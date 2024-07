Mea culpa de Giorgio Jackson por Caso Pío Nono divide al oficialismo e incomoda a La Moneda

En la alianza de gobierno, que va desde el Partido Comunista (PC) hasta el Partido por la Democracia (PPD), abundan los llamados a la unidad. De hecho, la semana pasada Michelle Bachelet hizo uno significativo. Sin embargo, como ha sido la dinámica del conglomerado, basta que un dirigente exprese un punto de vista disonante para que quede en evidencia que la fisura entre las almas está latente y es profunda.

Ayer, en entrevista con Estado Nacional de TVN, el exministro Giorgio Jackson (Frente Amplio) fue consultado sobre si sus declaraciones, en el contexto del estallido social, merecían una autocrítica, en consideración de que el excabo Sebastián Zamora -a quien el tildó de “funcionario criminal”- fue absuelto.

Él respondió: “Sin duda hago un mea culpa. Y creo que hay que hacer un mea culpa en la justa medida (...). Reaccionamos muy rápido y con poca información. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender de los procesos políticos”.

Sus palabras sacudieron al oficialismo, en consideración de que son varios en la izquierda los que en el pasado condenaron a Zamora apenas sucedió la caída del joven en el puente Pío Nono.

Lejos de una autocrítica, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, dijo esta mañana a Radio Duna que “todo esto implica también una reflexión sobre el contexto que se estaba viviendo (del estallido social). Hubo víctimas, una persona lesionada, varias situaciones en que hombres y mujeres perdieron lamentablemente sus ojos, daños que son irreparables (...), y además casos de lesiones que se derivaron de la acción policial, y que fueron totalmente condenadas en su momento”.

Así, la ministra, quien en 2019 publicó en su cuenta de X que “como diputados PC nos sumamos a la querella por homicidio frustrado contra carabinero que lanzó a joven”, evitó hacerse parte del mea culpo de su excompañero de gabinete.

Luego, en una vocería en La Moneda, Vallejo complementó que “la arqueología twittera a veces pierde de vista los roles y contextos, que son distintos. Nosotros hemos señalado una posición como gobierno (...): hemos sido sumamente claros en respetar las instancias y resoluciones judiciales”.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El viernes, en todo caso, en una línea similar -y ante la presión de la oposición para que fuera el Presidente Gabriel Boric quien realizara un mea culpa sobre el caso- el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también apuntó al contexto de los hechos. Así, aseguró que es “muy importante en esta materia volver a retraernos al momento en que ocurren los hechos. El país estaba conmocionado” y que “lo importante hoy día es que el Presidente de la República y el gobierno respalda la acción de la justicia y lo importante es que en este caso ha habido una absolución y el gobierno respeta el fallo de la justicia”.

Y añadió: “El gobierno no solo respeta el Estado de derecho, hace respetar el Estado de derecho. Esto ya no son palabras: después de dos años de gobierno, el país es testigo de que esa ha sido la conducta inalterable del Presidente y del gobierno. En ese marco, por supuesto que uno de los marcos centrales para respetar y hacer valer el Estado de derecho es respetar la autonomía de las instituciones”.

En Palacio, en todo caso, aseguran que no es primera vez que apuntan al “contexto” de los hechos para referirse a casos ocurridos durante el estallido social.

Lo cierto es que en el Frente Amplio no hay una completa coincidencia con las palabras de Jackson y con la idea de hacer un mea culpa por el caso. Además, algunos -al igual que en Palacio- apuntaron al “contexto” de los hechos. Anoche, la nueva presidente del partido, Constanza Martínez, marcó un matiz en entrevista con CNN y señaló que la forma en que actuó la izquierda durante el estallido “era parte de un contexto de violación a los derechos humanos donde había un caso en que una persona cayó al río Mapocho y estuvo en riesgo su vida, había un nivel de conmoción en el país”.

En ese sentido, Martínez enfatizó que en el debate público hace falta una reflexión sobre las “responsabilidades políticas de haber puesto muchas veces como carne de cañón a Carabineros para responder a problemas políticos con orden público”.

El diputado Jaime Sáez, también del Frente Amplio, considera que “si el ciudadano Giorgio Jackson hace una autocrítica, un mea culpa o lo que sea, está bien. Pero el gobierno actual no era gobierno cuando sucedieron esos hechos. Por lo tanto, no corresponde que Presidencia o el gobierno tengan que hacer algún tipo de autocrítica respecto a ese caso puntual. Si algún funcionario, ministro, ministra o el mismo Presidente quisiera hacerlo, es una situación distinta. Pero no me parece que corresponda que el gobierno tenga que hacerlo”.

FOTO: DEDVI MISSENE

En una línea similar, la diputada comunista Nathalie Castillo aseveró que “en este caso que es complejo (...) cada cual hará sus propias reflexiones. Si el exministro las realiza y hace un mea culpa, es su propio fuero interno el que lo llama a hacerlo (...). No sé si le corresponde al gobierno tomar esa iniciativa, no lo ha hecho en otros casos similares. Debería primar la prudencia entendiendo que existe un hecho, a mi parecer, de violencia policial que no dejó conforme a familias, defensores de DD.HH. y ciudadanía”.

En el Socialismo Democrático hay mayor coincidencia con el fondo del mensaje de Jackson. Eso, sin embargo, no evitó que aprovecharan de criticar al exministro.

Por ejemplo, el jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya, señaló que “una mínima coherencia entre la escala de valores y principios, respecto de la generación que le antecede, tan cacareada por Jackson, exige hechos y no palabras. Por lo tanto, es lógico demandar gestos concretos de reparación, una vez que la sentencia quede firme”.

Araya agregó que “si la sentencia absolutoria queda firme, es de toda lógica que quienes emitieron duros juicios puedan reparar el daño hecho”.

FOTO: DEDVI MISSENE

En tanto, el senador socialista Fidel Espinoza manifestó que “todos quienes crucificaron al cabo Zamora cuando ocurrieron estos hechos, incluyendo a la actual ministra Vallejo, el exministro Jackson, deben bajar un segundo de su pedestal, de su mundo de la superioridad moral e intelectual, y pedir disculpas por la forma en que trataron a esta persona. Zamora no solo perdió el trabajo, sino que vivió periodos de angustia junto a su familia”.

Y añadió: “Espero la institución lo reintegre y le compense todo el daño ocasionado y que las autoridades que lo maltrataron actúen humilde y dignamente, pidiéndole perdón por el daño infringido. Eso se llama coherencia política”.

En todo caso, tampoco es primera vez que el oficialismo se ve dividido ante declaraciones o casos relativos al estallido social. También hubo revuelo cuando el Jefe de Estado cuestionó a la figura del “perro mata pacos”, la que algunos reivindicaron diciendo que se trató de un símbolo del descontento social.