Magdalena Garretón, fundadora Marca AC: “El mayor riesgo es que la ciudadanía no siente lealtad al texto que se proponga en la Convención”

Fue la encargada de la familia de comunicar en redes sociales la muerte de su padre, el abogado de Derechos Humanos y exjefe del Área Judicial de la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón.

El mensaje de Magdalena Garretón, del 27 de diciembre del año pasado, inmediatamente se llenó de condolencias y reconocimientos al fallecido jurista, que ella ha vuelto a recordar en un video que da el inicio de una campaña para tratar de colaborar con el trabajo de la Convención Constitucional. “Una que nos una”, se llama la estrategia mediática.

Profesora de Historia, Magdalena Garretón fue una de las fundadoras del movimiento “Marca AC”, que a través de las iniciales en el voto pretendía promover el debate para crear una asamblea constituyente.

Dice que el objetivo de la nueva campaña es hacer un llamado a los y las constituyentes para que retomen un clima de unidad con el fin de elaborar una nueva Constitución.

Ustedes como organización, a través de su campaña, han hecho un juicio muy crítico de la Convención y del trabajo de sus comisiones. En su opinión, ¿cuáles son los mayores riesgos de excluir a grupos minoritarios en los acuerdos?

El mayor riesgo que veo es que la ciudadanía no siente lealtad al texto que se proponga. La Convención ha escuchado a mucha gente y ha recibido propuestas de grupos muy distintos y divergentes. Pero hay personas que no se sienten partícipes ni tampoco están entendiendo lo que sucede. La Convención debe tomar cartas en el asunto y considerar que comunicar no es solo informar. También es abrir los canales de participación para que se pueda retroalimentar la toma de decisiones.

Cuando ustedes advierten que hay sectores que están quedando fuera de los debates y la toma de decisiones, ¿se refieren exclusivamente a la derecha?

Yo no soy vocera de la derecha ni mucho menos. Nosotros aludimos a todos los grupos en general. Nosotros creemos que lo que se está haciendo es tan trascendental que también debe ser comunicado de manera que nos sintamos partícipes de este proceso. Entonces, por eso, este es un llamado para que los convencionales le tomen el peso a que es importante hacer este trabajo de abrir canales de participación con respecto a lo que se está resolviendo. Yo sé que se han recibido muchas propuestas, ¿pero qué pasa que eso no genera adhesión? Yo creo que no se está comunicando bien. No se le puede dejar la responsabilidad solamente a los medios de comunicación, la responsabilidad de comunicar bien lo que se realiza es de la Convención.

Hay sectores en la Convención que no creen en las encuestas, que hoy advierten que el rechazo está creciendo. ¿Cree que esa situación es un riesgo que se está minimizando?

Últimamente las encuestas se han equivocado mucho. Yo creo que ganará el Apruebo, pero la encuesta también va produciendo un cierto ánimo. Todas estas encuestas que han salido van diciendo que ganará el Rechazo, van produciendo un mal ánimo, van enlodando lo que está haciendo la Convención. Entonces, por eso te digo, los y las constituyentes deben tomar cartas en el asunto y comunicar los avances que se están logrando, porque es importante que todos nos sintamos partícipes.

Ustedes, como organizadores de “Una que nos una”, ¿se reunirán con constituyentes para plantearles sus inquietudes?

Sí, estamos haciendo las gestiones para poder reunirnos con diversos constituyentes.

Toda esta campaña comunicacional y la organización, ¿quién la financia?

Esta campaña es de financiamiento ciudadano. La verdad que no son muchos recursos con los que contamos. Hicimos un par de videos solamente. Es una campaña ciudadana como muchas otras que hemos hecho, como, por ejemplo, “Marca tu voto”.