tiempo, porque esto se transformará en un problema mayor.

¿Es suficiente el incremento anunciado?

No, no es suficiente. Ni siquiera estamos pidiendo que se financie el valor real, porque eso serían como tres mil pesos más y sabemos que eso es imposible. Nosotros hablamos de una mejora que sí se puede hacer. Y si como Estado nos tenemos que endeudar, hay que hacerlo, porque aquí se está siendo extremadamente conservador.

¿Conversó al menos con las autoridades sanitarias sobre esta preocupación?

Esta discusión dependía de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y nunca tuve la oportunidad de conversar con ellos. Además, el periodo electoral complejizó este asunto. Yo le comenté este problema a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y ella me comentó que estaba todo en manos de la Dipres. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer el último esfuerzo para ver si hay voluntad de cambiar esto. Si no, buscaremos otras fórmulas para lograr un mejor per cápita.

¿Cómo impactará esto en la reforma de salud y la universalización de la atención primaria?

El corazón de la reforma es la universalización y ya hay 21 comunas que universalizaron su atención. Esos municipios han recibido un presupuesto extra para enfrentar estos cambios. Hay otras, como Pedro Aguirre Cerda, que han avanzado en parte de la reforma. Por ejemplo, nosotros ya implementamos un sistema de agendamiento que se llama Telesalud, y hemos visto que la solicitud de consultas ha aumentado bastante. Eso significa que hay personas que antes no iban al consultorio y ahora van, porque es más fácil solicitar una hora y eso tiene un costo que no tiene financiamiento. Entonces, tenemos que redistribuir personal, disminuyendo así la oferta de atención. Estoy de acuerdo con la reforma, el problema es la implementación. No hay recursos, y pese a la nueva carga que ha significado, no se ha traducido en más apoyo. Por eso es fundamental que el gobierno, en estos días que le quedan, recapacite y aumente el per cápita basal para que esto no impacte en los presupuestos municipales y para que también mejoremos la calidad de la atención.