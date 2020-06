Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente: “Si la única motivación de la oposición es volver al poder, estamos perdidos”

FOTO: MARIO TÉLLEZ

El ex ministro del medio ambiente de Michelle Bachelet cree que “la ciudadanía tiene una legitimidad que no tienen hoy los partidos políticos". Dice que el gobierno no ha manejado bien la crisis, pero asegura que la oposición ha sido poco empática . "Ha faltado generosidad de entender que estamos en un momento crítico"