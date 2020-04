Max Luksic y Jorge Carey, las contrapartes: Las discretas negociaciones del CNTV con los canales para tener una franja educativa

Hace dos semanas, y en absoluta reserva, comenzaron una serie de negociaciones entre ejecutivos de los canales de televisión abierta y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para llegar a un acuerdo en torno a exhibir contenido educativo para niños debido a la suspensión obligatoria de clases determinada por el avance del coronavirus.

A través de una videoconferencia, el jueves 26 de marzo a las 10:00 horas, el ministro de Educación, Raúl Figueroa y la presidenta del CNTV, Catalina Parot, solicitaron a los representantes de los canales de televisión incluir más programas educativos en su parrilla. Dos días antes, los ejecutivos habían recibido un correo enviado por el Consejo en que se los convocaba a “analizar las buenas prácticas en el tratamiento de esta crisis y los aportes que puede hacer la televisión abierta”.

La propuesta del Consejo busca impulsar la exhibición de programas educativos en una franja estandarizada durante un “horario infantil”, fortaleciendo el bajísimo contenido para niños que exhiben los canales. En efecto, según estudios del CNTV, menos del 1% de las horas de programación de los canales son destinadas a los niños.

La respuesta de los canales no fue inmediata y por ahora no existe un acuerdo. Los principales reparos de las señales de TV, ante la propuesta, apuntan a una supuesta falta de material educativo, los escasos recursos monetarios para producirlo y el mínimo personal con el que están operando, por lo que no tendrían capacidad para producir nuevos contenidos. A ellos se suma el que la franja tenga un horario fijo, lo que obligaría a acomodar sus parrillas programáticas, y la eventual pérdida de rating que ello podría acarrear, en momentos en que la audiencia ha aumentado tras la crisis sanitaria.

Otro de los reparos apunta a aspectos técnicos, pues, por ejemplo, algunos canales mantienen integrada su parrilla, como el caso de Chilevisión con CNN Chile. Ambos controlados por el grupo Turner de Estados Unidos.

Videoconferencia con representantes de canales de televisión. Arriba la jefa de gabinete del CNTV, Sandra Rojas, María Paz Epelman, directora editorial de Turner Chile; Patricia Bazán, gerenta de contenidos de MEGA; Marcelo Pandolfo, gerente técnico de La RED; Maximiliano Luksic, director ejecutivo de Canal 13; Raúl Figueroa, ministro de Educación y Ernesto Corona, presidente de Anatel.

“Me han llamado personas diciendo que hagamos Teleduc. Canal 13 cuando emitió ese programa tenía mucho dinero y mantenía un equipo dedicado exclusivamente a la producción de ese material que iba una vez a la semana”, señala a La Tercera PM un conocedor del proceso.

Frente al dilema, la semana pasada el directorio de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), que encabeza Ernesto Corona y reúne a los canales chilenos de TV abierta, encomendó al director ejecutivo de Canal 13, Max Luksic, y de Chilevisión, Jorge Carey, negociar con el CNTV una fórmula. Esta consiste en que los canales habiliten una señal especial para emitir programas de educación y entretenimiento para los niños: ambas estaciones de emisión abierta cuentan con señales 2, que son frecuencias de contenido alternativo como 24H de TVN y 13C de Canal 13.

“La idea es hacer una sola señal, juntando fuerza y que todos los canales emitan un mismo contenido, porque a fin de cuentas no se improvisa de un día para otro el material televisivo. Se supone que todos colaborarían, incluso fundaciones”, explica una fuente ligada a la industria de televisión y cercana a las conversaciones.

Desde el CNTV han afirmado que disponen de material para ser exhibido en la franja infantil. Se trata de más de 200 series y programas infantiles de calidad, premiados internacionalmente, señaló en un comunicado la institución que data del pasado 27 de marzo. Entre ellas figuran: “Pichintún”, “Planeta Darwin”, “Los experimentos de Volta y Otto” y “El Conde Cálcula” y otras series.

El interés del Mineduc

El Mineduc ha protagonizado diversas diligencias para asegurar este espacio infantil. Además de reunirse con los canales junto al CNTV, llegó a un acuerdo con TVN: durante una semana exhibió en el matinal “Bienvenidos” una franja educacional que se extendía por 30 minutos y en la que incluso se dictaron clases. La idea, dicen altas fuentes desde la cartera, es que se pueda desplegar el mismo esfuerzo en las otras señales de TV.

Desde el gobierno admiten las dificultades de promover una franja educacional en la parrilla programática de los canales privados, aunque valoran la disposición de sus ejecutivos. Eso a pesar del complejo momento por el que atraviesan los medios de comunicación, luego que desde los hechos de violencia del pasado 18 de octubre se desplomara la inversión publicitaria.

El plan del Mineduc no solo abarca a los canales de televisión abierta. También tocó las puertas de la Asociación de Cable Operadores de Chile (Acceso TV), que reúne a Claro, VTR, Entel, DIRECTV y Movistar. Claudia Bobadilla, presidenta ejecutiva de Acceso TV, sostuvo a La Tercera PM: “Vivimos una crisis sin precedentes, por lo que todos tenemos que ayudar a generar soluciones. Estamos trabajando activamente con la autoridad, para buscar la forma de que los niños tengan disponible contenido educativo lo antes posible”.