Luis Fernando Sánchez (republicano) por mención a Piñera en libelo contra Tohá: “No es nuestra intención poner el eje en lo que fue o lo que no fue su gobierno”

A tres días de presentar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, en entrevista con La Tercera el jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, explica la mención al gobierno del expresidente Sebastián Piñera en el escrito y asegura que no hay un cálculo electoral detrás de la ofensiva. Al respecto, recalca que el tema fue analizado en varias instancias del partido, con el centro de estudios, la directiva y el fundador del la tienda, José Antonio Kast.

¿Desde cuándo estaban estudiando presentar esta acusación contra la ministra?

No hace mucho tiempo, pero hace varios días empezamos a llegar a la convicción de que el nivel de descontrol criminal que existe en las calles y cómo esto va progresivamente en una curva ascendente y el gobierno al parecer no toma ninguna medida, no queda otro camino que la acusación constitucional contra la ministra Tohá, porque es quizás la única opción que tenemos para hacer recapacitar al Presidente.

¿Por qué ingresar otra acusación contra la ministra del Interior si ya fracasaron en el libelo contra Izkia Siches?

Ha pasado ya bastante tiempo, el gobierno ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar su capacidad y, en el fondo, su conducción en el combate en contra de la delincuencia y de inmigración descontrolada y no han sido capaces de hacerlo. Vemos a la ministra Tohá constantemente traspasando esta responsabilidad al Congreso, a reformas legislativas, cuando el gobierno tiene una serie de herramientas y facultades que no las usan.

¿Pero no les resta seriedad acusar nuevamente a un ministro del Interior?

Yo creo que no hay punto de comparación porque el tiempo que ha transcurrido es demasiado. Ha pasado ya mucho tiempo entre lo que fue la acusación a la exministra Siches y lo que es hoy día contra Carolina Tohá. Yo veo un consenso muy nítido e instalado, por lo menos en la oposición, de que la crisis de descontrol criminal no da para más.

¿Por qué se hacen las alusiones al expresidente Piñera en el escrito?

A nosotros no nos interesa profundizar en eso. Son menciones que se resumen a tres párrafos en un documento que se extiende por 90 páginas. Tenemos la convicción de que es importante generar consenso y no es nuestra intención poner el eje en lo que fue o lo que no fue el gobierno de Sebastián Piñera, eso ya es historia reciente. Nos interesa lo que está pasando hoy día, lo que están sufriendo los chilenos producto del descontrol criminal y la responsabilidad de la ministra Tohá en esos hechos. Esa es la discusión que tenemos hoy día sobre la mesa en esta acusación constitucional. La invitación que le damos al resto de la oposición es que logremos generar ese consenso para avanzar con el libelo.

Pero igual esa mención generó molestia en Chile Vamos y de alguna forma pone en riesgo la aprobación de la acusación, ¿no cree que se equivocaron?

Sostener que se pondría en riesgo la aprobación de la acusación es un poco excesivo. Nosotros tenemos un juicio sobre la historia reciente y es importante analizar esos hechos para ver cómo llegamos a la situación de hoy. Y ahí tenemos algunas diferencias de opinión que son súper válidas, pero el problema que tenemos hoy día es la crisis de delincuencia, la crisis migratoria que nos tienen viviendo situaciones como lo que ocurrió en Bajos de Mena. Yo creo que eso es lo que demanda la atención de toda la clase política.

¿Entonces, por qué arriesgar el libelo haciendo alusión al gobierno de Piñera?

Dentro de la responsabilidad de inseguridad, yo creo que es importante hacer un análisis a la historia reciente para ver cómo llegamos a esto. Pero yo no pongo el foco en lo que ocurrió hace uno, dos o tres años, yo pongo el foco en lo que está ocurriendo hoy día. Eso es lo que a nosotros como republicanos nos tiene preocupados y ocupados.

¿Por qué deciden presentar ahora la acusación?

Todas las acusaciones constitucionales que hemos presentado lo hemos hecho por convicción y no por cálculos políticos, ni calculadora en mano. Nosotros llegamos a la convicción después de los hechos que vimos la semana pasada de que esto ya no da para más y que el gobierno no se hace cargo. Entonces era indispensable avanzar con esto hoy día.

Pero justo la presentan antes de las elecciones, y de hecho, se calcula que debería votarse la semana previa.

Mira evidentemente es importante que en el país exista conciencia respecto de estos hechos de violencia y la responsabilidad directa del gobierno. Pero como te decía, las razones que orientan la presentación de nuestras acusaciones constitucionales siempre tiene que ver con la convicción de que es lo correcto y lo necesario.

30 Septiembre 2024 Parlamentarios del partido Republicano presentan Acusacion Constitucional contra la ministra del Interior Carolina Toha. FOTO: DEDVI MISSENE

¿No tiene que ver más con mantener el tema de seguridad en la agenda previo a las municipales?

El tema de seguridad se va a mantener en la agenda por sí mismo, porque todos los días vemos hechos criminales en las calles que lo mantienen. La inseguridad que existe en nuestro país va a seguir estando en la agenda sea lo que sea que ocurra acá en el Congreso.

Algunos apuntan a eso dentro del Congreso, más allá de que se apruebe o no la acusación...

Nosotros no presentamos acusaciones constitucionales por cálculos políticos, sino que las presentamos porque consideramos que es lo correcto y porque estamos en la convicción de que el gobierno no está haciendo su trabajo. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre la motivación de RN. Nosotros lo discutimos internamente con la directiva nacional, nuestro centro de estudio y con José Antonio Kast.

Pero ya se ve una oposición descoordinada. Evópoli, por ejemplo, ya se desmarcó.

Más allá de esa situación y las afirmaciones de unos y otros, que pueden estar a favor o en contra, nosotros siempre presentamos las acusaciones porque consideramos que es lo correcto. Yo espero que esas personas recapaciten y entiendan que lo que hoy día la ciudadanía está demandando es que haya cambios radicales en la conducción de seguridad por parte del gobierno.

Y si eso ocurre, ¿no les preocupa que se pueda fortalecer la figura de la ministra?

En ningún caso, yo creo que su trabajo o falta de trabajo más bien, ya muestra ante todos los chilenos el nivel de crisis criminal que existe en nuestro país y su responsabilidad directa en eso.